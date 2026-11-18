Mary Peltola gewann von Associated Press in Alaskas Senatswahlen gegen den scheidenden Republikaner Dan S. Sullivan. Die letzte veröffentlichte Zählung gewährt ihm 50,12 Prozent der Stimmen, bleibt aber explizit inoffiziell. Diese Projektion bringt das demokratische Lager auf 56 Sitze im nächsten Senat, gegenüber 44 zu den Republikanern. Die Zertifizierung ist für den 25. November geplant. Ein Streit über das Vorhandensein des Homonyms eines Senators bleibt vom Wahlergebnis und den Zähloperationen verschieden.

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Associated Press schreibt Mary Peltola den Sieg in Alaskas Senatswahlen gegen den scheidenden Republikaner Dan S. Sullivan zu. Diese Projektion, die am 17. November in den Vereinigten Staaten und in der Nacht des 18. November im Libanon angekündigt wurde, bringt 56 das demokratische Lager im nächsten Senat gegen 44 die Republikaner, so die Agentur. Sie gilt nicht für die offizielle Bestätigung der Abstimmung.

50,12 % in der letzten veröffentlichten erklärung

Die Umfrage der Wahlabteilung in Alaska, die vom 17. November um 17.46 Uhr Ortszeit durchgeführt wurde, ergab 144.302 Stimmen in Peltola oder 50,12 Prozent, verglichen mit 131.844 in Dan S. Sullivan oder 45,8 Prozent. Die Differenz beträgt 12.458 Stimmen. Das Dokument verzeichnete 287.896 Stimmen für diesen Sitz und markierte immer « inoffizielle Ergebnisse ».

Zwei weitere Kandidaten wurden aufgeführt: Gerald L. Heikes, mit 6.105 Stimmen, und Daniel J. Sullivan Jr., der gleiche Name wie der scheidende Senator, mit 4.760 Stimmen. Kandidaten, die direkt von den Wählern registriert wurden, haben insgesamt 885 Stimmen. Die 401 zählenden Wahlbezirke berichteten über Ergebnisse, aber diese vollständige geografische Abdeckung bedeutet nicht, dass alle Stimmzettel schließlich verarbeitet wurden.

Eine gesonderte Projektion der Zertifizierung

In seiner Erklärung der Entscheidung gab AP an, dass das Überschreiten der 50% -Schwelle es Peltola ermöglicht, ohne Umverteilung der Präferenzen zu gewinnen, wenn diese Mehrheit anhält. Die Agentur glaubt auch, dass sie in der Lage wäre, zu gewinnen, wenn der Vorzugswahlmechanismus letztendlich genutzt würde. Es ist seine Wahlanalyse, keine administrative Proklamation.

Die Wahlabteilung kündigte den Beginn der Umverteilungsoperationen am 18. November für Rennen an, die es brauchten. Sie legt den 25. November als Zieldatum für die Zertifizierung fest. Alaska Public Media erinnert daran, dass Newsletter, die aus dem Ausland gesendet werden, innerhalb der geltenden Fristen noch bis zum 18. November eintreffen können. Das offizielle Ergebnis muss daher noch ermittelt werden.

Ein zusätzlicher Sitz, keine neu entdeckte Mehrheit

Die Alaska-Projektion erweitert eine demokratische Mehrheit, die bereits in den nationalen Projektionen erworben wurde. Es betrifft den Senat, der im Januar 2027 sein Amt antreten wird, nicht eine sofortige Änderung in der Zusammensetzung der aktuellen Kammer. Dieses Follow-up unterscheidet sich von unserem veröffentlicht während der abstimmung am 3. novembervor den ergebnissen.

Streit um die beiden Sullivans

Die Kampagne war geprägt von Vorwürfen über die Rekrutierung des Homonyms des Senators. Peltola erklärte, dass er nicht über die anderen Kandidaten wusste, außer für seine und die ausgehenden. Diese Vorwürfe sind kein etablierter Betrug.

Laut Alaska Public Media legte das US-Justizministerium Berufung gegen die Ablehnung seines Antrags ein, um eine Zertifizierung zu verhindern, bis eine Untersuchung der möglichen Verwirrung unter den Wählern vorliegt. Die Medien erklärten, die Regierung habe kein beschleunigtes Verfahren beantragt. Dieser rechtliche Ansatz muss von der Zählung, Projektion der PA und der zukünftigen Zertifizierung unterschieden werden.

Cover: Porträt von Mary Peltola im Jahr 2022 von ihrem Büro im Kongress veröffentlicht, Public Domain, über Wikimedia Commons; Libnanews Dressing. Fotos von Archiven, die nichts mit der Wahlnacht von 2026 zu tun haben.

Quellen

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