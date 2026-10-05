Dar al-Fatwa: Abdel Latif Derianes Nachfolge wird erstmals auf dem Rechtsgebiet gespielt

Die Nachfolge von Abdel Latif Deriane zu Dar al-Fatwa hängt zunächst von einem Rechtsstreit ab. Entscheidungen des Staatsrats, Vakanzregeln und mögliche Übergangsregelungen könnten jeder Wahl vorausgehen. Amin Al-Kurdi nimmt eine zentrale institutionelle Position ein, während Kandidaten, ehemalige Premierminister und arabische Gleichgewichte die Suche nach einem Konsens weiter erschweren.

4

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Eine Nachfolge, die nicht nur eine Liste von Kandidaten ist

Der Kampf um die Nachfolge des Mufti der Republik, Abdel Latif Deriane, ist in eine Phase eingetreten, in der der institutionelle Kalender fast so viel zählt wie die politischen Machtverhältnisse. Seit mehreren Wochen kursieren die Namen der Kandidaten, die ehemaligen Ratspräsidenten verfolgen die Akte und die Bilanzen von Dar al-Fatwa wurden geprüft. Doch die erste Frage ist noch nicht, wer eine Wahl gewinnen wird. Es soll festgelegt werden, unter welchen Bedingungen der Posten frei werden könnte und wer dann berechtigt wäre, die Aufgaben des Mufti in der Zeit zwischen dem Ausscheiden von Deriane und der Wahl seines Nachfolgers zu erfüllen.

Der Streit um die Verlängerung des Mandats von Deriane ist daher von zentraler Bedeutung für die Gleichung. Der erwartete Beschluss des Staatsrates kann das Tempo der gesamten Erbfolge ändern. Die Gegner der Erweiterung bereiten parallel einen Rückgriffs- und Streitkampf vor. Selbst ein Szenario, das politisch gelöst zu sein scheint, könnte daher vor den zuständigen Gerichten angefochten werden. Diese Dimension erklärt, warum die Diskussionen über einen « Übergangsmufti » fragil bleiben: Eine durch einen politischen Kompromiss gewählte Persönlichkeit kann sich nicht dauerhaft niederlassen, wenn der Mechanismus, mit dem sie an die Spitze der Institution gestellt wurde, selbst dem Rückgriff ausgesetzt ist.

Die Datei zeichnet sich auch durch das Fehlen eines Konsenskandidaten aus. Mehrere religiöse Figuren haben eine reale Etablierung, institutionelle Erfahrung oder ein Netzwerk von Beziehungen. Aber jeder begegnet Reserven in einem Teil der sunnitischen Landschaft. Diese Streuung verleiht dem innerstaatlichen Recht von Dar al-Fatwa mehr Gewicht. Ohne schnelle politische Einigung könnte sich der bestehende institutionelle Mechanismus durchsetzen und den Fatwa-Sekretär Amin Al-Kurdi in den Mittelpunkt eines Übergangs stellen, den einige Akteure lieber anders organisiert hätten.

Amin Al-Kurdi, die rechtliche Variable, die Szenarien stört

Der Name Amin Al-Kurdi sollte nicht nur als der eines zusätzlichen Kandidaten gelesen werden. Seine institutionelle Position verleiht ihm eine andere Bedeutung. Im Falle des Ausscheidens von Abdel Latif Deriane wird der Sekretär der Fatwa als derjenige dargestellt, der die Mufti-Funktionen im Rahmen des für die freie Stelle geltenden internen Mechanismus ausführen könnte. Ein Präzedenzfall wird in Erinnerung gerufen: Nach der Ermordung von Mufti Hassan Khaled hatte die institutionelle Funktionsweise den Sekretär der Fatwa bereits veranlasst, die notwendigen Aufgaben während der Übergangszeit zu übernehmen.

Diese Daten verändern die Art der Schlacht. Wenn die Verlängerung des Mandats von Deriane fällt, wäre die Frage nicht unbedingt: Welche Persönlichkeit werden die Politiker wählen, um den Übergang zu bewältigen? Es könnte werden: Gilt der institutionelle Mechanismus automatisch? In diesem Fall würde ein Großteil der Diskussion über die Bezeichnung einer Übergangspersönlichkeit ihren offensichtlichen Charakter verlieren. Jeder Versuch, die in den internen Vorschriften vorgesehene Erbfolge zu umgehen, könnte einen neuen Rechtsstreit eröffnen.

Al-Kurdi verfügt auch über Vermögenswerte, die über seine Verwaltungsfunktion hinausgehen. Es gibt Hinweise auf familiäre, politische, religiöse und populäre Unterstützung. Die jüngste Verbreitung seines Images in sozialen Netzwerken wurde als Ausdruck eines Trends interpretiert, der seine Rolle begünstigt. Es wird auch erklärt, dass Riad sich seiner Übernahme der Verantwortung nicht widersetzen würde, während Damaskus dieser Annahme nicht feindlich gegenüberstehen würde. Diese Hinweise stellen keine offiziellen Unterstützungserklärungen dar. Vor allem zeigen sie, dass sein Name zu diesem Zeitpunkt nicht die Ablehnung von außen zu verursachen scheint, die ausreichen könnte, um einen Antrag in einem so sensiblen Dossier zu blockieren.

Fouad Siniora und die Idee eines Übergangs vor der Wahl

In Ermangelung eines Konsenses wurde eine andere Formel wichtiger: eine Übergangszeit vor der Wahl des nächsten Mufti einzuführen. Der ehemalige Präsident des Rates von Fouad Siniora scheint einer der Führer zu sein, die am meisten an dieser Reflexion beteiligt sind. Die Idee wäre, Dar al-Fatwa vorübergehend einer Person anzuvertrauen, die ihre Funktionsweise kennt, eine institutionelle Erfahrung hat und in der Lage ist, eine interne Reorganisation durchzuführen, bevor eine neue Phase eröffnet wird.

Das gesuchte Profil würde mehrere Bedingungen erfüllen. Die Übergangspersönlichkeit sollte ein ausreichendes Maß an Vertrauen haben. Sie sollte auch in der Lage sein, eine institutionelle Reform und eine Neuordnung ihrer Funktionsweise durchzuführen. Schließlich sollte sein Alter oder sein ausdrückliches Engagement verhindern, dass diese provisorische Mission zu einem Sprungbrett für seine eigene Kandidatur wird. Das Ziel wäre daher, zwei Funktionen zu trennen: Dar al-Fatwa in Ordnung zu bringen und dann den Wettbewerb für den Mufti-Posten zu organisieren.

Diese Formel reagiert auf echte Besorgnis. Eine sofortige Wahl in einem Klima der Konfrontation könnte alle aktuellen Spannungen auf die nächste Amtszeit übertragen. Aber es stößt auf das Hindernis, das der Status von Amin Al-Kurdi darstellt. Wenn die Regeln dem Sekretär der Fatwa die Verantwortung geben, die Aufgaben im Falle einer Vakanz zu erfüllen, könnte die politische Benennung einer anderen Persönlichkeit angefochten werden. Siniora ist mit dieser Datei besonders vertraut. Er hatte 2023 öffentlich die Verlängerung der Amtszeit von Deriane abgelehnt und ihn aufgefordert, sich nicht auf eine Lösung einzulassen, die er als den Interessen der Gemeinschaft zuwiderlief.

Naguib Mikati setzt auf Ali Assaf, ohne einen Konsens zu schaffen

Der ehemalige Ratspräsident Naguib Mikati erscheint in einem anderen Lager. Er unterstützt Ali Assaf, der als Teil seines engen Kreises gilt. Für Mikati wäre die Ankunft von Assaf an der Spitze von Dar al-Fatwa ein offensichtlicher politischer Gewinn: Es würde einen engen Gesprächspartner an der Spitze der wichtigsten sunnitischen religiösen Autorität des Landes aufrechterhalten, in einer Zeit, in der die internen Machtbeziehungen mit der Gemeinschaft besonders empfindlich bleiben.

Diese Unterstützung reichte jedoch nicht aus, um Assaf in einen Konsenskandidaten zu verwandeln. Nawaf Salam scheint diese Option nicht zu befürworten, und Abdel Latif Derianes Versuche, seine Positionen denen der Serail näher zu bringen, haben diese Realität nicht geändert. Fouad Siniora äußerte auch Vorbehalte gegen den möglichen Beitritt von Assaf zum Mufti-Posten. Die Unterstützung von Mikati wird somit ambivalent: Sie erhöht die Sichtbarkeit seines Kandidaten, kann aber auch andere Akteure dazu bringen, sich gegen einen Antrag zu verbünden, der als zu direkt mit einem ehemaligen Ratspräsidenten verbunden empfunden wird.

Ali Assaf wird jedoch nicht als isolierte Persönlichkeit arabischer Netzwerke beschrieben. Er hat sich jahrelang in Entscheidungskreisen entwickelt und sein Name scheint keine automatische Opposition gegen ägyptische und saudische Vertretungen zu provozieren. Er war auch der Sohn von Scheich Ahmad Assaf, der 1982 ermordet wurde. Die Kritik an ihm muss als das dargestellt werden, was sie sind: Einschätzungen seiner Gegner, nicht etablierte gerichtliche Fakten.

Osama Haddad, der Kandidat mit einer beliebten Siedlung

Sheikh Osama Haddad gehört zu einer anderen Kategorie. Inspektor der islamischen Waqfs, sein Name gehört seit mehreren Jahren zu den möglichen Kandidaten. Sein Hauptvermögen liegt in seiner sozialen Präsenz und in seinem Netzwerk religiöser und erzieherischer Aktivitäten. Es wird als eine charismatische Persönlichkeit beschrieben, die einer großen Anzahl von Beyruthin-Familien bekannt ist, insbesondere durch Generationen von Menschen, die ihrer Lehre gefolgt sind.

Dies ist eine Wahl, die nicht auf die Entscheidungen der politischen Führer allein reduziert werden kann. Dar al-Fatwa ist eine nationale Institution, aber seine beyruthin Umwelt behält ein erhebliches soziales Gewicht. Familien, Ordensleute, Mitglieder des Islamischen Höheren Rates und Netzwerke ehemaliger Studenten sind Relais, die die Wahrnehmung eines Kandidaten beeinflussen können.

Popularität garantiert jedoch keine Wahl. Ein Mufti muss eine religiöse Institution, politische Gleichgewichte, Beziehungen zum Staat, arabische Beziehungen und oft widersprüchliche interne Probleme verwalten. Die Qualitäten, die für das Predigen oder Lehren notwendig sind, sind daher nicht die gleichen wie die, die von der Führung von Dar al-Fatwa verlangt werden.

Fouad Zarrad, der interne Gegner, der Deriane widerstand

Sheikh Fouad Zarrad präsentiert ein weiteres Profil. Er etablierte sich als einer der konstantesten Gegner von Abdel Latif Deriane innerhalb der Dar al-Fatwa Strukturen. Er hat in den letzten beiden Wahlen Durchbrüche erzielt und lange Zeit eine fast einsame Opposition gegen den Mufti im Islamischen Höheren Rat verkörpert, bevor sich der Zivilrichter Hamza Charafeddine dem Kreis der Gegner anschloss.

Seine Anhänger betonen sein religiöses Wissen, seine Ruhe und seine Fähigkeit zuzuhören. Sie sind der Meinung, dass er über die notwendigen Qualitäten verfügt, um die Institution zu leiten, ohne die Konflikte des derzeitigen Mandats zu wiederholen. Seine politische Unabhängigkeit wird auch als Aktivposten dargestellt. Aber dasselbe Merkmal kann zu einer Schwäche in einem Wettbewerb werden, in dem externe Unterstützung und politische Netzwerke eine erhebliche Rolle spielen.

Einige Gesprächspartner waren der Meinung, dass sein Name möglicherweise nicht an der Spitze der Präferenzen der arabischen Vertretungen steht, gerade weil es weniger einfach wäre, sich in die üblichen politischen Gleichgewichte zu integrieren. Diese Einschätzung ist keine offizielle Position dieser Hauptstädte. Es zeigt jedoch eine grundlegende Spannung: Sollte eine autonome Person oder ein Kandidat mit politischer Unterstützung Vorrang haben, um sein Mandat zu stabilisieren?

Ahmed Kanaan, Bassem Itani und die verbleibenden Kandidaten

Sheikh Ahmed Kanaan wurde ebenfalls erwähnt. Sein Name wurde jedoch von einer Verdachtskampagne in Bezug auf finanzielle und rechtliche Aufzeichnungen begleitet. Es gibt keine Beweise, die diese Vorwürfe in etablierte Fakten umwandeln könnten. Sie müssen daher als Vorwürfe präsentiert werden, die im Rahmen des Nachfolgekampfes verbreitet werden. Einige verbinden diese Kampagne mit den schwierigen Beziehungen zwischen Kanaan und Abdel Latif Deriane.

Auch Sheikh Bassem Itani tauchte einige Wochen zuvor in den Diskussionen auf. Seine Kandidatur scheint an Dynamik verloren zu haben, ohne vollständig zu verschwinden. In solch einem fragmentierten Wettbewerb kann ein Name, der zu einem bestimmten Zeitpunkt als sekundär betrachtet wird, wichtiger werden, wenn sich die Hauptkandidaten gegenseitig neutralisieren.

Andere religiöse Persönlichkeiten wurden zitiert, darunter die religiösen Richter Abdel Rahman Al-Maghrabi und Mohammad Al-Naqri, die als von Fouad Siniora unterstützt dargestellt wurden, sowie Scheich Ahmad Darwish Al-Kurdi. Ihre Anwesenheit zeigt, dass der Pool der Kandidaten nach wie vor breit ist. Sie bestätigt vor allem, dass es noch keiner Persönlichkeit gelungen ist, eine mögliche Kandidatur in eine kollektive Lösung zu verwandeln.

Nawaf Salam hält Abstand

Die Position von Premierminister Nawaf Salam ist eines der wichtigsten Elemente des Falls. In den letzten Wochen hat Abdel Latif Deriane versucht, seine Beziehungen zu den Serail zu verbessern und eine Intervention zu erreichen, die das Machtgleichgewicht verändern könnte. Diese Schritte führten zu keiner sichtbaren Veränderung. Die Beziehungen bleiben kalt, und Salam scheint nicht bereit zu sein, die Ratspräsidentschaft zu nutzen, um dem Mufti ein positives Ergebnis aufzuzwingen.

Diese Zurückhaltung ist erheblich. Die Präsidenten des Rates nehmen einen wichtigen Platz in der Balance um Dar al-Fatwa ein. Aber direkt in die Nachfolge einzugreifen, würde Nawaf Salam dem Vorwurf aussetzen, eine Institution, die bereits von starken Rivalitäten gekreuzt ist, weiter zu politisieren. Umgekehrt lässt das völlige Zurückbleiben mehr Spielraum für ehemalige Ratspräsidenten, religiöse Netzwerke und äußere Einflüsse.

Naguib Mikati unterstützt Ali Assaf. Fouad Siniora arbeitet an Exit- und Transitionsszenarien. Hassan Diab scheint viel weiter von dem Fall entfernt zu sein, insbesondere wegen seiner früheren Beziehung zu Deriane. Die Gruppe der ehemaligen Ratspräsidenten agiert daher nicht als homogener Block. Diese Fragmentierung erschwert jede im Voraus vorbereitete Lösung.

Riad, präsent durch sein Gewicht, auch wenn sie behauptet, nicht zu wählen

Die saudische Dimension ist wahrscheinlich die paradoxeste. Saudische Beamte behaupten, dass sie nicht beabsichtigen, direkt in die Auswahl eines Kandidaten einzugreifen. Die Akzeptanz eines zukünftigen Mufti für Riad zählt jedoch in den Berechnungen der Protagonisten. Das Fehlen eines Vetos kann fast so wichtig werden wie eine explizite Unterstützung.

Daher geht es nicht unbedingt darum, auf Riad zu warten, um einen Namen zu benennen. Vielmehr geht es darum, welche Kandidaten nicht auf Opposition stoßen und welche Übergangsformel von einem günstigen arabischen Umfeld profitieren wird. Im Fall von Amin Al-Kurdi deuten die verfügbaren Informationen auf einen Mangel an saudischer Opposition gegen seine mögliche Amtsübernahme hin. Ali Assaf seinerseits wird nicht als Persönlichkeit dargestellt, die eine automatische Ablehnung der saudischen und ägyptischen Vertretungen verursacht.

Fouad Siniora kann die Mechanismen von Dar al-Fatwa im Detail kennen und einige ehemalige Ratspräsidenten zusammenbringen. Sie kontrolliert diese externe Variable jedoch nicht. Dies ist ein Grund, warum eine Lösung, die in Beirut konsistent erscheint, in der Art und Weise, wie sie im arabischen Umfeld aufgenommen wird, ausgesetzt bleiben kann.

Ein Kampf für die Institution ebenso wie für die Post

Die Nachfolge von Abdel Latif Deriane übertrifft schließlich die Konkurrenz zwischen mehreren Scheichs. Es geht um das Funktionieren von Dar al-Fatwa nach einer Zeit der Kontroversen über die Verlängerung des Mandats, Spannungen mit einigen der ehemaligen Ratspräsidenten und das Auftreten von internen Opposition. Die zentrale Frage ist, ob die Institution direkt von einem Mufti zum anderen wechseln wird oder ob sie eine Übergangszeit durchlaufen wird, um ihre Funktionsweise zu überprüfen.

Die Übergangsformel hat eine Logik: eine im Notfall organisierte Wahl zu vermeiden, die sofort bestehende Divisionen reproduziert. Sie birgt aber auch ein rechtliches Risiko. Wenn die Regeln vorsehen, dass Amin Al-Kurdi die Funktionen im Falle einer Vakanz ausführt, kann die Schaffung eines anderen Mechanismus eine Reihe von Berufungen eröffnen. Ein Übergang zur Stabilisierung von Dar al-Fatwa könnte dann den gegenteiligen Effekt haben, wenn seine Legalität vom ersten Tag an in Frage gestellt wird.

Die andere Schwierigkeit ist politisch. Keiner der Hauptkandidaten bringt derzeit alle Akteure zusammen. Ali Assaf hat die Unterstützung von Naguib Mikati, trifft aber auf wichtige Vorbehalte. Osama Haddad genießt einen beliebten Standort, muss aber vom institutionellen Management überzeugen. Fouad Zarrad hat die Karriere eines internen Gegners und einen Ruf für religiöse Ernsthaftigkeit, aber seine Unabhängigkeit kann die Bildung eines politischen Blocks um ihn herum erschweren. Ahmed Kanaan und Bassem Itani bleiben im Rennen, ohne zu diesem Zeitpunkt als einvernehmliche Lösungen zu erscheinen. Amin Al-Kurdi kann endlich im Mittelpunkt des Spiels stehen, noch bevor die Wähler zur Wahl aufgerufen sind.

Der nächste Schritt wird nicht unbedingt die Wahl des neuen Mufti sein. Es könnte sich um eine rechtliche Entscheidung über das derzeitige Mandat handeln, gefolgt von einem Kampf um die Auslegung der Vakanzregeln. Erst nach dieser Passage können die Wahlmachtverhältnisse wirklich geklärt werden. In dieser Folge stellt das Gesetz nicht die Einstellung der Politik dar. Er kann entscheiden, wer zuerst das Büro des Mufti betreten wird, wenn Abdel Latif Deriane mehr sein wird.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews