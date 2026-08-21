Bankenreform: Das Verfassungsrisiko

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Die libanesische Bankenreform tritt in ihre schwierigste Phase ein. Die Debatten, die am 21. August über den neuen Restrukturierungsrahmen berichtet wurden, zeigen, dass das Problem nicht mehr nur darin besteht, eine Krise zu beenden, die 2019 begonnen hat. Nun gilt es zu bestimmen, wer die akkumulierten Verluste in welcher Reihenfolge und mit welchen rechtlichen Garantien auffangen wird. Hinter den Finanzierungsmechanismen steht ein Verfassungskampf. Wenn das System die Rechte der Einleger verletzt oder die Aktionäre der Banken übermäßig schützt, könnten seine Bestimmungen vor dem Verfassungsrat angefochten werden.

Der wirtschaftliche Einsatz ist beträchtlich. Der Libanon kann kein tragfähiges Bankensystem aufbauen, ohne die Verluste anzuerkennen, die die Bilanzen der Banken und der Bank des Libanon zerstört haben. Aber diese Verluste anzuerkennen, reicht nicht aus. Wir müssen sie teilen. Genau hier erfüllt die Wirtschaft das Gesetz: Restrukturierung kann finanziell kohärent sein und gleichzeitig rechtlich anfällig werden, wenn sie die Rechte der Gläubiger ohne ausreichend solide Kriterien verändert.

Bankenreform führt zu Verlustteilung

Seit 2019 operiert das libanesische System in einer Ausnahmesituation, die fast dauerhaft geworden ist. Einleger haben den freien Zugang zu einem großen Teil ihrer Vermögenswerte verloren, Banken haben Beschränkungen auferlegt, ohne dass seit mehreren Jahren ein umfassender Abwicklungsrahmen festgelegt wurde, Kredite an die Wirtschaft sind geschrumpft und ein großer Teil der Transaktionen ist in Bargeld umgezogen.

Das Ergebnis geht weit über das Problem der blockierten Einlagen hinaus. Eine Bank übt normalerweise eine Vermittlungsfunktion aus: Sie sammelt Ersparnisse, bewertet das Risiko und wandelt einen Teil dieser Ressourcen in Kredite für Unternehmen und Haushalte um. Wenn das Vertrauen verschwindet, blockiert diese Mechanik. Die Wirtschaft kann weiterhin operieren, aber sie tut dies mit weniger Krediten, mehr Bargeld und einer reduzierten Kapazität zur Finanzierung von Investitionen.

Eine Umstrukturierung ist daher unerlässlich. Sie muss bestimmen, welche Banken rentabel bleiben, welche rekapitalisiert, fusioniert oder liquidiert werden müssen, wie sie mit ihren wertgeminderten Vermögenswerten umgehen und wie sie schrittweise den Zugang zu Einlagen wiederherstellen können.

Aber diese Operation beinhaltet ein Problem, das die verschiedenen libanesischen Behörden lange verschoben haben:wer muss die bereits entstandenen verluste bezahlen?

Diese Wahl kann nicht durch eine Rechnungslegungsformel ausgeglichen werden. Ein Bankverlust besteht auch dann, wenn er nicht offiziell erfasst wird. Es jahrelang in den Bilanzen zu lassen, lässt es nicht verschwinden. Es verschiebt einfach seine Anerkennung und hält die Bewerber in Unsicherheit.

Aktionäre können nicht sicher bleiben

Hier wird die Verantwortung der Bankaktionäre zentral. In der normalen Bankenumstrukturierung ist Kapital die erste Linie der Verlustabsorption. Ein Aktionär besitzt eine Bank, weil er sein Kapital besitzt und von seinen Gewinnen profitiert, wenn das Establishment gedeiht. Diese Eigenschaft birgt auch ein Risiko: Wenn der Wert der Vermögenswerte unzureichend wird, muss das Kapital Verluste vor den höherrangigen Gläubigern absorbieren.

Dieser Grundsatz ist im Fall der Libanesen von wesentlicher Bedeutung.

In den Jahren vor dem Zusammenbruch profitierten die Banken von einem äußerst profitablen Modell, das unter anderem auf dem Engagement gegenüber dem Staat und der Libanesischen Bank beruhte. Hohe Zinsen wurden verwendet, um Einlagen anzuziehen, während Investitionen in die Zentralbank und öffentliche Schulden erhebliche Einnahmen generierten. Die Aktionäre profitierten daher von den Renditen, die mit diesem Modell erzielt wurden, als es in Betrieb war.

Sie können wirtschaftlich nicht verlangen, dass die Folgen seines Zusammenbruchs in erster Linie von denen getragen werden, die ihr Geld den Institutionen anvertraut haben.

Das Argument, dass die Banken selbst Opfer des Staates und der Libanesischen Bank waren, reicht nicht aus, um ihrer Verantwortung gerecht zu werden. Banken waren nicht nur passive Verwahrstellen. Ihre Verwaltungsräte wählten ihre Risikopolitik, validierten ihre Risikopositionen und zahlten ihre Aktionäre.

Dies bedeutet nicht, dass Bankkapital ausreicht, um alle Verluste zu decken. Sie ist angesichts des Ausmaßes des finanziellen Ungleichgewichts eindeutig unzureichend. Aber unzureichendes Kapital ist kein Grund, die ehemaligen Eigentümer künstlich zu erhalten.

Die relevante Frage ist anders:haben die aktionäre tatsächlich alle verluste absorbiert, die ihrem rang entsprechen, bevor ein teil der kosten auf die einleger übertragen wurde?

Wenn die Antwort mehrdeutig bleibt, wird die Reform eine wirtschaftliche, politische und potenziell rechtliche Schwäche beibehalten.

IWF besteht auf Verlusthierarchie

Der Internationale Währungsfonds interveniert genau in diesem Punkt, aber seine Rolle muss richtig definiert werden. Der IWF schreibt nicht die Details jedes Artikels anstelle des libanesischen Parlaments. Es wird bewertet, ob die Gesamtstrategie dem Wiederaufbau eines tragfähigen Bankensektors, der Wiederherstellung der finanziellen Nachhaltigkeit und der Einhaltung anerkannter Prinzipien der Bankenabwicklung förderlich ist.

Im Februar 2026 bestanden seine Dienste ausdrücklich auf der Hierarchie der Ansprüche. Ihre Position ist besonders wichtig: Einlegern sollte kein Verlust zugeschrieben werden, bis er von Aktionären und nachrangigen Gläubigern getragen wurde.

Dieses Prinzip garantiert natürlich nicht, dass alle Einlagen sofort und vollständig zurückgezahlt werden können. Vielmehr legt sie die Reihenfolge fest, in der Verluste absorbiert werden sollen.

Der Unterschied ist grundlegend.

Die libanesische öffentliche Debatte vermischt manchmal zwei unterschiedliche Themen: die Anerkennung des Rechts eines Einlegers auf seine Bank und die wirtschaftliche Fähigkeit des Systems, die gesamte Forderung sofort zurückzugeben. Ein Recht kann anerkannt werden, auch wenn seine Rückzahlung gestreut ist oder einer Umstrukturierung unterliegt. Genau diese Transformation des Wirtschaftsrechts muss gesetzlich geregelt werden.

Der IWF fordert auch eine glaubwürdige Bankenumstrukturierung und einen unabhängigen und transparenten Abwicklungsprozess. Ziel ist es, aus einer Situation herauszukommen, in der Institute weiterhin bestehen können, ohne dass ihre wahre Solvenz endgültig festgestellt wird.

Warum der Verfassungsrat kommen könnte

Das Verfassungsrisiko entsteht, wenn der Gesetzgeber die Forderungen der Einleger umwandelt oder Verluste in einer Weise zuordnet, die die mit dem Eigentum verbundenen Garantien beeinflussen kann.

Die libanesische Verfassung schützt das Privateigentum. Bankeinlagen sollten jedoch nicht als Banknoten verstanden werden, die physisch in einem Safe im Namen des Kunden aufbewahrt werden. Rechtlich gesehen schafft die Einlage im Wesentlichen den Anspruch eines Einlegers auf die Bank. Die Verfassungsfrage betrifft daher, wie das Gesetz den Wert, die Rückzahlungsbedingungen oder die Verfügbarkeit dieses Anspruchs verändern kann.

Jede Einschränkung ist nicht automatisch verfassungswidrig. Ein Staat, der sich in einer Systemkrise befindet, kann außergewöhnliche Maßnahmen zum Schutz der Wirtschaftsordnung und des öffentlichen Interesses ergreifen. Diese Maßnahmen müssen jedoch auf einer ausreichend starken Begründung beruhen und die geltenden Grundsätze, einschließlich der Gleichheit und der Verhältnismäßigkeit, respektieren.

Das Problem würde besonders sensibel werden, wenn ein Gesetz die Rechte der Einleger erheblich einschränkt und gleichzeitig einen erheblichen Wert zugunsten der bestehenden Aktionäre erhält.

Eine solche Architektur würde die normale wirtschaftliche Logik der Investitionen umkehren. Der Einleger würde derjenige werden, der den Verlust absorbiert, während der Bankbesitzer einen Teil des Restwerts der Einrichtung behalten würde.

Genau diese Art von Ungleichgewicht könnte Abhilfe schaffen.

Eine Frage des Eigentums, aber auch der Gleichheit

Der mögliche Rechtsstreit wäre nicht auf Eigentumsrechte beschränkt. Unterschiede in der Behandlung zwischen den Kategorien von Antragstellern könnten ebenfalls untersucht werden.

Die Umstrukturierung muss zwangsläufig Kategorien festlegen. Kleine Einlagen können von einem höheren Schutz profitieren. Große Einlagen können länger zurückgezahlt oder teilweise in Finanzinstrumente umgewandelt werden. Je nach Art der Rechnungslegung kann auch eine spezifische Behandlung vorgesehen werden.

Diese Unterscheidungen können wirtschaftliche und soziale Rechtfertigung haben. Aber sie müssen auf objektiven Kriterien beruhen.

Je mehr Kategorien, Ausnahmen und Sonderbehandlung durch die Reform erhöht werden, desto mehr muss der Gesetzgeber in der Lage sein zu erklären, warum zwei Gläubiger in vergleichbaren Situationen nicht die gleichen Rechte haben.

Die Verfassungsmäßigkeit des Systems wird daher nicht nur von der Höhe des zurückgegebenen Geldes abhängen, sondern auch von der Logik, mit der das Opfer verteilt wurde.

Das eigentliche Thema ist der Restwert der Banken

Hinter der Verlustdebatte steht ein oft vernachlässigtes wirtschaftliches Thema:wem gehören die banken nach ihrer umstrukturierung?

Angenommen, ein Unternehmen ist technisch insolvent. Wenn der Staat oder die Bank des Libanon einen Teil ihrer Verluste aufnimmt, wenn die Einleger sehen, dass ihre Forderungen reduziert oder umgewandelt werden, und wenn die Bank dann wieder rentabel wird, erscheint ein neuer wirtschaftlicher Wert.

Wem sollte dieser Wert gehören?

Wenn die ehemaligen Aktionäre ihre Wertpapiere behalten, nachdem andere Akteure den größten Teil der Konsolidierung getragen haben, profitieren sie indirekt von der Umstrukturierung, die durch die Verluste der anderen finanziert wird.

Aus diesem Grund ist die Streichung oder Verwässerung ehemaliger Aktionäre keine ideologische Sanktion gegen Banken. Es ist ein wirtschaftlicher Lösungsmechanismus.

Die Eigentümer können ihre Position behalten, wenn sie nach der Erfassung von Verlusten genügend neues Kapital zur Rekapitalisierung ihrer Niederlassung bereitstellen. Wenn sie es nicht können, muss ihre Teilnahme logischerweise entsprechend der Nettoposition der Bank verwässert oder sogar annulliert werden.

Der künstliche Schutz des historischen Eigentums würde auch ein Anreizproblem schaffen. Dies würde bedeuten, dass Gewinne während der Expansionsphasen privat bleiben, während systemische Verluste an Einleger oder Steuerzahler übertragen werden, wenn das Modell ausfällt.

Staat zahlen zu lassen löscht keine Verluste

Die andere oft fortschrittliche Lösung besteht darin, einen großen Teil der Rechnung an den Staat zu übertragen. Es scheint die Antragsteller zu schützen, stellt aber auch ein wirtschaftliches Problem dar.

Der libanesische Staat hat keine von der Gesellschaft unabhängige Geldmasse. Seine Ressourcen stammen aus Steuern, Vermögenswerten, zukünftigen Einnahmen oder Schulden. Die vollständige Übernahme von Bankverlusten an den Consolidated Revenue Fund bedeutet daher, sie an gegenwärtige und zukünftige Steuerzahler zu übertragen.

Diese Option kann für einen Teil der Umstrukturierung erforderlich sein, insbesondere wenn die Haftung des Staates für die Anhäufung von Verlusten festgestellt wird. Es kann jedoch nicht als unbegrenzte Finanzierungsquelle betrachtet werden.

Eine unhaltbare Staatsverschuldung würde schließlich das Problem wiederherstellen, das die Reform lösen will. Das Bankensystem könnte zum Preis eines Staates rekapitalisiert werden, der wiederum nicht in der Lage ist, seinen Verpflichtungen nachzukommen.

Dasselbe gilt für die Bank of Lebanon. Die Verwendung seiner Vermögenswerte oder zukünftigen Einnahmen kann dazu beitragen, die Krise zu lösen. Aber die Auferlegung unmöglicher Finanzierungsverpflichtungen würde die Verluste einfach von einer Bilanz in eine andere migrieren.

Nichtstun ist auch ein Verlusttransfer

Die Kritik an Reformen wirft daher echte Fragen auf. Aber der Status quo ist keine Schutzlösung für Einleger.

Seit 2019 hat der Mangel an umfassender Abwicklung selbst zu einer Aufschlüsselung der Verluste geführt. Einleger, die Liquidität benötigen, mussten manchmal ungünstige Bedingungen akzeptieren, um auf ihre Gelder zuzugreifen. Diejenigen mit frischem Einkommen in Fremdwährung oder Vermögenswerten im Ausland waren viel weniger exponiert. Unternehmen mussten in einer weitgehend dollarisierten Wirtschaft operieren, die von Bargeld dominiert wurde.

Mit anderen Worten, nicht für die Reform zu stimmen, bedeutet nicht, « Haarschnitt » abzulehnen. Dies kann bedeuten, dass eine implizite, ungleichmäßige und intransparente Anpassung fortgesetzt werden kann.

Das Fehlen von Umstrukturierungen hindert uns auch daran zu wissen, welche Banken wirklich lebensfähig sind. Ein Bankensystem kann nicht damit beginnen, die Wirtschaft zu finanzieren, solange der Wert seiner Vermögenswerte, Verbindlichkeiten und seines Kapitals umstritten ist.

Der Libanon steht somit vor zwei gegensätzlichen Risiken. Eine falsche Reform könnte eine ungerechte Verteilung der Verluste legalisieren. Der Mangel an Reformen würde eine informelle Verteilung verlängern, die bereits auf Kosten einiger Antragsteller und der Realwirtschaft erfolgt.

Reform muss auch neue Banken hervorbringen

Der Erfolg kann daher nicht allein an dem den Einlegern zugesagten Betrag gemessen werden. Echte Umstrukturierungen müssen zu einem funktionstüchtigen Bankensektor nach der Krise führen.

Dies erfordert ernsthafte Bewertungen der Qualität der Vermögenswerte, die Erfassung von Bankverlusten pro Bank und einen glaubwürdigen Rekapitalisierungsbedarf. Nachhaltige Institutionen müssen in der Lage sein, neues Kapital anzuziehen. Diejenigen, die es nicht sind, müssen nach vorhersehbaren Verfahren zusammengeführt, umstrukturiert oder liquidiert werden.

Die neue Beteiligung ist hier ein entscheidender Faktor. Die Einbeziehung neuer Investoren nach Aufnahme von Verlusten kann Kapital wiederherstellen und die Governance verbessern. Die Beibehaltung der bisherigen Beteiligungsstrukturen ohne ausreichende Rekapitalisierung birgt im Gegenteil das Risiko, die Interessenkonflikte zu reproduzieren, die mit dem alten Modell einhergingen.

Bei der Bankenreform geht es also nicht nur darum, die Vergangenheit zu regeln. Sie muss bestimmen, welche Institutionen morgen das Recht haben werden, Ersparnisse von Libanesen einzuziehen.

Wirtschaftliches Tempo versus rechtliche Stärke

Das Parlament steht daher vor einem schwierigen Schiedsverfahren. Der Libanon muss schnell vorankommen. Das Finanzsystem kann nicht unbegrenzt in einem Ausnahmeregime verbleiben, und die Bankenumstrukturierung ist ein zentrales Element bei der Wiederherstellung der Beziehungen zu internationalen Finanzinstitutionen.

Schnelligkeit kann jedoch keine rechtliche Solidität ersetzen.

Ein Gesetz, das schnell verabschiedet und anschließend mit wichtigen Bestimmungen des Verfassungsrates amputiert wurde, könnte mehr Unsicherheit schaffen. Banken würden wieder die geltenden Regeln ignorieren, Einleger wüssten nicht mehr, welchen Zeitplan sie erwarten könnten, und internationale Partner sollten die Kohärenz des gesamten Programms neu bewerten.

Der beste Weg, dieses Risiko zu verringern, besteht darin, die Verlusthierarchie explizit festzulegen: zuerst das Kapital der Aktionäre, dann die nachrangigen Gläubiger und dann nur die Kategorien von Forderungen, die gemäß den verabschiedeten Regeln betroffen sein können. Auch der Beitrag der Libanesischen Zentralbank und des Staates muss klar festgelegt werden, ohne unmögliche Versprechungen zu machen.

Es ist letztlich diese Hierarchie, die die Reform beurteilen wird. Nach fast sieben Jahren der Krise würde die Forderung an die Einleger, den größten Teil der Kosten zu tragen und gleichzeitig den Restwert der Bankeigentümer zu schützen, keine glaubwürdige Umstrukturierung darstellen. Aber die sofortige Rückzahlung aller Schulden zu versprechen, ohne die entsprechenden Ressourcen zu identifizieren, wäre nicht so.

Das Parlament muss nun ein jahrelang angehäuftes Defizit in rechtlich vertretbare und wirtschaftlich finanzpolitische Regeln umwandeln. In diesem Stadium findet die nächste Konfrontation statt: nicht mehr über das Vorhandensein von Verlusten, die schwer zu bestreiten sind, sondern über die Reihenfolge, in der der Staat schließlich zustimmen wird, sie in den Bilanzen derer erscheinen zu lassen, die sie tragen müssen.