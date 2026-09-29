40 Milliarden Dollar, um mit der Hisbollah zu konkurrieren: Al-Akhbars geheimer Plan gegen den echten Test

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Die Zahl wurde zuerst von ihrer Größe getroffen: 40 Milliarden Dollar. Aber die Summe ist nur der sichtbarste Teil eines viel größeren Projekts. In seiner Ausgabe vom 29. September 2026,Al-Akhbarbehauptet, ein geheimes Dokument erhalten zu haben, das im Nationalen Sicherheitsrat der USA vorbereitet wurde und für Präsident Donald Trump bestimmt ist. Das Papier präsentiert den Text als einen Vorschlag, der nicht mehr nur darauf abzielt, die Hisbollah zu entwaffnen. Es würde darauf abzielen, die Abhängigkeit eines Teils der schiitischen Bevölkerung von der Partei schrittweise zu verringern, indem ein staatliches Angebot aufgebaut wird, das in der Lage ist, mit seinen Netzwerken zu konkurrieren.

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Vorsicht bleibt unerlässlich.Al-Akhbarsie erklärt, dass sie eine Kopie des Dokuments erhalten habe und dass es ihr verboten gewesen wäre, es unter politischen und diplomatischen Beamten zu verbreiten. Die Zeitung liefert auch eine inoffizielle Übersetzung. Keine andere Korpusdatei vom 29. September 2026 kann dieses Stück unabhängig authentifizieren. Sein Inhalt muss daher als das dargestellt werden, was er ist:Al-Akhbarbehauptet, es zu erhalten, und die Zeitung schreibt es dem amerikanischen Nationalen Sicherheitsrat zu. Dieser Vorbehalt schmälert nicht das Interesse des Textes. Es setzt einfach die Grenze zwischen einer journalistischen Enthüllung und einer offiziell bestätigten amerikanischen Politik.

Ein Dokument, das die amerikanische Methode verändern würde

GemäßAl-AkhbarAm 29. September 2026 wäre das Dokument das Ergebnis mehrerer Monate von Diskussionen innerhalb der US-Regierung. Mehrere Beamte, die im Libanon arbeiten, wurden Berichten zufolge untersucht. Es würde auch auf Daten basieren, die nicht öffentlich von amerikanischen Beamten verwendet würden. Die Reflexion würde auf einer Beobachtung basieren: Die bisher verwendeten Methoden hätten nicht das gewünschte strategische Ergebnis gegen die Hisbollah hervorgebracht. Das Dokument würde dann vier verschiedene Wege in Betracht ziehen.

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Die erste ist eine große Transformation im Iran. Eine brutale Schwächung oder ein Fall der iranischen Macht würde der Hisbollah theoretisch einen Teil ihrer Finanzierung, Versorgung und strategischen Tiefe vorenthalten. Aber das Dokument, wie veröffentlicht vonAl-Akhbarist der Ansicht, dass eine solche Annahme keine libanesische Strategie darstellen kann. Die Hisbollah wird als ausreichend in Politik, Sozialdienste, Gemeinden und Gemeindenetzwerke eingepflanzt beschrieben, um nicht automatisch mit einem Umbruch in Teheran zu verschwinden.

Der zweite Weg wäre die klassische Verhandlung. Dazu gehören die schrittweise Abrüstung, die Wiedereingliederung der Kämpfer, Garantien und der Aufbau von Institutionen. Das Dokument betrachtet diese fragile Lösung jedoch ohne iranische Beteiligung oder tiefgreifende Veränderungen in der Berechnung der Hisbollah-Führung. Es geht von der Idee aus, dass Waffen nicht nur ein militärisches Instrument sind. In dieser Lesung nehmen sie auch an einer politischen Identität, einer abschreckenden Funktion und einer regionalen Beziehung zum Iran teil.

Die dritte Option wäre Militär. Es würde auf einer Intensivierung der israelischen Operationen gegen die Hisbollah basieren. Der Text veröffentlicht vonAl-Akhbardieser Weg ist der schlimmste. Sie könnte die Partei schwächen, ohne ihr Verschwinden zu garantieren. Das Hauptrisiko ist die weitere Zerstörung im Libanon, während eine bewaffnete, dezentralisierte und politisch schwierige Organisation zu beseitigen ist.

Es ist daher ein vierter Weg, der das Herzstück des Dokuments einnimmt: ein Programm des staatlichen Wiederaufbaus. Sein Prinzip ist es, zwei Prozesse gleichzeitig durchzuführen. Die erste würde die Glaubwürdigkeit und Kapazität des libanesischen Staates verbessern. Letzteres würde die Position des bewaffneten Hisbollah-Projekts schrittweise reduzieren. Nach dieser Logik wäre die Forderung nach sofortiger Abrüstung zugunsten eines Staates, der als gescheitert gilt, politisch schwierig. Aber das Warten auf einen idealen Zustand, bevor man sich Waffen nähert, würde auch zu einer Sackgasse führen. Die beiden Trajektorien sollten daher gemeinsam voranschreiten.

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Nicht mit der Hisbollah beginnen, sondern mit ihrer Umwelt

Hier wird das Dokument einzigartig. Sein Hauptziel wäre zunächst nicht die Hisbollah-Führung. Sie wäre ihre Umgebung.

Der Text veröffentlicht vonAl-Akhbarist der Ansicht, dass mehr als 40 Jahre ein System geschaffen haben, das Schutz, Sozialleistungen, Arbeitsplätze, Identität, Würde, Erinnerung an Opfer und Misstrauen gegenüber dem Staat kombiniert. Sie schreibt dieser Konstruktion eine zentrale Idee zu: Der libanesische Staat wäre abwesend, korrupt und unfähig, die schiitische Gemeinschaft zu schützen. Nach diesem Leseraster würden Sanktionen, Souveränitätsreden und internationale Geberkonferenzen nicht ausreichen, um ein solches System rückgängig zu machen.

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Das Programm würde daher versuchen, einen Konkurrenten aufzubauen, anstatt sofort zu entfernen, was existiert. Der Staat sollte ausreichende Sicherheit, Dienstleistungen und wirtschaftliche Möglichkeiten bieten, um das Verhalten schrittweise zu ändern. Das Dokument stellt sich diesen Prozess über mehrere Jahre vor, nicht als Ad-hoc-Intervention oder zusätzliche Geberkonferenz. Es bezieht sich auf eine Ausführungsstruktur und eine intensive Phase, die zwischen zwei und fünf Jahren dauert.

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Der Wiederaufbau des Südens nimmt einen zentralen Platz ein. Familien, deren Häuser zerstört oder vertrieben wurden, bilden die erste Zielpopulation. In der Logik des Textes hätte ihre Beziehung zur Hisbollah eine wichtige funktionale Dimension. Wenn der Staat in der Lage ist, Wiederaufbau, Rückkehr, Sicherheit und Entschädigung zu leisten, könnte ein Teil dieser Abhängigkeit abnehmen.

Die zweite Kategorie besteht aus der schiitischen Mittelschicht, die als pragmatisch bezeichnet wird: Fachleute, Unternehmer, Lehrer und Menschen, die nicht ideologisch mit der Partei verbunden sind. Für diese Bevölkerung konzentriert sich das Projekt auf die wirtschaftliche Erholung, das Problem der Bankeinlagen und eine effektivere Verwaltung.

Lokale Akteure und Gemeinden bilden eine weitere Schicht. Die Argumentation ist immer noch funktional. Diejenigen, die mit der dienstleistungsfähigen Struktur zusammenarbeiten, könnten ihre Beziehungen neu ausrichten, wenn der Staat eine höhere Kapazität nachweisen würde.

Dann kommen Schulen, Kliniken, zivilgesellschaftliche Verbände und Netzwerke. Das Dokument schlägt ihre Zerstörung nicht vor. Im Gegenteil, er empfiehlt ihre Integration, Regulierung und den Aufbau eines öffentlichen Dienstes, der in der Lage ist, effektiv mit ihnen zu konkurrieren.

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Die fünfte Schicht ist politisch. Das Dokument ist der Ansicht, dass sich lokale Beamte an Strukturen anpassen, die Ressourcen, Einfluss und Wahlkapazität bieten. Ziel wäre es daher, die Anreize für diese Beziehung zu ändern.

Die sechste Kategorie ist sehr unterschiedlich. Sie entspricht dem ideologischen, militärischen und sicherheitspolitischen Kern. Der Text gibt nicht vor, ihn zu überzeugen. Vielmehr sieht es vor, es allmählich zu neutralisieren, indem es die Abhängigkeit seiner Umwelt reduziert. Die Unterscheidung ist grundlegend: Es wäre nicht, die Hisbollah-Führer davon zu überzeugen, dass ihr Projekt falsch ist, sondern die sozialen und politischen Funktionen zu reduzieren, die dieses Projekt in den Augen eines Teils seiner Umgebung unverzichtbar machen.

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Warum genau 40 Milliarden Dollar?

Der Betrag wäre nicht allein aus einer klassischen Schätzung des Wiederaufbaubedarfs gewählt worden.

Gemäß dem Dokument veröffentlicht vonAl-AkhbarDas Programm muss massiv genug sein, um über das hinauszugehen, was es als mehrere Jahrzehnte iranischer Investitionen in die Hisbollah darstellt. Es geht also nicht nur um die Reparatur von Straßen, Wohnungen und öffentlichen Netzen. Der Betrag hätte eine politische Funktion: zu zeigen, dass ein anderes System von Schutz und Dienstleistungen mehr Ressourcen haben kann.

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Die Tabelle wird wiedergegeben vonAl-Akhbargibt eine niedrige und eine hohe Schätzung der iranischen Finanzierung über verschiedene Zeiträume. Für die 1990-2005-Phase reichen die kumulierten gemeldeten Beträge von 2,4 Milliarden US-Dollar bis 4 Milliarden US-Dollar. Für den Wiederaufbau 2006 würden sie zwischen 1,2 und 2 Milliarden liegen. Zwischen 2006 und 2009 stieg das Dokument zwischen 800 Millionen und 1,2 Milliarden US-Dollar. Für 2010-2017 reicht die Bandbreite von 2,4 Milliarden bis 4,4 Milliarden. Zwischen 2018 und 2020 sind es zwischen 600 Millionen und 1,2 Milliarden. Für 2021-2023 zwischen 1,5 und 2,4 Milliarden. Für 2024-2025 zwischen 1,6 und 2,4 Milliarden. Schließlich, für 2026, die Tabelle bietet eine Schätzung zwischen $500 Millionen und $800 Millionen.

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Diese Zahlen sollten mit der gleichen Vorsicht behandelt werden wie das Dokument selbst. Der vorgelegte Korpus erlaubt es nicht, ihre Berechnungsmethode zu überprüfen. Sie stellen die Schätzungen dar, die in dem vonAl-Akhbar, keine unabhängige prüfung der iranischen finanzströme.

Die finanzielle Begründung des Projekts ist jedoch klar. Das Papier zielt darauf ab, zwei langfristige politische Investitionen zu vergleichen. Er glaubt, dass der Iran Jahrzehnte damit verbracht hat, ein System aufzubauen. Eine glaubwürdige Antwort sollte daher eine finanzielle Masse haben, die sichtbare Wirkungen in vergleichbarem Umfang erzielen kann.

Acht Milliarden Dollar im Jahr: die trügerische Einfachheit der Figur

Über fünf Jahre hinweg stellen 40 Milliarden Dollar einen arithmetischen Durchschnitt von 8 Milliarden Dollar pro Jahr dar. Aber diese Teilung verdeckt das Hauptproblem: Geld produziert nicht automatisch einen Staat.

Das Dokument scheint auch diese Schwierigkeit zu erkennen. Er betont die Sichtbarkeit, Rückverfolgbarkeit und Kontrollkapazität der Ausgaben. Die Beträge sollten direkt an die betroffenen Bevölkerungsgruppen gehen. Digital Governance wird als ein Mittel zur Umgehung von Korruptionsmechanismen und zur Überprüfbarkeit aller Ausgaben dargestellt.

Hier beginnt der analytische Test wirklich.

Das Projekt geht davon aus, dass ein massiver finanzieller Beitrag einen positiven Kreislauf schaffen kann. Wiederaufbau, Entschädigung und öffentliche Dienste würden das Vertrauen wiederherstellen. Dieses Vertrauen würde den Staat stärken. Ein glaubwürdigerer Staat würde dann die Übertragung von Hisbollah-Funktionen politisch weniger kostspielig machen. Die Verringerung der sozialen Abhängigkeit würde wiederum die Fähigkeit der Partei verringern, ihre Waffen als Schutzbedürfnis darzustellen.

Diese Kette ist auf dem Papier konsistent. Aber jeder Link hängt vom vorherigen ab.

Vierzig Milliarden, die von einer ineffektiven Verwaltung verteilt werden, könnten den gegenteiligen Effekt erzielen. Verzögerungen, Begünstigungen oder Korruptionsverdacht würden genau den Diskurs nähren, den das Programm schwächen will. Die Frage ist also nicht nur, ob Spender 40 Milliarden Dollar aufbringen könnten. Es geht darum, ob der Staat diese Summe in schnelle, sichtbare und gerechte Dienstleistungen umwandeln kann.

Der Text veröffentlicht vonAl-Akhbares scheint sich dieses Risikos bewusst zu sein, da es die digitale Governance und die Rückverfolgbarkeit von Ausgaben zu zentralen Elementen macht. Die Quelldateien enthalten jedoch keine operativen Einzelheiten darüber, wie Ausschreibungen, Kontrollen, Auswahl der Begünstigten oder Verteilung zwischen zentralen und lokalen Behörden organisiert werden würden.

Diese Abwesenheit verhindert den Abschluss der administrativen Durchführbarkeit des Programms.

Können wir mit einer politischen Organisation mit öffentlichen Diensten konkurrieren?

Die wichtigste Wette des Dokuments ist letztlich nicht finanziell. Er ist soziologisch.

Sie besteht darin, dass ein wesentlicher Teil der Beziehung zwischen der Hisbollah und ihrer Umwelt auf konkreten Funktionen beruht. Wenn eine Familie vom Staat Wiederaufbau, Sicherheit, Fürsorge, Beschäftigung und Entschädigung erhält, bräuchte sie weniger Parallelstrukturen. Wenn eine Gemeinde die Mittel erhält, ihre Dienstleistungen direkt zu erbringen, bräuchte sie weniger politische Mittler. Wenn eine Mittelschicht wieder Zugang zu ihren Einlagen und einer funktionierenden Wirtschaft erhält, können sich ihre Prioritäten ändern.

Diese Logik erklärt die Unterteilung in Schichten. Sie vermeidet es, die schiitische Gemeinschaft als politisch homogenes Ganzes zu betrachten. Das Dokument veröffentlicht vonAl-Akhbarim gegenteil, es unterscheidet binnenflüchtlinge, mittelschichten, lokale akteure, soziale netzwerke, politische führer und den militärischen kern.

Diese Unterscheidung ist einer der strukturiertesten Teile des Projekts. Es bedeutet, dass das Programm nicht auf kollektiver ideologischer Bekehrung basiert. Es geht um unterschiedliche Reaktionen nach gesellschaftlichen Interessen und Positionen.

Aber die Argumentation erfüllt eine wichtige Grenze, die im Dokument selbst enthalten ist. Die Hisbollah wird nicht nur als Dienstleister dargestellt. Der Text erkennt die Rolle von Identität, Würde, Schutz und Erinnerung an. Diese Abmessungen können nicht mechanisch durch einen Verwaltungsdienst ersetzt werden.

Eine rekonstruierte Straße kann das Verhältnis eines Bewohners zum Staat verändern. Es reicht nicht notwendigerweise aus, eine über mehrere Jahrzehnte aufgebaute politische Identität zu verändern. Kompensation kann die materielle Abhängigkeit reduzieren. Es löscht nicht automatisch ein Sicherheitsdesign oder ein kollektives Gedächtnis.

Das Programm muss daher aus zwei verschiedenen Gründen erfolgreich sein: das Leben wesentlich verbessern und davon überzeugen, dass diese Verbesserung nachhaltig sein wird.

Sicherheit als unverzichtbarer Bestandteil des Geräts

Das Dokument veröffentlicht vonAl-Akhbarreduziert die Frage nicht auf Sozialleistungen. Es bietet einen Sicherheitsrahmen mit Israel, die Rückkehr des Staates in den Süden und den Einsatz der libanesischen Armee mit echten Fähigkeiten.

Diese Dimension ist entscheidend. Ein Staat kann ein Haus wieder aufbauen. Wenn es einige Monate später seine Zerstörung nicht verhindern kann, erzeugt der Wiederaufbau nicht das gewünschte Vertrauen.

Das Projekt verbindet somit die Hisbollah mit der Grenzsicherung. Es sieht Schutzmaßnahmen vor, um mit der israelischen Bedrohung und dem Rückzug umzugehen. Der wirtschaftliche Wiederaufbau ist daher nicht als vollständiger Ersatz für Sicherheit gedacht. Es hängt von diesem ab.

Dies macht das Projekt auch viel komplexer als sein 40-Milliarden-Umschlag. Der Erfolg würde nicht nur von Washington oder den Spendern abhängen. Es würde libanesische Verpflichtungen, Sicherheitsarchitektur, Entwicklungen vor Ort und einen Rahmen für die Armee beinhalten, um die Aufgaben wahrzunehmen, die ihr durch das Programm zugewiesen werden.

Mit anderen Worten, Milliarden können nur dann ihre politische Wirkung erzielen, wenn die militärischen Bedingungen es ihnen erlauben, eine dauerhafte materielle Wirkung zu erzielen.

Eine amerikanische Strategie, die sich auch am Iran orientiert

Das von derAl-Akhbarder Nationale Sicherheitsrat stellt das Programm nicht nur als Politik für Libanon vor. Es ist Teil einer umfassenderen Strategie gegenüber dem Iran.

Die Begründung ist eindeutig: Die Hisbollah ist eine der größten regionalen Investitionen Teherans. Eine Verringerung ihres Einflusses durch die Stärkung des libanesischen Staates würde es daher nach diesem Ansatz ermöglichen, die iranische Regionalstruktur zu erreichen, ohne nur auf Krieg zurückzugreifen.

Das Dokument vergleicht sogar die Kosten. Eine anhaltende Konfrontation zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran könnte nach seiner Argumentation Hunderte von Milliarden, wenn nicht sogar mehr kosten, ohne garantierte Ergebnisse. Im Vergleich dazu würde das libanesische Programm über fünf Jahre hinweg 40 Milliarden Dollar kosten, verteilt auf mehrere Geber.

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Der Text stellt auch diese Politik als ein Ergebnis dar, das während einer amerikanischen Präsidentschaft erreicht werden könnte. Wiederaufbau, Sicherheitsrahmen und Schwächung eines regionalen Verbündeten des Iran würden somit in einem Projekt zusammengefasst.

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Diese Formulierung zeigt erhebliche Mehrdeutigkeit. Das Programm wird als Wiederaufbau des libanesischen Staates dargestellt. Aber seine strategische Rechtfertigung ist auch amerikanisch und regional. Beide Ziele können miteinander verbunden werden, aber sie sind nicht identisch.

Der Wiederaufbau eines Staates erfordert, dass seine Institutionen ihre Prioritäten entsprechend den nationalen Bedürfnissen festlegen. Die Verwendung des Wiederaufbaus als Instrument zur Änderung eines regionalen Machtverhältnisses führt eine andere Logik ein. Der Erfolg des Programms würde daher auch von der Fähigkeit abhängen, zu vermeiden, dass die Hilfe ausschließlich als politische Operation gegen eine Gemeinschaft oder Partei wahrgenommen wird.

Das Dokument scheint dieses Risiko vorwegzunehmen, wenn es auf direkten Vorteilen für die schiitische Bevölkerung besteht. Diese Orientierung kann jedoch selbst zu einer Frage führen: Kann ein Programm, das als nationaler Fokus präsentiert wird, eine Gemeinschaft sein, ohne neue Spannungen in einem Land zu erzeugen, das um sensible Gemeinschaftsgleichgewichte herum organisiert ist?

Die bereitgestellten Quellen beantworten diese Frage nicht.

Das Problem des Timings

Das Programm sieht einen intensiven Zeitraum zwischen zwei und fünf Jahren vor. Das System, mit dem es konkurrieren will, wird jedoch in dem Dokument als Ergebnis von mehr als vierzig Jahren beschrieben.

Diese Asymmetrie ist wahrscheinlich seine wichtigste Schwierigkeit.

Der Bau eines Gebäudes kann einige Monate dauern. Der Aufbau einer glaubwürdigen Institution braucht mehr Zeit. Der Aufbau einer Vertrauensbeziehung zwischen einer Bevölkerung und dieser Institution kann noch länger dauern.

Das Dokument erkennt dies teilweise an. Er stellt fest, dass vier Jahrzehnte des Aufbaus eines Abhängigkeitssystems nicht über Nacht aufgehoben werden können. Vielmehr wäre es ihr Ziel, schrittweise eine konkurrierende Realität zu schaffen, Gemeinschaft um Gemeinschaft und Dienst um Dienst.

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Dies ändert die Bedeutung der 40 Milliarden grundlegend. Die Summe wäre nicht der Preis der Abrüstung. Es würde einen institutionellen Wettbewerb finanzieren.

In diesem Wettbewerb wäre das entscheidende Kriterium nicht der angekündigte Betrag, sondern die tägliche Erfahrung. Eine funktionierende Verwaltung, eine tatsächlich gezahlte Zulage, eine zugängliche Schule, eine handlungsfähige Gemeinde und ein rekonstruiertes Haus hätten mehr politischen Wert als ein Versprechen von mehreren Milliarden.

Umgekehrt könnte eine spektakuläre Ankündigung ohne sichtbare Ergebnisse diejenigen verstärken, mit denen das Programm konkurrieren möchte.

Der Staat als echte Wette

Die von Al Akhbar am 29. September 2026 veröffentlichte Offenbarung stellt die Debatte weit über die Abrüstung hinaus. Das Dokument, das es dem amerikanischen Nationalen Sicherheitsrat zuweist, wirft eine tiefere Frage auf: Kann das Problem der Hisbollah gelöst werden, ohne gleichzeitig das Problem des libanesischen Staates zu behandeln?

Die im Text vorgeschlagene Antwort ist eindeutig negativ. Eine Abrüstung zugunsten eines schwachen Staates, der nicht in der Lage ist, Sicherheit, Dienstleistungen und den Wiederaufbau zu gewährleisten, sei unwahrscheinlich. Aber es vermeidet auch die Idee, darauf zu warten, dass der Staat voll funktionsfähig wird, bevor er sich mit dem Thema Waffen befasst. Beide Prozesse sollten parallel verlaufen. Der Wiederaufbau des Staates würde die politischen Bedingungen schaffen, um die Position des bewaffneten Projekts schrittweise zu reduzieren. Gleichzeitig würde diese Reduzierung die Autorität der öffentlichen Institutionen stärken.

Diese Logik ist der Kern des von Al Akhbar beschriebenen Programms. Sie basiert auf einer einfachen Idee: Die Stärke der Hisbollah ist nicht nur militärisch. Es würde auch aus einem System von Schutz, Dienstleistungen, Arbeitsplätzen, Sozialhilfe und politischer Vertretung kommen, das über mehrere Jahrzehnte aufgebaut wurde. Daher würde einer reinen Waffenstrategie ein wesentlicher Teil des Problems fehlen.

In dem Dokument heißt es, dass der Iran und die Hisbollah seit mehr als vierzig Jahren eine Kombination aus Schutz, sozialer Unterstützung, Identität, Beschäftigung, Dienstleistungen und einem Gefühl der Sicherheit aufgebaut haben. Diese Architektur hätte parallel zu einem weit verbreiteten Glauben in den betroffenen Regionen gediehen: Der libanesische Staat wäre zu schwach, um die Bevölkerung nachhaltig zu schützen oder ihre Bedürfnisse zu befriedigen.

Das von Al Akhbar beschriebene Programm will daher auf dieses Verhältnis zwischen Bevölkerung und Institutionen wirken. Das Ziel wäre nicht, zuerst die militärische Führung der Hisbollah zu überzeugen. Ziel wäre es, die Präsenz des Staates in Bereichen, in denen die Partei eine soziale, wirtschaftliche oder sicherheitspolitische Funktion hat, schrittweise zu erhöhen.

Diese Unterscheidung ist von wesentlicher Bedeutung. Bei der Wette geht es weniger um ideologische Bekehrung als um veränderte Abhängigkeitsverhältnisse.

Sechs Kreise um die Hisbollah

Das von Al Akhbar veröffentlichte Dokument geht einen langen Weg in diese Richtung. Es zerlegt die Hisbollah-Umgebung in sechs verschiedene Schichten. Jeder sollte eine andere Antwort erhalten.

Die erste besteht aus kriegserschöpften Gemeinden und vertriebenen Familien. Für sie ist die unmittelbare Notwendigkeit konkret: Wohnraum zu finden, in Dörfer zurückzukehren, eine Entschädigung zu erhalten und ein Minimum an Sicherheit zu erhalten. Das Programm glaubt, dass die Abhängigkeit von der Hisbollah abnehmen könnte, wenn der Staat selbst diese Funktionen übernehmen würde.

Die zweite Schicht betrifft eine schiitische Mittelschicht, die als pragmatisch beschrieben wird. Es würde Fachleute, Unternehmer und Lehrer umfassen, die nicht unbedingt durch ideologisches Festhalten mit der Hisbollah verbunden wären. Einige dieser Kategorien haben unter der Bankenkrise, dem Verlust von Einlagen, dem Rückgang der Wirtschaftstätigkeit und dem Verlust beruflicher Möglichkeiten gelitten.

Für diese Bevölkerung ist die vorgeschlagene Antwort nicht sicher. Es wäre wirtschaftlich. Das Papier konzentriert sich auf das Thema Einlagen, Neustart der Wirtschaft und digitale Modernisierung der Verwaltung.

Eine dritte Kategorie umfasst lokale Akteure und Gemeinden. Die Argumentation ist immer noch anders. Laut dem von Al Akhbar veröffentlichten Text neigen diese Akteure dazu, mit der Struktur zu arbeiten, die in der Lage ist, die notwendigen Dienstleistungen für ihr Territorium zu erbringen. Wenn der Staat in der Lage ist, den Wiederaufbau zu finanzieren und wieder sichtbare Dienstleistungen zu erbringen, könnte sich seine Beziehung zu den verschiedenen Machtzentren entwickeln.

Die vierte Schicht betrifft Schulen, Kliniken, karitative Organisationen und soziale Netzwerke. Hier empfiehlt das Dokument nicht ihre Zerstörung. Im Gegenteil, sie sieht ihre Integration, ihre Regulierung und die Schaffung eines öffentlichen Angebots vor, das mit ihrer Leistung konkurrieren kann.

Die fünfte Schicht ist politisch. Die Argumentation basiert auf den Mechanismen der Klientel, Finanzierung und Wahleinfluss. Wenn sich die Struktur, die Ressourcen verteilt, ändert, können sich auch einige politische Verhaltensweisen ändern.

Schließlich besteht die sechste Schicht aus dem ideologischen, militärischen und sicherheitspolitischen Kern. Das Dokument scheint nicht zu glauben, dass es möglich ist, diese Kategorie durch die gleichen Instrumente zu überzeugen. Vielmehr spricht er von der allmählichen Neutralisierung seines Einflusses durch die Verringerung der Abhängigkeit der Umgebung.

Diese Aufteilung zeigt die Natur des Projekts. Es ist nicht nur ein Wiederaufbauprogramm. Rekonstruktion wird zu einem Werkzeug zur Transformation des inneren Kraftverhältnisses.

Vierzig Milliarden Dollar im Vergleich zu 40 Jahren Investition

Hier macht die Zahl von 40 Milliarden Dollar Sinn. Es ist nicht nur eine Schätzung der Zerstörung oder der materiellen Bedürfnisse des Libanon. In dem von Al Akhbar am 29. September 2026 veröffentlichten Dokument wird dieser Betrag als Antwort auf das Ausmaß der seit den 1980er Jahren akkumulierten iranischen Investitionen dargestellt.

Al Akhbar reproduziert somit eine Tabelle, die den Autoren des Dokuments zugeschrieben wird. Der Bericht präsentiert niedrige und hohe Schätzungen der iranischen Finanzierung der Hisbollah zu verschiedenen Zeiten.

Für die Bauphase von 1990 bis 2005 reicht die Schätzung von 2,4 Milliarden Dollar bis 4 Milliarden Dollar. Für den Wiederaufbau 2006 wären es zwischen 1,2 und 2 Milliarden. Zwischen 2006 und 2009 lag die Bandbreite bei 800 Millionen bis 1,2 Milliarden. Für den Zeitraum 2010-2017 erreichte sie zwischen 2,4 und 4,4 Milliarden.

Die Tabelle sieht dann zwischen $ 600 Millionen und $ 1,2 Milliarden für 2018-2020, zwischen $ 1,5 und $ 2,4 Milliarden für 2021-2023 und zwischen $ 1,6 und $ 2,4 Milliarden für 2024-2025. Für 2026 schätzt das Dokument die laufende Finanzierung zwischen 500 Millionen und 800 Millionen US-Dollar.

Diese Zahlen sollten jedoch mit Vorsicht behandelt werden. Sie gehören zu dem von Al Akhbar veröffentlichten Dokument und werden von den anderen Quelldateien nicht unabhängig zusammengestellt. Sie sind daher die finanziellen Annahmen, auf denen die Programmautoren ihre Argumentation aufbauen.

Der Text fügt hinzu, dass diese Schätzungen nicht unbedingt den Wert von Waffen, Infrastruktur, Ausbildungszentren, nachrichtendienstlicher Unterstützung oder einigen spezifischen Einkommensquellen der Hisbollah enthalten würden.

Genau deshalb haben die Autoren die Zahl von 40 Milliarden Dollar vorgeschlagen. Ihre Argumentation ist sowohl psychologische und Buchhaltung. Um eine sichtbare Veränderung zu erzeugen, sollte das Programm groß genug sein, um als Bruch wahrgenommen zu werden.

Das Geld wäre daher nicht nur für den Wiederaufbau von Gebäuden bestimmt. Es sollte zeigen, dass der Staat das erreichen kann, was seine Bürger zuvor für unmöglich hielten.

Die Schlacht um die öffentlichen Dienste

Diese Dimension ermöglicht es uns zu verstehen, warum das Dokument so viel Wert auf die Sichtbarkeit von Investitionen legt. Eine rekonstruierte Straße, ein kompensiertes Haus, eine Funktionsschule oder ein effizienter Verwaltungsdienst haben hier eine politische Funktion.

Mit dem Programm soll ein institutioneller Wettbewerb geschaffen werden.

Diese Idee hat jedoch eine große Schwierigkeit. 40 Milliarden Dollar sind nicht genug, um einen glaubwürdigen Staat zu schaffen. Die Mittel müssen jedoch ihre Empfänger erreichen und ihre Verwendung muss als fair angesehen werden.

Das Dokument scheint sich dieser Schwäche bewusst zu sein. Er betont daher die digitale Governance, die Rückverfolgbarkeit der Ausgaben und die Verringerung der Zahl der Intermediäre.

Das erklärte Ziel wäre, dass jeder für den Wiederaufbau ausgegebene Dollar kontrolliert werden könnte. Diese Forderung geht direkt auf das Problem des Vertrauens in die libanesische Verwaltung ein. Ein Programm, das als Alternative zu Hisbollah-Netzwerken vorgestellt wird, würde viel von seiner Reichweite verlieren, wenn es neue Kundennetzwerke speisen würde.

Die Wette wird dann viel anspruchsvoller als nur Geld zu sammeln.

Dörfer sollten wieder aufgebaut werden, während staatliche Mechanismen reformiert werden. Bei der Kontrolle der Ausgaben sollte eine rechtzeitige Entschädigung gewährt werden. Die Armee sollte gestärkt werden, während die öffentlichen Dienste wiederhergestellt werden sollten. Schließlich sollte die vom Krieg zerrüttete Bevölkerung davon überzeugt werden, dass die neuen Strukturen nachhaltig funktionieren werden.

Das ist eine beachtliche Aufgabe.

Der Süden im Zentrum des Systems

Der Südlibanon nimmt natürlich einen zentralen Platz in dieser Architektur ein. Zerstörung und Verdrängung schaffen einen unmittelbaren Notfall. Sie schaffen aber auch einen Wettbewerb zwischen mehreren Rekonstruktionsmodellen.

In der Begründung von Al Akhbars Papier muss der Wiederaufbau mit den am unmittelbarsten betroffenen Bevölkerungen beginnen. Der Staat sollte Rückkehr erlauben, Wohnungen wieder aufbauen, Sicherheit bieten und Entschädigung zahlen.

Die Wahl ist nicht neutral. Das Dokument ist insbesondere der Ansicht, dass die betroffenen Gemeinschaften die erste Schicht sind, die wahrscheinlich ihre Beziehung zur Hisbollah verändern wird, wenn eine glaubwürdige öffentliche Alternative erscheint.

Dieser Ansatz hat jedoch einen potenziellen Widerspruch. Um nachhaltig wiederaufzubauen, brauchen wir eine Sicherheitsstabilisierung. Diese Stabilisierung selbst hängt von der Regelung der Waffenfrage, des israelischen Rückzugs und der Grenzgarantien ab.

Das Programm verknüpft daher Probleme, die nicht ohne weiteres getrennt behandelt werden können.

Die Rückkehr der Bewohner hängt von der Sicherheit ab. Sicherheit hängt von militärischen Vereinbarungen ab. Militärische Vereinbarungen sind mit der Hisbollah verbunden. Die Frage der Hisbollah selbst ist mit dem Iran verbunden. Schließlich hängt die internationale Finanzierung des Wiederaufbaus von politischen Entscheidungen ab, die außerhalb des Libanon getroffen werden.

Der Kreis ist schwer zu durchbrechen.

Sicherheit als Voraussetzung für den Wiederaufbau

Das Dokument reduziert den Schutz von Menschen nicht auf eine soziale Frage. Er glaubt, dass eine Alternative zu der von der Hisbollah beanspruchten Sicherheitsrolle einen glaubwürdigen Einsatz der libanesischen Armee erfordert.

Dem Text zufolge sollte diese Präsenz von einem Sicherheitsrahmen und amerikanischen Sicherheitsvorkehrungen begleitet werden. Das Dokument ist auch der Ansicht, dass die israelische Bedrohung durch einen anwendbaren Grenzmechanismus und Rückzugsgarantien angegangen werden muss.

Dies ist wichtig, um die interne Kohärenz des Projekts zu verstehen. Er erkennt implizit an, dass eine Politik, die die Menschen im Süden einfach auffordert, das bestehende Schutzmodell aufzugeben, nicht funktionieren würde, wenn kein anderer Schutz es ersetzen würde.

Mit anderen Worten, das Programm basiert nicht nur auf Schulen, Vergütung oder Beschäftigung. Es bedeutet auch eine Transformation der sicheren Umgebung.

Es ist wahrscheinlich sein schwierigster Teil.

Dienstleistungen können finanziert werden. Die Infrastruktur kann wieder aufgebaut werden. Verwaltungsabläufe können digitalisiert werden. Auf der anderen Seite erfordert eine dauerhafte Sicherheit im Süden viel komplexere politische und militärische Verpflichtungen.

Zeitfaktor

Das von Al Akhbar herausgegebene Dokument beschreibt sein Programm nicht als schnelle Operation. Es erinnert an eine über mehrere Jahre verteilte Architektur mit einer intensiven Arbeitsphase zwischen zwei und fünf Jahren.

Der Betrag von 40 Milliarden Dollar würde auch über mehrere Jahre und unter mehreren Spendern verteilt werden.

Dies entspricht über fünf Jahre einem theoretischen Durchschnitt von 8 Milliarden Dollar pro Jahr. Aber dieser Durchschnitt sagt nichts über die tatsächliche Verteilung der Ausgaben aus. Ein massiver Wiederaufbau würde wahrscheinlich erhebliche Auszahlungen zu Beginn des Programms erfordern. Andere Investitionen, einschließlich institutioneller Investitionen, könnten sich weiter ausbreiten.

Die Schwierigkeit liegt vor allem in der Kluft zwischen der politischen Zeit und der Zeit des Wiederaufbaus.

Eine Familie, deren Haus zerstört wurde, hat fünf Jahre lang keinen Grund. Ein Unternehmen, das sein Geschäft verloren hat, kann nicht unbedingt auf die vollständige Wiederherstellung der Institutionen warten. Eine Gemeinde muss ihre Dienstleistungen sofort erbringen.

Umgekehrt braucht der Wiederaufbau einer glaubwürdigen Verwaltung Zeit.

Der Erfolg des Projekts würde daher von seiner Fähigkeit abhängen, schnell sichtbare Ergebnisse zu liefern, ohne langfristige Reformen zu opfern.

Hisbollah steht vor einem anderen Wettbewerb

Die Logik des angeblichen US-Programms besteht gerade darin, das Terrain der Konfrontation zu bewegen.

Anstatt eine militärische Kraft direkt einer anderen entgegenzustellen, versucht sie, ein System öffentlicher Dienste einem System sozialer und politischer Abhängigkeiten entgegenzustellen.

Das Dokument wirft daher nach Ansicht seiner Autoren eine Frage auf, die sich schrittweise im Umfeld der Hisbollah durchsetzen soll: Schützt der bewaffnete Widerstand immer noch die Gemeinschaft oder ist er jetzt ein Hindernis für den Wiederaufbau, die Sicherheit und die Rückkehr des Staates?

Diese Formulierung zeigt, dass das Projekt nicht politisch neutral ist. Der Wiederaufbau würde genutzt, um Fragen innerhalb der sozialen Basis der Partei zu provozieren.

Aber es gibt nichts in den Quelldateien zu sagen, dass diese Strategie tatsächlich das gewünschte Ergebnis produzieren würde.

Eine politische Beziehung, die über mehrere Jahrzehnte aufgebaut wurde, ist nicht einfach ein Austausch zwischen Dienstleistungen und Loyalität. Identität, Familie, territoriale, religiöse und Sicherheitsfaktoren sind selbst bei der Diagnose des Dokuments vorhanden. Die Tatsache, dass letztere sie anerkennt, zeigt auch die Grenzen einer rein finanziellen Lesart.

Vierzig Milliarden Dollar können Infrastruktur finanzieren. Sie verändern nicht automatisch eine politische Identität.

Die wirtschaftliche Gleichung bleibt immens

Die Zahl selbst stellt eine andere Frage: Wer würde bezahlen?

Laut dem von Al Akhbar vorgelegten Dokument würden die Mittel über einen Zeitraum von fünf Jahren auf mehrere Geber verteilt. Die Vereinigten Staaten würden daher die 40 Milliarden Dollar nicht alleine tragen.

Der Text versucht auch, diesen Betrag im Vergleich zu den potenziellen Kosten eines längeren Krieges zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran als relativ begrenzt darzustellen. In ihrer Argumentation wären Investitionen im Libanon billiger als eine militärische Konfrontation, deren Ausgang ungewiss bleiben würde.

Dieser Vergleich zeigt erneut die strategische Natur des Programms. Die 40 Milliarden Dollar werden nicht als konventionelle humanitäre Hilfe angesehen. Sie werden als geopolitische Investition dargestellt, um das zu schwächen, was die Autoren als eine der wichtigsten regionalen Investitionen des Iran betrachten.

Der Erfolg würde daher nach zwei unterschiedlichen Kriterien bewertet.

Für den Libanon würde es vom Wiederaufbau und der Funktionsweise des Staates abhängen.

Für Washington würde es nach der Logik, die dem Dokument zugeschrieben wird, auch von der Schwächung des iranischen Einflusses abhängen.

Diese Ziele können erreicht werden. Sie sind jedoch nicht unbedingt identisch.

Glaubwürdigkeit vor den Milliarden

Vielleicht ist hier die Hauptschwäche des von Al Akhbar beschriebenen Geräts.

Das Programm geht davon aus, dass der Staat eine Alternative werden kann. Aber um diese Alternative zu werden, muss er zuerst davon überzeugen, dass er in der Lage sein wird, seine Verpflichtungen zu erfüllen.

Das Dokument selbst stützt jedoch einen Großteil seiner Diagnose auf die historische Schwäche der libanesischen Institutionen.

Die Frage ist also nicht nur, ob 40 Milliarden Dollar ausreichen. Sie fragte, welche Institution in der Lage wäre, sie zu verwalten, ohne die Mechanismen zu wiederholen, die das Programm angeblich bekämpft.

Eine undurchsichtige Rekonstruktion würde die Vermittler stärken. Eine als diskriminierend empfundene Verteilung könnte die Divisionen vergrößern. Projekte, die aufgrund mangelnder Finanzierung unterbrochen werden, könnten das Misstrauen verschärfen. Schließlich würden unerfüllte internationale Verpflichtungen die Glaubwürdigkeit des Staates weiter schwächen.

Um funktionieren zu können, braucht das Programm daher sehr schnelle Ergebnisse und eine außergewöhnlich starke institutionelle Architektur.

Sie sollte auch vermeiden, den Eindruck zu erwecken, dass die Hilfe für die Menschen im Süden an eine vorherige Änderung ihres politischen Verhaltens geknüpft ist. Das Dokument selbst betont die Notwendigkeit, die Bewohner des Südens nicht als besiegte Gemeinschaft darzustellen, sondern als eine Gründungskomponente des libanesischen Staates, der wiederhergestellt werden muss.

Diese Nuance ist grundlegend.

Eine Wette Al Akhbar hat noch nicht bestätigt

Schließlich bleibt eine Unterscheidung unverzichtbar. Al Akhbar behauptet in seiner Ausgabe vom 29. September 2026, dass er das Dokument erhalten hat und erklärt, dass es zur Vorlage an Donald Trump vorbereitet war.

Dies bedeutet nicht, allein auf der Grundlage der verfügbaren Dateien, dass das gesamte 40-Milliarden-Dollar-Programm formell angenommen, finanziert oder verpflichtet wurde.

Dieser Unterschied zwischen strategischen und politischen Projekten muss im Mittelpunkt stehen.

Das Dokument ist jedoch wichtig, weil es die Argumentation offenbart, die Al Akhbar seinen Autoren zuschreibt. Er sucht nicht mehr nur eine militärische Antwort auf die Hisbollah. Sie sieht einen viel längeren Wettbewerb um Staat, Dienstleistungen, Wiederaufbau, Schutz und Vertrauen vor.

In diesem Sinne deckt die eigentliche Wette letztlich nicht die 40 Milliarden Dollar oder sogar die Abrüstung allein.

Es konzentriert sich auf die Fähigkeit des libanesischen Staates, zu seiner Präsenz zurückzukehren, so dass seine Bürger nicht mehr anderswo nach den Funktionen suchen müssen, die er erfüllen soll.

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