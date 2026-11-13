Tarek Bitar interviewte einen Chief Warrant Officer, um Hangar 12 vor der Explosion im Hafen von Beirut zu inspizieren. Diese Anhörung folgte denen von vier Offizieren am 4. November. Die Antworten und Folgemaßnahmen des Mitglieds sind nicht öffentlich. Ein Befragter bedeutet nicht, dass seine Schuld festgestellt wird.

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Richter Tarek Bitar befragte einen neuen Befragten in der Untersuchung der Bombardierung des Hafens von Beirut, nach einem Versand von der libanesischen offiziellen Agentur veröffentlicht Freitag, 13. November 2026. Er war ein Chief Warrant Officer der Armee, identifiziert durch seinen Vornamen und Vornamen, Roudy F., der von der militärischen Institution beauftragt worden war, Hangar Nummer 12 vor der Explosion vom 4. August 2020 zu inspizieren.

Das Verhör fand in Anwesenheit von Mohammad Saab, General Counsel am Kassationsgericht, sowie Anwälten der Zivilparteien statt. Die entsendung berichtet nicht über die antworten des mitglieds oder eine entscheidung über eine mögliche inhaftierung. Es wird auch nicht der Zeitpunkt der Anhörung festgelegt.

Eine Inspektion, deren Umstände noch nicht festgelegt sind

Die Roudy F. zugewiesene Funktion stellt diese Anhörung in den Abschnitt der Instruktion zu Interventionen vor Katastrophen in Hangar 12 ein. In diesem Lagerhaus wurde das an der Explosion beteiligte Ammoniumnitrat gelagert.

In den veröffentlichten Informationen sind jedoch weder das Datum dieser Inspektion noch der Inhalt der dem Mitglied übertragenen Mission, seine Ergebnisse noch die Adressaten eines Berichts angegeben. Sie erlauben uns daher nicht zu bestimmen, was er persönlich über gespeicherte Materialien gewusst hätte oder welche Maßnahmen er vorgeschlagen oder ergriffen hätte. Sein status als befragter ist keine verurteilung.

Nach Anhörung von vier Beamten am 4. November

Diese neue Etappe folgt auf das Verhör des ehemaligen Stabschefs der Walid-Salman-Armee am 4. November und der pensionierten Generäle George Moussa, Mounir Abu Zeid und Manuel Kirjian. Nach den damals von der amtlichen Stelle gemeldeten Informationen folgten diese Anhörungen und die Angeklagten einer Anfrage von Mohammad Saab bezüglich ihrer angeblichen Kenntnis des Vorhandenseins von Ammoniumnitrat.

Diese Verdachtsmomente werden untersucht und stellen keine endgültige gerichtliche Feststellung dar. Es gibt auch keine Beweise, um die Anhörung von Roudy F. als Ergebnis des Geständnisses oder der Aussagen dieser vier Offiziere zu präsentieren.

Eine Anweisung nach langer Unterbrechung neu gestartet

Die Untersuchung wurde Anfang Februar 2025 nach zwei Jahren Blockade wieder aufgenommen. Im März desselben Jahres hatte der Interimsgeneralstaatsanwalt Jamal Hajjar das Verbot der Zusammenarbeit der Sicherheitsdienste und der Staatsanwaltschaft mit Richter Bitar aufgehoben und erneut die Ausführung von Vorladungen und Haftbefehlen ermöglicht.

Die Anhörung, die am 13. November angekündigt wurde, markiert einen neuen Verfahrensschritt in einem Fall, der noch untersucht wird. In den in dieser Anhörung eingesehenen Informationen wird kein Inhalt der Vernehmung, der endgültigen Anklage oder des neuen Urteils veröffentlicht.

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