Löhne, Verkehr und öffentlicher Dienst: Die neue soziale Krise, für deren Eindämmung die Währungsstabilität nicht mehr ausreicht

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Ein Waffenstillstand im Verkehr, der das Problem der Einnahmen nicht löst

Der 30. September 2026 sollte ein wichtiger Tag der sozialen Mobilisierung im Libanon werden. Es öffnete sich schließlich zu einer komplexeren Situation. Die Bewegung, die vom Straßenverkehr und der Allgemeinen Arbeitergewerkschaft angekündigt wurde, wurde nach Verhandlungen mit den Behörden ausgesetzt. Auf der anderen Seite haben die Mitarbeiter der öffentlichen Verwaltung ihren eigenen Slogan beibehalten. Sie bestätigten den Generalstreik am Mittwoch, den 30. September und Donnerstag, den 1. Oktober sowie die für den folgenden Freitag geplante Schließung. Die Gegenüberstellung dieser beiden Entscheidungen gibt ein genaues Bild des sozialen Klimas. Die Regierung ist immer noch in der Lage, bestimmte Mobilisierungen zu entschärfen, wenn sie konkrete Maßnahmen auf den Tisch legt, aber sie hat keine allgemeine Antwort auf Einkommenserosion. Im Transport fand die Aussetzung der Bewegung nach einem langen Treffen mit dem Finanzministerium statt. Vertreter des Sektors bestanden darauf, dass der Streik kein Selbstzweck sei. Es war ein Druckmittel, um ausgehandelte Entscheidungen durchzusetzen. Eine der präzisesten Maßnahmen betrifft regelmäßige öffentliche Fahrer. Eine monatliche Finanzhilfe in Höhe von 12 Mio. £ ist vom 1. Oktober bis zum 31. Dezember in einer ersten Phase zu zahlen. Diese dreimonatige Frist ist aufschlussreich. Es bietet eine sofortige Reaktion, ist aber noch kein dauerhafter Einkommensstützungsmechanismus. Die Aussetzung der Mobilisierung kann daher nicht mit dem Verschwinden des Problems gleichgesetzt werden. Vielmehr eröffnet sie einen Prüfungszeitraum, in dem die Gewerkschaften die Umsetzung der Verpflichtungen beobachten werden. Die Transportkosten bleiben im Mittelpunkt der sozialen Gleichung. Für einen Fahrer reduziert die Erhöhung des Kraftstoffs direkt das verfügbare Einkommen. Für einen Mitarbeiter erhöht es die täglichen Kosten für die Reise zur Arbeit. Für ein Unternehmen wirkt es sich auf Lieferung und Dienstleistungen aus. Eine Zunahme des Kraftstoffs fließt durch mehrere Schichten der Wirtschaft, bevor der vom Verbraucher gezahlte Preis erreicht wird. Die Debatte über den Verkehr ist daher weniger eine sektorale Krise als ein Hinweis auf die Schwierigkeit, die Kaufkraft in einer Wirtschaft zu erhalten, in der ein erheblicher Teil der täglichen Ausgaben direkt oder indirekt mit dem Dollar verbunden ist.

Die Fortsetzung des Streiks in der öffentlichen Verwaltung zeigt parallel die Grenzen einer sektoralen Reaktionspolitik. Die Mitarbeiter baten ihre Kollegen ausdrücklich, die Informationen, die eine allgemeine Stornierung der Transaktion ankündigen, nicht zu berücksichtigen. Diese Klarstellung selbst zeigt die Fragmentierung der sozialen Front. Die von den Verkehrsunternehmen beschlossene Aussetzung betraf nicht automatisch den öffentlichen Dienst. Regierungsbeamte beschäftigen sich weiterhin mit einem Problem, das über mehrere Jahre aufgebaut wurde: dem Zusammenbruch des realen Wertes der Löhne und der anschließenden Anhäufung von Maßnahmen, die es den Verwaltungen ermöglichen, weiter zu arbeiten, ohne die Lohnpolitik vollständig zu rekonstruieren. Beihilfen, Prämien und Zulagen konnten die Beamten ad hoc entlasten. Sie ersetzen nicht unbedingt ein Gehalt, dessen realer Wert vorhersehbar ist und dessen Betrag die Planung der Haushaltsausgaben ermöglicht. Dieser Unterschied ist wesentlich. Einmalige Hilfe reagiert auf einen Notfall. Ein Lohn definiert den dauerhaften Wert der Arbeit. Die libanesische Krise hat diese Grenze allmählich verwischt. Ein Teil des Einkommens hängt nun von Korrekturmechanismen ab, die geschaffen wurden, um den Kaufkraftverlust auszugleichen. Das Problem kann nicht mehr auf die Frage reduziert werden, wie viel zum Einkommen des folgenden Monats hinzugefügt werden soll. Es geht um die Struktur der Vergütung selbst. Sie betrifft auch die Fähigkeit des Staates, seine Arbeitnehmer nachhaltig zu finanzieren, ohne ein neues Haushaltsungleichgewicht zu verursachen. Diese Schwierigkeit erklärt, warum soziale Verhandlungen in Etappen voranschreiten. Aber es schafft auch ein Risiko: Jeder Sektor, der eine Verbesserung erhält, ermutigt andere, eine ähnliche Korrektur zu fordern. Der Staat sieht sich dann mit einer Reihe von getrennten Verhandlungen konfrontiert, während die grundlegende Ursache gemeinsam ist. Fahrer, Beamte und Angestellte des Privatsektors haben nicht die gleichen Statuten. Dennoch haben sie alle die gleiche Mechanik: Wenn die Preise schneller steigen als ihre Einkommen, verwandelt sich die nominale Lohnstabilität in einen echten Rückgang des Lebensstandards.

Die Lebenshaltungskosten werden zum wahren Thermometer der Krise

Die Besonderheit der gegenwärtigen Phase ist genau die Diskrepanz zwischen den Zeichen der monetären Stabilisierung und der täglichen Erfahrung der Haushalte. Während der brutalsten Jahre des Zusammenbruchs war der Wechselkurs das Hauptthermometer der Krise. Jeder Tropfen im Pfund fast sofort produziert eine neue Welle der Preise. Der Link war für alle sichtbar und verständlich. Heute ist die Situation anders. Eine höhere Wechselkursstabilität kann einige Panikmechanismen reduzieren, ohne die verlorene Kaufkraft an die Haushalte zurückzugeben. In Supermärkten vergleichen die Verbraucher weiterhin die Preise für Lebensmittel und lebenswichtige Güter. Die Schlichtung findet auf Mengen, Marken und manchmal auf die Verschiebung eines Kaufs statt. Diese Entwicklung ist wichtig, weil sie den Schwerpunkt des Problems verschiebt. Die Frage ist nicht mehr nur, wie viel die nationale Währung wert ist. Es wird: Wie viele Produkte erlaubt ein Gehalt tatsächlich zu kaufen? Die Kraftstoffkosten illustrieren diese Transformation. Selbst wenn der Preis eines importierten Produkts keinem dramatischen austauschbedingten Schock unterliegt, können Transport, Energie, Lagerung und Lieferung die Endkosten erhöhen. Händler geben einen Teil dieser Gebühren weiter. Die Haushalte reduzieren dann ihren Verbrauch. Diese Reduzierung kann wiederum Unternehmen und Unternehmen betreffen, die weniger verkaufen, während ihre eigenen Kosten hoch bleiben. Dies ermöglicht es dem Land, eine Form der Währungsstabilität ohne echte soziale Stabilisierung zu erleben. Es ist diese Unterscheidung, die den Anstieg der Ansprüche erklärt. Ein Arbeiter misst seinen Lebensstandard nicht nur während des Dollars. Es misst es mit Miete, Lebensmittelkorb, Kraftstoff, Schulgebühren, Gesundheit und grundlegenden Dienstleistungen. Wenn diese Ausgaben einen zunehmenden Anteil am Einkommen absorbieren, bleibt das Krisengefühl bestehen, auch wenn der Devisenmarkt ruhiger erscheint.

Das Risiko ist umso wichtiger, als temporäre Lösungen das Ausmaß des Problems verschleiern können. Die Hilfe von 12 Millionen Pfund für öffentliche Fahrer bietet eine identifizierbare Antwort auf eine professionelle Kategorie. Es allein ändert nicht die Organisation des Transports im Libanon. Das Fehlen eines ausreichend ausgebauten öffentlichen Netzes macht jedoch einen großen Teil der Bevölkerung abhängig von privaten Pkw, Taxis, privaten Dienstleistungen oder öffentlichen Straßentransporten. Die Kosten der Mobilität werden dann zu einem direkten Bestandteil des für die Arbeit erforderlichen Lohns. Ein Mitarbeiter kann eine Erhöhung erhalten und einige Wochen später einen Teil verlieren, wenn die Transportkosten steigen. Umgekehrt kann die künstliche Eindämmung von Fahrpreisen, die von Passagieren bezahlt werden, die Fahrer schwächen, wenn ihre Lasten zunehmen. Der soziale Konflikt bewegt sich also von einem Akteur zum anderen, ohne zu verschwinden. Dieser Mechanismus erscheint auch im öffentlichen Dienst. Eine effektive Verwaltung erfordert Mitarbeiter, die anwesend sind und angemessen entlohnt werden. Eine Erhöhung der Lohnkosten ohne entsprechende Einnahmen kann jedoch zu einem zusätzlichen Druck auf die öffentlichen Finanzen führen. Der Staat muss daher gleichzeitig die Einnahmen verbessern, die Einnahmen erhöhen und seine Funktionsweise modernisieren. Diese Ziele ergänzen sich auf lange Sicht, können aber sofort in Konflikt geraten. Die Beamten brauchen jetzt eine Korrektur. Steuer- und Verwaltungsreformen wirken langsamer. Dieser Unterschied im Timing erklärt einen Teil der Spannung. Es fördert auch das Gefühl, dass die Arbeitnehmer sofort die Kosten der Anpassung tragen, während die Vorteile der Reformen in Zukunft bleiben. Unter diesen Umständen ist die Rückkehr sozialer Bewegungen kein Zufall. Es übersetzt eine Frage, die seit dem Zusammenbruch offen geblieben ist: Wie kann das Einkommen nach der Stabilisierung einiger monetärer Mechanismen wieder aufgebaut werden?

Kategorielösungen, die das Problem wegschieben, ohne Lohnpolitik zu schaffen

Die derzeitige Reaktion der Regierung zeigt, dass Verhandlungen von Fall zu Fall bevorzugt werden. Diese Methode hat einen offensichtlichen Vorteil. Es hilft zu verhindern, dass eine Reihe verschiedener Ansprüche sofort zu einer einheitlichen sozialen Bewegung wird. Fahrer können spezifische Hilfe bekommen. Öffentliche Angestellte verhandeln über ihre Gehälter. Arbeitnehmerorganisationen diskutieren Löhne, Transport oder Sozialleistungen getrennt voneinander. Jede Datei kann somit an die Zwänge des betreffenden Sektors angepasst werden. Aber diese Flexibilität hat ihren Preis. Sie erzeugt allmählich ein System, in dem die Einkommen von einer Anhäufung unterschiedlicher, manchmal vorübergehender Mechanismen abhängen, deren Kohärenz schwer zu erkennen ist. Die Frage des Mindestlohns bleibt in diesem Zusammenhang besonders heikel. Eine Erhöhung kann das Nominaleinkommen der am wenigsten bezahlten Arbeitnehmer verbessern. Wenn es jedoch geschieht, ohne die Produktivität zu verbessern und ohne eine ausreichende Erholung der Aktivität, können einige Unternehmen finden es schwierig zu absorbieren. Sie können ihre Zahl reduzieren, ihre Preise erhöhen oder informelle Arbeit weiterentwickeln. Andererseits bedeutet das Verlassen des Mindestlohns zu weit hinter den realen Lebenshaltungskosten die Institutionalisierung von Löhnen, die nicht mehr die Grundbedürfnisse decken. Es gibt also keine magische Zahl. Eine glaubwürdige Lohnpolitik muss mehrere Parameter umfassen: Preis, Wirtschaftstätigkeit, öffentliche Einnahmen, Geschäftslage, Verkehr, Sozialschutz und Veränderungen der Kosten für Dienstleistungen. Es muss auch vermieden werden, dass jede Korrektur schnell durch weitere Preiserhöhungen überholt wird. Der Libanon muss von einer Logik der Entschädigung zu einer Logik des Einkommens übergehen. Solange die Maßnahmen im Wesentlichen korrektiv bleiben, werden die Verhandlungen wieder aufgenommen, wenn Inflation oder Energiekosten einen Teil der erzielten Gewinne absorbieren.

Diese Situation wirft auch eine Frage der Gerechtigkeit zwischen den Berufsgruppen auf. Ein öffentlicher Fahrer kann von Unterstützung profitieren, da seine Branche über eine verhandlungsfähige Organisation verfügt. Ein Staatsangestellter kann die Arbeitsunterbrechung nutzen, um Druck auszuüben. Ein Angestellter eines kleinen Unternehmens oder ein informeller Arbeitnehmer hat möglicherweise nicht die gleichen Mittel. Dennoch erlebt sie den gleichen Anstieg des Lebensmittelkorbs, des Kraftstoffs oder der Dienstleistungen. Eine Sozialpolitik, die hauptsächlich auf der Fähigkeit jeder Gruppe beruht, eine Entschädigung zu erhalten, kann daher die Kluft zwischen denen, die ein Machtgleichgewicht haben, und denen, die dies nicht tun, vergrößern. Hier sollten die Sozialschutzsysteme normalerweise eingreifen. Ihre Schwächung während der Krise hat jedoch die Abhängigkeit von Ad-hoc-Unterstützung, Arbeitgebern, Familien und manchmal Gemeinschaftsnetzwerken erhöht. Die Frage der Sozialleistungen schließt sich somit der der Löhne an. Eine etwas höhere Vergütung reicht nicht aus, wenn eine außergewöhnliche Krankheit, Bildung oder Ausgaben das Budget eines Haushalts völlig aus dem Gleichgewicht bringen können. Der Lohnstreit ist daher auch ein Konflikt um die Qualität öffentlicher Dienstleistungen und kollektiver Schutzmechanismen. Dies unterscheidet die Situation von 2026 von einer konventionellen Verhandlung über eine Lohnerhöhung. Es geht nicht nur darum, die Früchte des Wachstums zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern zu verteilen. Einkommen und Schutz müssen nach einem Zusammenbruch wieder aufgebaut werden, der die wirtschaftlichen Referenzen der Bevölkerung grundlegend verändert hat.

Der öffentliche Dienst wird zum Test für den staatlichen Wiederaufbau

Der Konflikt zwischen öffentlichen Angestellten hat in diesem Zusammenhang eine besondere Dimension. Die Regierung will Institutionen wieder aufbauen, die Finanzkontrolle stärken, die Verwaltung modernisieren und die Dienstleistungen verbessern. Diese Ziele erfordern einen öffentlichen Dienst, der normal arbeiten kann. Ein Staat kann jedoch seine Agenten nicht ständig auffordern, institutionelle Reformen durchzuführen, wenn ihre Vergütung im Zentrum eines dauerhaften Konflikts bleibt. Der Streik vom 30. September und 1. Oktober ist daher nicht auf Beamte beschränkt. Jede Schließung einer Verwaltung betrifft Bürger und Unternehmen. Die Akten kommen zu spät. Die Formalitäten werden länger. Investitionen können verlangsamt werden. Die Qualität des öffentlichen Dienstes verschlechtert sich, was wiederum das Misstrauen gegenüber dem Staat verstärkt. Ein Teufelskreis kann dann beigelegt werden: schwache Verwaltungen bieten weniger effiziente Dienstleistungen an; die Bürger sind weniger bereit, Steuern für diese Dienstleistungen zu zahlen; die Einnahmen bleiben niedrig; Der Staat hat weniger Mittel, um seine Angestellten angemessen zu bezahlen. Diesen Mechanismus zu durchbrechen, erfordert mehr als eine Erhöhung. Es ist notwendig, die Anzahl der erforderlichen Mitarbeiter, ihre Aufgaben, ihr Gehaltsniveau und ihre Dienstziele festzulegen. Die digitale Transformation kann einige sich wiederholende Aufgaben reduzieren, erfordert jedoch Investitionen und Fähigkeiten. Sie ersetzt nicht automatisch Beamte. Im Gegenteil, eine digitalere Verwaltung braucht Agenten, die in der Lage sind, Systeme zu verwalten, Daten zu überprüfen und die Bürger zu begleiten. Die Lohnreform sollte daher mit einer Reform der Verwaltung verknüpft werden, ohne dass die eine als Vorwand benutzt wird, um die andere auf unbestimmte Zeit hinauszuzögern.

Die politische Schwierigkeit liegt im Zeitplan. Mitarbeiter fordern sofortige Verbesserung, weil ihre Ausgaben sofort sind. Eine umfassende Reform des Staates dauert mehrere Jahre. Die Behörden sind daher verpflichtet, zwei Zeiträume zu verwalten. Sie müssen kurzfristig den Zusammenbruch der Kaufkraft verhindern und gleichzeitig unmögliche finanzielle Verpflichtungen vermeiden. Vorübergehende Hilfe kam aus diesem Widerspruch. Sie sparen Zeit, werden aber problematisch, wenn sie zu permanenten Systemen werden. Der Fall des Straßenverkehrs ist lehrreich. Die monatliche Unterstützung bis zum 31. Dezember kann eine Brücke zu einem stabileren System bilden. Wenn vor diesem Datum keine Lösung entwickelt wird, kann die gleiche Krise einfach wieder auftreten, wenn sich 2027 nähert. Die Logik gilt auch für die anderen Kategorien. Die Regierung kann nicht Quartal für Quartal auf unbestimmte Zeit verhandeln. Sie muss eine besser lesbare Politik in Bezug auf Löhne, Zulagen, Verkehr und Sozialleistungen entwickeln. Andernfalls wird jede Haushaltsfrist zu einer neuen Konfrontation. Die soziale Stabilität wird dann weniger von der Fähigkeit abhängen, einen Streik zu verhindern, als von der Fähigkeit, das reale Haushaltseinkommen vorherzusagen.

Eine weniger dramatische soziale Krise als der Zusammenbruch, aber potenziell nachhaltiger

Die neue Phase der libanesischen Krise könnte daher weniger dramatisch sein als die des Währungszusammenbruchs, während sie schwieriger zu lösen ist. Ein starker Rückgang der Währung ist sofort sichtbar. Die Erosion des Realeinkommens wirkt langsamer. Sie verpflichtet die Haushalte, die gekauften Mengen zu reduzieren, Ausgaben zu verschieben, ihre Bewegungen zu ändern oder bestimmte Dienstleistungen aufzugeben. Jede isoliert getroffene Entscheidung erscheint bescheiden. Doch ihre Akkumulation verändert den Lebensstandard. Gerade aus dieser Akkumulation ergibt sich das politische Risiko. Die Fahrer haben ihre Mobilisierung ausgesetzt, weil sie konkrete Zusagen erhalten haben. Öffentliche Angestellte behielten ihre, weil sie der Meinung waren, dass ihr Fall nicht gelöst wurde. Andere Kategorien beobachten diese Verhandlungen. Wenn sie feststellen, dass nur die Mobilisierung eine Korrektur bewirken kann, können sie ermutigt werden, dieselbe Strategie zu verfolgen. Die Regierung könnte sich dann nicht einer einzigen Bewegung gegenübersehen, sondern einer Abfolge sozialer Konflikte. Diese Fragmentierung macht die Krise manchmal national weniger sichtbar. Es macht es nicht weniger tiefgründig. Es kann sogar nachhaltig installieren, Sektor für Sektor.

Die Herausforderung besteht daher darin, zu vermeiden, dass die Sozialpolitik zu einer Reihe von Waffenruhen wird, die für einige Monate gekauft werden. Die Hilfe von 12 Millionen Pfund für öffentliche Fahrer zeigt, dass Verhandlungen zu einer konkreten Maßnahme führen können. Die Fortsetzung des Verwaltungsstreiks zeigt sofort, dass diese Methode nicht das ganze Problem löst. Die reale Bruchlinie liegt nun zwischen Nominaleinkommen und Realeinkommen. Solange die Haushalte weiterhin sehen, dass die Preise ihre Lohnanpassungen absorbieren, wird jede Erhöhung vorübergehend erscheinen. Solange Unternehmen fragil bleiben, wird es ihnen schwer fallen, allein eine dauerhafte Korrektur zu finanzieren. Solange die öffentlichen Finanzen unter Druck bleiben, wird der Staat eher nach Zwischenvereinbarungen als nach einer vollständigen Überarbeitung suchen. Der Libanon steht damit vor einer anderen Phase als in den ersten Jahren der Krise. Die Stabilisierung der Währung war eine notwendige Voraussetzung, um den Zusammenbruch zu stoppen. Diese Stabilisierung reicht nicht aus, um den Lebensstandard wieder aufzubauen. Die soziale Frage des Jahres 2026 bewegt sich daher auf ein schwierigeres Terrain zu: zu bestimmen, welches Einkommen es wirklich ermöglicht zu leben, wie es nachhaltig zu finanzieren ist und wie zu vermeiden ist, dass die Kosten der Stabilisierung hauptsächlich von denen getragen werden, deren Löhne bereits den größten Teil ihres alten Wertes verloren haben.

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