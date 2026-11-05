Nigeria: Kandidatur für ungültig erklärter Atiku, Aufruf angekündigt

Am 5. November erklärte der Bundesgerichtshof von Abuja die Führung der CDA unter der Leitung von David Mark und seine Entscheidungen, einschließlich der Amtseinführung des Präsidenten von Atiku Abubakar, für ungültig. Die Beschwerde wurde von einem ehemaligen Parteifunktionär, Nafiu Bala Gombe, eingereicht. CDA kündigt eine Berufung an und sagt, dass es auf die beglaubigte Kopie des Urteils wartet. Dieser Rückschlag kommt, wenn die Präsidentschaftskampagne gestartet wird; es stellt keinen endgültigen Ausschluss von Atiku von den Wahlen 2027 dar.

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In Nigeria hat der Bundesgerichtshof von Abuja am Donnerstag, den 5. November 2026 die Präsidentschaftskandidatur von Atiku Abubakar für den Afrikanischen Demokratischen Kongress (ADC) für ungültig erklärt. Das Urteil betrifft die Führung der Partei und die Entscheidungen, die sie getroffen hat. CDA kündigt eine Berufung an: Diese Entscheidung in erster Instanz beendet den Rechtsstreit nicht.

Richter Peter Lifu erklärte die Führung des ehemaligen Sprechers David Mark für illegal. Er stornierte seine Aktionen, einschließlich des Verfahrens zur Benennung von Atiku Abubakar als Kandidat bei den Präsidentschaftswahlen von 2027.

Der Rückschlag kommt, da der ehemalige Vizepräsident seine Kampagne bereits begonnen hat. Er gewann die CDA-Nominierung im Mai und ist einer der Hauptgegner von Präsident Bola Tinubu. Vizepräsident von 1999 bis 2007 wurde Atiku Zweiter bei den vorherigen Präsidentschaftswahlen.

Die Präsidentschaftskandidatur von Atiku Abubakar geschwächt

Am Ursprung des Falls ist Nafiu Bala Gombe, ehemaliger National Vice President von CDA für den Nordosten. Er stellte die Bedingungen in Frage, unter denen David Mark nach Ralph Nwosus Rücktritt die Führung in der Partei übernommen hatte.

Gombe behauptete, dass die Statuten ihm das Recht gaben, den zurückgetretenen Präsidenten nachzufolgen. Er verurteilte auch die Ernennung von David Mark und dem nationalen Sekretär Rauf Aregbesola, den er gegen interne Regeln und Wahlrecht verstieß.

Seine Beschwerde, eingetragen unter der Nummer FHC/ABJ/CS/1819/2025, sollte verhindern, dass die Verantwortlichen im Namen der Partei handeln. Er forderte auch, dass ihre Entscheidungen beiseite gelegt werden. Der Richter gab ihm einen Grund.

CDA bereitet seine Herausforderung vor

Nkemakolam Ukandu, der nationale Führer der CDA, kündigte an, dass die Partei Berufung einlegen würde. Sein Sprecher, Bolaji Abdullahi, verurteilte eine Entscheidung, die er als politisch motiviert ansah.

Die CDA erklärt auch, dass sie auf die beglaubigte Kopie des Urteils wartet, um seine genauen Bedingungen und seinen Anwendungsbereich zu prüfen. In Ermangelung eines endgültigen Ergebnisses der Beschwerden erlaubt das Urteil nicht, dass Atiku als endgültig von der Wahl ausgeschlossen dargestellt wird.

Die Wahlkommission hatte zuvor ihren Namen als Kandidat für die CDA veröffentlicht, zusammen mit dem ehemaligen Gouverneur von Rivers Rotimi Amaechi als Paketierer. Die Partei muss nun diese Nominierung vor dem Berufungsgericht verteidigen.

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