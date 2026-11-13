EDL: Parlament stimmt 100 Millionen für unbezahlte Zahlungen

Der am 12. November angenommene Kredit muss einen Teil der öffentlichen Rechnungen an EDL bezahlen. Krankenhäuser und Gemeinden haben Priorität, ohne davon ausgenommen zu sein.

3

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Am 12. November verabschiedete das Parlament Mittel in Höhe von 100 Millionen US-Dollar, um einen Teil der öffentlichen Rückstände an Electricity of Lebanon zu zahlen. Der Beschluss bestand die Phase der Abstimmung im Plenum, nach der Annahme im Ausschuss am 9. November. Es reagiert auf die Kürzungen von EDL gegen Verwaltungen und Institutionen, die ihre Rechnungen nicht regularisieren.

EDL: Teilzahlung öffentlicher Rechnungen

Der durch das Dekret 4210 übermittelte Text eröffnet Mittel in Höhe von 8.950 Mrd. Pfund in der allgemeinen Haushaltsreserve für 2026. Sein Ziel ist die Begleichung eines Teils der Forderungen des Elektrizitätsunternehmens an öffentliche Körperschaften. Die Annahme wurde von mehreren Minuten der Sitzung am 12. November berichtet.

Dieser Finanzrahmen stellt keine Ermäßigung der Haushaltsrechnungen oder eine Beihilfe für den Kauf privater Erzeuger dar. Es geht um den Stromverbrauch, der bereits den Verwaltungen und Einrichtungen zugerechnet wird. Sie finanziert auch nicht den Bau neuer Kraftwerke nach ihrem angekündigten Zweck.

Die Abstimmung beweist noch nicht die Zahlung an EDL. Sie genehmigt Haushaltsausgaben, die dann ausgeführt werden müssen. Die verfügbaren Informationen enthalten keinen detaillierten Zahlungsplan oder den Anteil, der jedem Schuldnerorgan zugewiesen wird.

Krankenhäuser und Gemeinden zu den Prioritäten

Ibrahim Kanaan verknüpfte diese Entscheidung während der Überprüfung durch das Gremium mit den Schwierigkeiten der Nutzer öffentlicher Dienste. Er nannte Wasser-, Flughafen- und Regierungskrankenhäuser als Aktivitäten, die von unbezahlten Rechnungen und Stromunterbrechungen betroffen seien.

Der Vorsitzende des Finanz- und Haushaltsausschusses hatte eine Priorität für öffentliche Krankenhäuser und Gemeinden angekündigt. Sie stellte jedoch fest, dass eine Priorität für die Abrechnung keine Befreiung bedeutet. Diese Organisationen müssen weiterhin für ihren Verbrauch bezahlen.

Am 9. November hatte Kanaan Forderungen in Höhe von 248 Millionen US-Dollar an öffentliche Verwaltungen und Institutionen zitiert. Er erwähnte insgesamt bis zu 428 Millionen durch Hinzufügen einiger Ausnahmen. Er hatte eine Kontrolle beantragt, um die Beträge zu klären und die bereits geleisteten Zahlungen zu berücksichtigen. Diese Zahlen stellen daher keinen nach der Prüfung ermittelten endgültigen Saldo dar.

Eine Antwort auf die Sammlungskampagne November

EDL kündigte am 2. November die Aktualisierung der entsprechenden öffentlichen Abonnementlisten und die notwendigen Anweisungen für die Kürzungen an. Ihre Entscheidung war an die Verwaltungen, Einrichtungen und Gemeinden gerichtet, die weder bezahlt noch kontaktiert hatten, um ihre Situation zu klären.

Die Institution hat beantragt, dass die Verteilung der Namen der betreffenden Organisationen ausschließlich auf ihren offiziellen Mitteilungen beruht. Eine Unterbrechung eines öffentlichen Dienstes kann mehrere Ursachen haben. Es reicht nicht aus, allein eine von der Rückforderung betroffene Verwaltung zu ermitteln.

In ihrer Pressemitteilung vom 4. November erklärt die EDL, dass eine Teilzahlung mit einer schriftlichen Verpflichtung zur Staffelung des Saldos einhergehen muss. Die Schuldnerbehörde muss auch ihre neuen Rechnungen bezahlen. Diese Kombination unterscheidet die Behandlung des Schuldenbestands von der Zahlung des laufenden Verbrauchs.

Das Risiko einer neuen Akkumulation hängt daher auch von den Haushalten der Institutionen und ihrer Aktualität ab. Ein außergewöhnlicher Kredit kann Rückstände reduzieren, ohne ausreichende Garantien für die folgenden Jahre, dass jede Verwaltung ihre Rechnungen pünktlich bezahlen wird.

Audit muss noch durchgeführt werden

Der Finanzausschuss hat um einen Schuldenscheck gebeten, um die Verordnung in eine nachhaltigere Antwort zu bringen. Das Follow-up umfasst die Rechnungsstellung, Quittungen und Zahlungen, die bereits von öffentlichen Stellen zugesagt wurden.

Diese Datei ist getrennt vom Kredit für Solarkredite. Die erste Regel des früheren öffentlichen Verbrauchs; die zweite ist die Finanzierung von Energieprojekten. Sie in einem Umschlag zusammenzuführen, würde ihre verschiedenen Begünstigten und Verwendungen aus den Augen verlieren.

Nach der Abstimmung am 12. November betreffen die nächsten Schritte die Ausführung des Kredits und seine Zuweisung. Der tatsächliche Betrag, den EDL erhält, und die regelmäßige Zahlung laufender Rechnungen werden dazu beitragen, die Auswirkungen dieser Entscheidung auf die öffentlichen Rückstände zu messen.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews