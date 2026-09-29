7. Oktober: die Warnungen, die Netanjahu fangen und das gelüftete Geheimnis von Abu Dhabi

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Ägyptische Warnungen kehren zum Kern des Falles zurück

Neue Enthüllungen stellen Benjamin Netanyahu angesichts einer zentralen Frage nach den Ereignissen vom 7. Oktober 2023. Was wusste der israelische Staatsgipfel vor dem Angriff der Hamas und welche Warnungen hatte er von seinen regionalen Partnern erhalten? Laut The Atlantic vom 26. September 2026 hatte Ägypten die Signale vor der Offensive vervielfacht. Abbas Kamel, damals Chef des ägyptischen Geheimdienstes und Präsident Abdel Fattah al-Sisi nahestehend, soll Israel am 26. September 2023 heimlich besucht haben. Die Vertreibung hätte elf Tage vor dem Angriff stattgefunden. Sein Flugzeug wäre nur 67 Minuten am Flughafen Ben-Gourion geblieben. Die Zeitung hebt die ungewöhnliche Natur eines solchen kurzen Besuchs des Leiters des ägyptischen Geheimdienstes hervor. Laut Beamten, die von The Atlantic zitiert werden, wollte Abbas Kamel seine Gesprächspartner vor einer Situation in Gaza warnen, die besonders gefährlich wurde. Die Warnung enthielt jedoch kein genaues Datum, Ziel oder eine Beschreibung eines Angriffsplans, der mit dem vom 7. Oktober vergleichbar war. Diese Unterscheidung ist nach wie vor unerlässlich. Die veröffentlichten Informationen zeigen nicht, dass Kairo die von der Hamas vorbereitete Operation im Detail kannte. Sie weisen jedoch darauf hin, dass Ägypten das Risiko für ernst genug hielt, um direkt bei den israelischen Behörden zu intervenieren. Der Atlantik vom 26. September 2026 behauptet auch, Beweise konsultiert zu haben, um die Bewegung des Flugzeugs im Zusammenhang mit den ägyptischen Diensten zu bestätigen. Die Identität der Gesprächspartner, die Abbas Kamel während seines Besuchs in Israel getroffen hat, steht weiterhin im Mittelpunkt der Fragen.

Der Fall gewann an Dynamik durch Informationen, die vom Wall Street Journal veröffentlicht und von der Times of Israel am 28. September 2026 berichtet wurden. Nach diesen Elementen wäre die Intervention im September keine isolierte Episode gewesen. Berichten zufolge haben die ägyptischen Behörden in den Monaten vor dem 7. Oktober mehrere Warnungen herausgegeben. Ein erstes Signal wäre bis Juni 2023 zurückgegangen. Kairo äußerte sich dann Berichten zufolge besorgt über die Situation in Gaza und empfahl eine Wiederaufnahme der Gespräche mit der Hamas. Eine weitere Warnung wurde Berichten zufolge während der Vertreibung von Abbas Kamel am 26. September ausgesprochen. Dann wurden die Kontakte in den folgenden Tagen fortgesetzt. Der Atlantik vom 26. September 2026 ruft sogar am 5. Oktober, nur zwei Tage vor dem Angriff, eine neue Warnung hervor. Auch hier wäre kein spezifisches Betriebsszenario mitgeteilt worden. Die Wiederholung von Botschaften verändert jedoch die Art der Debatte. Die Frage ist nicht mehr nur, ob Israel irgendwelche Informationen hatte, die speziell den Angriff ankündigten. Es geht auch um die Anhäufung von Signalen, die auf eine abnormale Situation in Gaza hindeuten. Benjamin Netanjahu bestreitet diese Lesart. Laut The Times of Israel vom 28. September 2026 behauptet er, Netanjahu habe sich in den Monaten vor dem 7. Oktober weder getroffen noch mit Abbas Kamel diskutiert. Er behauptet auch, dass kein israelischer Geheimdienstbeamter dem Premierminister eine ägyptische Warnung geschickt hat, die einen bevorstehenden Angriff ankündigt.

Eine zweite Warnung wurde Berichten zufolge von den Vereinigten Arabischen Emiraten gesendet

Die Enthüllungen über Ägypten sind jetzt mit einem potenziell sensibleren Fall für Benjamin Netanjahu verbunden. Es geht um Mohammed bin Zayed Al Nahyan, Präsident der Vereinigten Arabischen Emirate und wichtiger Partner Israels seit der Normalisierung der Beziehungen zwischen den beiden Ländern. Nach Informationen, die ursprünglich von Haaretz veröffentlicht und am 27. September 2026 von Ynet übernommen wurden, sprach Mohammed ben Zayed vor dem 7. Oktober 2023 persönlich mit Benjamin Netanyahu. Das Interview hätte fast 45 Minuten gedauert. Berichten zufolge erwähnte der emiratische Führer das Risiko einer von Yahya Sinwar, dem damaligen Hamas-Führer im Gazastreifen, vorbereiteten Operation. Benjamin Netanyahu antwortete Berichten zufolge, dass die Situation in der Enklave unter Kontrolle sei und dass sich die israelischen Bedenken mehr auf die Westbank konzentrierten. Das Büro des Premierministers verweigerte diese Version. Er behauptet, dass keine solche Warnung von Präsident Emirati an Netanyahu übermittelt wurde. Der Punkt ist entscheidend, da ein direkter Austausch zwischen den beiden Führern die Informationen auf eine andere Ebene stellen würde als eine Notiz, die zwischen Geheimdiensten übertragen wird.

Andere Zeugnisse verstärkten jedoch die Fragen. Der Atlantik vom 26. September 2026 berichtet, dass mehrere Beamte die Existenz einer Warnung aus den Vereinigten Arabischen Emiraten bestätigt haben. Die Times of Israel vom 28. September 2026 erklärt auch, dass sie von einer Quelle des Emirats eine Bestätigung über die Existenz der Berufung erhalten hat. Die Behörden von Abu Dhabi veröffentlichten jedoch nicht den Inhalt eines möglichen Gesprächs zwischen Mohammed bin Zayed und Benjamin Netanyahu. Ihre offizielle Reaktion blieb vorsichtig. Laut Ynet vom 27. September 2026 erklärte das emiratische Außenministerium, dass es sich nicht zu privaten Gesprächen zwischen Führern äußerte. Er erinnerte auch daran, dass die Vereinigten Arabischen Emirate und Israel direkte Kanäle zum Austausch von Informationen hätten. Diese Antwort ist keine Bestätigung der Warnung. Es ist auch keine explizite Leugnung. Aber diese Abwesenheit von Leugnung wurde nach den neuen Offenbarungen wichtig. Benjamin Netanjahu wird daher mit zwei getrennten Informationssätzen konfrontiert. Der eine betrifft die ägyptischen Warnungen. Die andere bezieht sich auf eine Intervention, die angeblich direkt von Präsident Emirati an ihn gerichtet wurde.

Netanyahus mysteriöser Umzug nach Abu Dhabi

In diesem Zusammenhang ist Benjamin Netanyahus geheime Vertreibung in die Vereinigten Arabischen Emirate von besonderer Bedeutung. Laut Associated Press vom 28. September 2026 ging der israelische Premierminister am 27. September diskret nach Abu Dhabi. Dort traf er Mohammed bin Zayed. Zwei Personen, die über die Reise informiert wurden, bestätigten der Agentur die Existenz der Sitzung. Es hätte ungefähr eine Stunde gedauert. Die Reise war nicht öffentlich angekündigt worden, bevor sie stattfand. Seine Nähe zur Veröffentlichung von Enthüllungen über Warnungen vor dem 7. Oktober warf sofort Fragen auf. Laut Associated Press vom 28. September 2026 bestand eines der Ziele der Vertreibung genau darin, vom emiratischen Präsidenten zu erhalten, den er öffentlich bestritt, Netanjahu vor dem Angriff der Hamas gewarnt zu haben. Diese Version wurde weder von der israelischen Regierung noch von den emiratischen Behörden offiziell bestätigt. Es basiert auf Menschen, die über den Austausch informiert sind. Sie muss daher als solche dargestellt werden. Es wird aber auch von anderen israelischen Medien berichtet.

Die Times of Israel vom 28. September 2026 berichtet daher unter Berufung auf eine Person mit direktem Wissen über das Treffen und einen regionalen Beamten, der über die Diskussionen informiert wurde, dass Netanyahu Mohammed bin Zayed gebeten hatte, die Informationen über die Warnung öffentlich zu widerlegen. Nach derselben Veröffentlichung wurde die israelische Anfrage in einem Kontext gestellt, in dem Abu Dhabi sich weigerte, sich an einer Polemik zu beteiligen, die in erster Linie als Angelegenheit der israelischen politischen Debatte betrachtet wurde. Channel 12, zitiert von The Times of Israel am 28. September 2026, behauptet, dass das Büro des Premierministers wiederholt ein Treffen gefordert habe. Das Ziel wäre gewesen, Präsident Emirati davon zu überzeugen, eine Dementi zu veröffentlichen. Berichten zufolge weigerten sich die Vereinigten Arabischen Emirate, dies zu tun. Diese angebliche Weigerung ist jetzt eines der heikelsten Elemente des Falls. Es beweist nicht, dass die Mohammed bin Zayed zugeschriebene Warnung in den berichteten Bedingungen gegeben wurde. Die zentrale Forderung der israelischen Regierung bleibt jedoch unbeantwortet: von Abu Dhabi eine klare Widerlegung des Kontos zu erhalten, dass Netanyahu vor dem 7. Oktober persönlich alarmiert wurde.

Ein vertraulicher Besuch, der nicht lange dauerte

Die Vertraulichkeit der Reise sollte es den beiden Führern ermöglichen, sich außerhalb der öffentlichen Aufmerksamkeit zu treffen. Doch die Reise wurde noch vor der Rückkehr der israelischen Delegation enthüllt. Kanal 12 sendete Informationen, während Benjamin Netanyahu noch in den Vereinigten Arabischen Emiraten war. Diese Veröffentlichung provozierte eine sofortige Reaktion der Menschen. Nach Informationen, die am 29. September 2026 veröffentlicht wurden, waren die israelischen Sicherheitsdienste der Ansicht, dass eine vorzeitige Offenlegung der Vertreibung ein Risiko für Netanyahu, seine Frau und hochrangige Beamte, die bei ihm anwesend waren, darstellen könnte. Die Delegation umfasste mehrere wichtige israelische Sicherheitsbeamte. Das Büro des Premierministers konzentrierte sich daher teilweise auf die Bedingungen, unter denen Informationen über die Vertreibung veröffentlicht wurden.

Diese Kontroverse über die Vertraulichkeit der Reise beantwortet jedoch keine Fragen zu ihrem Zweck. Sie fügt sogar eine neue hinzu. Wenn das Treffen geheim bleiben sollte und wenn es tatsächlich darauf abzielte, eine Ablehnung von Mohammed bin Zayed zu erhalten, verhinderte seine Offenlegung, dass dieser Schritt außerhalb der israelischen öffentlichen Debatte blieb. Der Zeitplan ist besonders heikel. Die Enthüllungen über die ägyptischen Warnungen waren gerade veröffentlicht worden. Diejenigen, die den angeblichen Appell von Präsident Emirati betrafen, waren ebenfalls in den Nachrichten zurückgekommen. Dann ging Netanyahu nach Abu Dhabi zu einem Treffen, das nicht angekündigt worden war. Associated Press vom 28. September 2026 und The Times of Israel vom selben Tag verbinden diese Verschiebung direkt mit der Kontroverse über die Warnungen vor dem 7. Oktober. Die israelische Regierung hat diese Interpretation nicht bestätigt. Auch die Vereinigten Arabischen Emirate haben den Inhalt des Interviews nicht bekannt gegeben. Im Staat ist es daher unmöglich, als eine etablierte Tatsache darzustellen, dass der einzige Zweck der Vertreibung darin bestand, eine Leugnung zu erhalten. Auf der anderen Seite argumentieren mehrere konsistente Quellen, dass dieses Thema im Mittelpunkt der Diskussionen stand.

Was Netanyahu wusste, wird zum zentralen Thema

Die neuen Informationen zeigen nicht, dass Benjamin Netanyahu den Plan der Hamas vor dem 7. Oktober kannte. Keine der von den zitierten Medien beschriebenen Warnungen enthielt nach eigenen Angaben alle Elemente, die notwendig waren, um genau die Offensive zu antizipieren. Weder ein genauer Zeitplan noch eine vollständige Beschreibung der Ziele noch das Ausmaß des Angriffs auf Südisrael wird berichtet. Diese Grenze ist wichtig, um die Datei zu verstehen. Eine andere Frage wird dadurch jedoch nicht ausgeräumt. Berichten zufolge hielten mehrere israelische regionale Partner die Situation in Gaza für gefährlich genug, um mit israelischen Beamten zu intervenieren. Berichten zufolge gab Ägypten mehrere Warnungen heraus. Sein Geheimdienstchef soll nach Israel gezogen sein. Die Nachrichten sollen bis zwei Tage vor dem Angriff fortgesetzt worden sein. Gleichzeitig erwähnte der Präsident der Vereinigten Arabischen Emirate Berichten zufolge selbst die Bedrohung mit Netanyahu. Diese Elemente bleiben in unterschiedlichem Maße umstritten, aber ihre Akkumulation nährt jetzt die israelische Debatte über Verantwortlichkeiten.

Netanjahus Firma widersetzt sich diesem Narrativ spezifischer Leugnungen. Er bestreitet, dass Abbas Kamel sich vor dem Angriff mit dem Premierminister getroffen oder mit ihm gesprochen hat. Er bestreitet auch die Existenz der persönlichen Warnung, die Mohammed bin Zayed zugeschrieben wird. Netanyahu hat lange behauptet, dass die Sicherheitsdienste ihn nicht über eine Warnung informiert hätten, um die Offensive zu antizipieren. Umgekehrt bewegen die Enthüllungen vom September 2026 die Debatte in Richtung Zirkulation von Informationen innerhalb des Staates. Es wird notwendig zu unterscheiden, was die Dienste wussten, was auf politischer Ebene weitergegeben wurde und was direkt mit dem Premierminister passiert wäre. Der Unterschied ist groß. Eine Warnung, die ein Dienst erhält, bedeutet nicht automatisch, dass Netanjahu sich dessen bewusst war. Wenn andererseits die Existenz eines direkten Gesprächs mit Mohammed ben Zayed festgestellt würde, würde sich diese Frage der Zwischenübertragung nicht mehr auf die gleiche Weise stellen.

Ein politischer Kampf um die Verantwortung am 7. Oktober

Kontroverse entstand, als die Frage der Verantwortung in Israel offen blieb. Mehrere hochrangige Militär- und Sicherheitsbeamte räumten die schweren Ausfälle ein, die vor dem Angriff aufgetreten waren. Interne Untersuchungen dokumentierten Fehleinschätzungen und die Unterschätzung der Fähigkeiten der Hamas. Politische Verantwortung hingegen bleibt Gegenstand von Konfrontationen. Die neuen Enthüllungen aus Ägypten und den Vereinigten Arabischen Emiraten können daher weit über die Beziehung zwischen Israel und seinen arabischen Partnern hinausgehen. Sie betreffen direkt die Entscheidungskette vor dem 7. Oktober und wie externe Warnungen empfangen, analysiert und schließlich übermittelt wurden.

Der vertrauliche Umzug nach Abu Dhabi fügt diesem Fall nun eine zweite Ebene hinzu. Es geht nicht mehr nur darum, zu bestimmen, was vor dem 7. Oktober 2023 passiert ist. Es ist auch notwendig, die Schritte zu verstehen, die drei Jahre später aufgrund dieser Ereignisse unternommen wurden. Laut Associated Press vom 28. September 2026 und The Times of Israel vom selben Tag suchte Netanyahu Berichten zufolge eine öffentliche Leugnung von Mohammed bin Zayed. Nach den gleichen Informationen gab ihm der emiratische Führer keine Befriedigung. Wenn dieser Bericht bestätigt wird, wird sich die Frage sowohl auf die angebliche Warnung von 2023 als auch auf den Wunsch beziehen, ihre Realität im Jahr 2026 öffentlich zu klären. Die geheime Natur der Reise, dann ihre Offenlegung, während Netanyahu noch in den Vereinigten Arabischen Emiraten war, erzeugte schließlich den gegenteiligen Effekt des angestrebten Ermessens. Sie stellten die ägyptischen Warnungen, den Mohammed bin Zayed zugeschriebenen Appell und vor allem die Frage, die unbeantwortet bleibt: Welche Informationen haben die israelischen Behörden tatsächlich vor dem 7. Oktober erreicht?

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