Beirut-Teheran: Wie weit kann die Krise gehen?

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Die Anwesenheit von Mohammad Reza Rauf Sheibani im Libanon, einem Diplomaten, der von Teheran zum Botschafter ernannt wurde, dessen Zustimmung Beirut jedoch zurückgezogen hat, ist zu einem Souveränitätstest für den libanesischen Staat geworden. Wenige Tage nach dem angekündigten Ablauf seines Visums, am 24. August 2026, verschärfte Außenminister Youssef Rajji den Ton: Die Beibehaltung von Sheibani auf libanesischem Territorium wäre seiner Ansicht nach mit einer souveränen, endgültigen und durchsetzbaren Entscheidung unvereinbar. Hinter dieser scheinbar technischen Frage steht nun eine umfassendere Frage: Wie weit kann der Libanon seine diplomatischen Entscheidungen gegen den Iran, einen einflussreichen regionalen Partner und historische Unterstützung für die Hisbollah, durchsetzen?

Sheibani, ein Dossier, das zu einem Souveränitätstest geworden ist

Die aktuelle Sequenz beginnt nicht im August. Am 24. März 2026 zog das libanesische Außenministerium seine Zustimmung zur Akkreditierung von Mohammad Reza Rauf Sheibani zurück und erklärte die Persona non grata. Beirut bat ihn dann, das Territorium bis zum 29. März zu verlassen. Das Ministerium hatte sich auf Erklärungen berufen, die als Einmischung in die libanesische Innenpolitik angesehen wurden, sowie auf Treffen mit inoffiziellen Akteuren, die angeblich die erwarteten diplomatischen Praktiken nicht respektierten.

Diese Unterscheidung ist wichtig. Sheibani wird vom Iran als sein designierter Botschafter vorgestellt, aber er wurde vom libanesischen Staat nicht als Botschafter akzeptiert. Der Streit betrifft daher nicht den Rückruf eines regelmäßig akkreditierten Botschafters. Es geht um die längere Anwesenheit eines Diplomaten im Libanon, dessen Zustimmung entzogen wurde und den das Gastland formell für unerwünscht erklärt hat.

Am 20. August versuchte Youssef Rajji in Erklärungen der libanesischen und regionalen Presse, die Tür zu jeder alternativen Interpretation zu schließen. Für den Minister kann die Existenz eines bis zum 24. August gültigen Visums die frühere Entscheidung der libanesischen Diplomatie nicht neutralisieren. Von dem Moment an, als ein Diplomat zur Persona non grata erklärt wurde, argumentierte er, ist eine Aufenthaltserlaubnis oder vorherige Einreiseerlaubnis keine ausreichende Grundlage mehr, um seine fortgesetzte Anwesenheit im Land zu rechtfertigen.

Rajji stellt daher den Fall als eine Angelegenheit der staatlichen Autorität dar, nicht als ein bloßes Verwaltungsproblem. In seiner Argumentation würde es Sheibani erlauben, zu bleiben oder ihre Situation zu regulieren, bedeuten, zuzugeben, dass eine souveräne Entscheidung der libanesischen Exekutive unter politischem Druck ausgesetzt, umgangen oder neu verhandelt werden kann. Dieser Punkt gibt dem Fall einen größeren Spielraum als der individuelle Status des iranischen Diplomaten.

Die Beirut-Teheran-Krise hängt jetzt von der Ausführung ab

Der Minister stellte auch eine politische Bedingung für die Rückkehr zu normalen Beziehungen mit der iranischen Mission. Nach dem, was diese Woche berichtet wurde, hängt die Normalisierung der diplomatischen Operationen in erster Linie von der Achtung der libanesischen Entscheidungsfindung und im weiteren Sinne von der Souveränität des Landes und den Regeln für die Beziehungen zwischen den Staaten ab.

Diese Formulierung bewegt den Ordner. Beirut fragt nicht mehr nur, was Sheibani nach Ablauf seines Visums tun wird. Das Ministerium verbindet nun die Qualität der Beziehungen zur iranischen Vertretung mit der Fähigkeit Teherans, eine libanesische Entscheidung anzuerkennen, die es effektiv herausfordert, indem es seinen Diplomaten im Land hält.

Rajji verurteilte auch die Handlungen iranischer Beamter in libanesischen inneren Angelegenheiten. Zu den Kritikpunkten gehören Äußerungen aus Teheran zu Regierungsentscheidungen und Hisbollah-Fragen. In der vom Minister befürworteten Lesung kann das Verhältnis zum Iran nur auf der Grundlage institutioneller Gleichheit normal funktionieren: Der Iran kann seine Interessen und Positionen verteidigen, aber er kann die libanesischen Behörden nicht ersetzen, wenn sie über Fragen der Innenpolitik oder der diplomatischen Vertretung entscheiden.

Hisbollah stellt Iran in den Mittelpunkt der internen Debatte

Der diplomatische Vorfall kann nicht von der Debatte über die Waffen der Hisbollah getrennt werden, aber er verringert sich nicht. Die libanesische Regierung hat einen Prozess eingeleitet, der darauf abzielt, die Autorität der Armee zu stärken und die bewaffneten Strukturen über die direkte staatliche Kontrolle hinaus einzuschränken. Rajji selbst hat wiederholt seine Unterstützung für die Entwaffnung der Hisbollah zum Ausdruck gebracht und den iranischen Einfluss auf die Bewegung öffentlich als entscheidenden Faktor bezeichnet.

In diesem Raum nimmt der Fall Sheibani eine symbolische Dimension an. Der Streit betrifft nicht eine Waffenlieferung oder eine Militäroperation. Es geht um die Fähigkeit eines libanesischen Ministeriums, einem Vertreter eines Staates, der enge Beziehungen zu einem der wichtigsten politischen und militärischen Akteure des Landes unterhält, einen Beschluss im Rahmen seiner Zuständigkeit aufzuerlegen.

Der regionale Kontext erhöht die Sensibilität des Falls weiter. Washington setzt seine Kampagne des Drucks gegen Netzwerke, die mit dem Iran und der Hisbollah verbunden sind, fort. Am 20. August kündigten die Vereinigten Staaten neue Sanktionen gegen Personen an, die der Teilnahme an Finanzkanälen zur Unterstützung der libanesischen Bewegung beschuldigt wurden, und betonten erneut ihre Verbindungen zu iranischen Strukturen. Dieser Druck der USA ist Teil der regionalen Landschaft, aber er reduziert die libanesische Entscheidung über Sheibani nicht auf eine Forderung Washingtons. Die offiziellen libanesischen Dokumente beschreiben den Entzug der Genehmigung als eine staatliche Entscheidung, die auf diplomatischen Regeln und Beschwerden über Einmischung beruht.

Libanesische Entscheidung teilweise ohne Wirkung

Der Kern des Problems liegt genau hier. Die Entscheidung vom März war klar: Rücknahme der Akkreditierungsvereinbarung, Erklärung der Persona non grata und Antrag auf Ausreise. Doch Sheibani war noch einige Monate später im Libanon. Diese Beharrlichkeit verwandelt einen diplomatischen Vorfall in die Infragestellung der Ausführungsfähigkeit des Staates.

Nach diplomatischem Recht hat der Empfangsstaat ein weites Ermessen, die Annahme eines ausländischen Vertreters zu verweigern oder zu widerrufen. Das Wiener Übereinkommen über diplomatische Beziehungen sieht vor, dass ein Staat ein Mitglied einer Personala-non-grata-Mission erklären kann, ohne verpflichtet zu sein, seine Entscheidung zu begründen. Der Entsendestaat ruft die betreffende Person ab oder beendet ihre Tätigkeit. Das Prinzip lässt daher wenig Zweifel an dem Recht des Libanon, Sheibani als diplomatischen Vertreter abzulehnen.

Die Schwierigkeit bewegt sich in Richtung praktische Anwendung. Wie kann diese Entscheidung vollstreckt werden, wenn die betreffende Person nicht ausscheidet? Wie weit kann die libanesische Regierung gehen, ohne eine Eskalation mit Teheran zu verursachen? Und welche Institution muss nach Ablauf des Visums eingreifen, wenn der Diplomat im Hoheitsgebiet bleibt?

Teheran kann reagieren, ohne mit Beirut zu brechen

Diplomatische Eskalation ist möglich, aber ihre Formen bleiben offen. Der Iran könnte formell protestieren, den Umfang seiner Kontakte zum Ministerium verringern, den libanesischen Vertreter in Teheran einberufen oder eine Maßnahme der Gegenseitigkeit gegenüber einem libanesischen Diplomaten ergreifen. Er könnte sich auch dafür entscheiden, den Fall fallen zu lassen, indem er seine Vertretung in Beirut ändert. Ab dem 21. August gibt es keinen Hinweis darauf, welches dieser Szenarien verwendet wird.

Vor allem muss die Krise um Sheibani von einem Zusammenbruch der diplomatischen Beziehungen unterschieden werden. Bereits am 24. März hatte das libanesische Außenministerium ausdrücklich erklärt, dass der Entzug der Erlaubnis des iranischen Diplomaten keinen Bruch mit dem Iran darstelle. Im Gegenteil, Beirut behauptete, gute Beziehungen pflegen zu wollen, sofern sie auf Gegenseitigkeit, gegenseitigem Respekt und Nichteinmischung beruhen.

Die Krise kann sich daher stark verschlimmern, ohne diese Schwelle zu erreichen. Zwischen einer normalen Beziehung und einem formalen Zusammenbruch besteht eine Reihe von Maßnahmen: Verringerung der Kontakte, wiederholte Vorladungen, Abberufung von Botschaftern zu Konsultationen, administrative Beschränkungen, Ablehnung diplomatischer Ernennungen oder Einfrieren bestimmter Kooperationsmechanismen.

Der vorherige zählt so viel wie der Diplomat

Diese Dimension erklärt die Festigkeit von Rajjis Vokabular. Wenn das Ministerium akzeptiert, dass ein Diplomat, der für unerwünscht erklärt wurde, lange Zeit im Land bleibt, würde der Präzedenzfall den iranischen Fall sofort übertreffen. Es würde bedeuten, dass eine außenpolitische Entscheidung in ihrer Anwendung nach dem politischen Gewicht des betreffenden Staates oder seiner lokalen Relais angefochten werden kann.

Souveränität ist nicht auf Grenzkontrollen oder das Gewaltmonopol beschränkt. In diesem Fall misst es sich selbst mit etwas viel administrativem: der Fähigkeit einer Institution, eine in ihrem Zuständigkeitsbereich getroffene Entscheidung durchzusetzen, wenn sie einen mächtigen regionalen Partner verärgert.

Dies unterscheidet auch das Sheibani-Dossier von der allgemeinen Debatte über die Beziehungen zwischen Libanon und Iran. Das Außenministerium versucht nicht formell, die gesamte bilaterale Beziehung in dieser Angelegenheit neu zu definieren. Er bat um eine spezifische Maßnahme für einen bestimmten Diplomaten. Wenn diese Maßnahme nicht umgesetzt werden kann, wird die institutionelle Schwierigkeit wichtiger als ihr ursprünglicher Zweck.

24. August wird politische Frist

Das angekündigte Auslaufen des Visums am 24. August stellt nach Rajjis Argumentation nicht den Ursprung der Verpflichtung zur Ausreise dar. Seiner Ansicht nach war dies das Ergebnis der Entscheidung vom März. Aber das Datum bietet jetzt eine klare administrative Frist, um die sich die Krise kristallisieren kann.

Wenn Sheibani das Territorium verlässt, könnte Beirut in Betracht ziehen, dass seine Entscheidung endlich umgesetzt wurde, und den Weg für eine neue iranische Ernennung gemäß den libanesischen Verfahren ebnen. Die Beziehung zu Teheran würde angespannt bleiben, aber Rechtsstreitigkeiten könnten dann zum traditionellen diplomatischen Rahmen zurückkehren.

Wenn es bleibt, wird sich die Frage in der Natur ändern. Sie wird sich nicht mehr mit einer unterschiedlichen Auslegung ihres Status befassen, sondern mit den Mitteln, die dem libanesischen Staat zur Durchsetzung einer Entscheidung zur Verfügung stehen, die er als endgültig darstellt. Die Regierung wird dann entscheiden müssen, wie weit sie gehen will und mit welchen administrativen, diplomatischen oder politischen Instrumenten.

Dies macht den Fall Sheibani mehr als eine Episode zwischen zwei Ministerien. Es stellt ein zentrales Versprechen des libanesischen offiziellen Diskurses auf die Probe: die Wiederherstellung der Entscheidungsfähigkeit des Staates, ohne dass das Gewicht eines internen Akteurs oder einer regionalen Macht die Wirkung seiner Entscheidungen aussetzen kann. Die nächste konkrete Entwicklung steht kurz bevor: Das Visum, von dem Youssef Rajji sagt, dass es am 24. August auslaufen wird, stellt die iranische Reaktion und insbesondere die Handlungsfähigkeit von Beirut in den Mittelpunkt der nächsten Tage.