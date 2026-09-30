🇸🇦 L’Arabie Saoudite en RÉCESSION à cause de la guerre de Trump

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Saudi-Arabien in Rezession wegen Trumps Krieg

Saudi-Arabien ist gerade in eine Rezession eingetreten. Sein BIP sank im zweiten Quartal 2026 um 4,8% – ein erstes in drei Jahren.

Die Ursache: der Krieg, der im Februar 2026 nach den amerikanisch-israelischen Streiks gegen den Iran ausbrach, verlängert von Woche zu Woche durch Donald Trumps Ultimatum. Die Straße von Ormuz lähmte, der saudische Ölsektor brach um 24,7% zusammen, die Vision 2030 wurde reduziert, ein Haushaltsdefizit von 44 Milliarden US-Dollar und eine regionale Ansteckung der Emirate.

Ein Waffenstillstand wurde am 14. Juni 2026 unterzeichnet, aber Washingtons verlängertes Kriegsgesetz wird die Wirtschaft der Region weiterhin schwer belasten.

Die wirtschaftliche und faktische Analyse von LibnaNEWS.

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