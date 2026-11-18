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Erstattungen für Rekrutierungskosten und die Verbesserung bestimmter Wohnungen haben die Risiken für Wanderarbeiter, die in Amazon-Lagerhäusern in Saudi-Arabien eingesetzt wurden, nicht beseitigt, so Amnesty International. In einem am 16. November veröffentlichten Bericht stellt die Organisation die Abhängigkeit dieser Arbeitnehmer von Arbeitskräftelieferunternehmen in Frage. Amazon antwortete, dass es seine Kontroll- und Schutzmechanismen gestärkt habe, während es bestimmte Charakterisierungen der Untersuchung in Frage stellte.

Eine Folgebefragung, keine Zählung aller Mitarbeiter

Amnesty befragte 24 Arbeiter aus Indien und Nepal zwischen September 2025 und März 2026. Sie arbeiteten oder hatten kürzlich in einem Amazonas-Lager in Riad über drei Arbeitskräftelieferanten gearbeitet. Diese Unternehmen sind nicht diejenigen in der Untersuchung von 2023.

Der Bericht besagt, dass die Stichprobe nicht statistisch repräsentativ für alle Vertragsarbeiter in den saudischen Operationen von Amazon ist. Es dokumentiert Erfahrungen und Regelmäßigkeiten in Narrativen, anstatt einen nationalen Anteil der Betroffenen. Die direkt bei Amazon beschäftigten Mitarbeiter wurden in diesem Zusammenhang nicht befragt.

Die Reparatur vergangener Ausgaben garantiert nicht die Fortsetzung des Kurses

Amnesty erkennt Fortschritte bei Einstellungsgebühren, Unterkunft und Zugang zu Beschwerdemechanismen an. Die Organisation berichtet, dass mehr als 2,45 Millionen Dollar an 1.180 Arbeiter erstattet wurden. Diese Zahl bezieht sich auf Reparaturen seit früheren Warnungen: Sie bezieht sich nicht auf die Anzahl der Personen, die bei der neuen Suche befragt wurden.

Das beschriebene Problem ist auch das der Post-Assignment. Es gibt mehrere Zeugnisse von Zeiten ohne Arbeit oder Bezahlung, wenn die Mission in einem Lager endet, während der Vertrag mit dem Arbeitslieferanten verbleibt. Laut Amnesty sind einige Arbeitnehmer vom Unternehmen abhängig, um einen anderen Arbeitsplatz zu finden oder ihre Rückkehr zu organisieren.

Die Organisation berichtet auch von Druck im Zusammenhang mit Produktivitätszielen und der Angst vor den Folgen einer Beschwerde. Sie ist der Ansicht, dass die Auslagerung von Arbeitsplätzen im Rahmen des Sponsoring-Systems Kafala diese Schwachstellen aufrechterhält. Dies sind die Ergebnisse seiner Untersuchung, keine gerichtliche Entscheidung über das Unternehmen.

Amazon verteidigt seine Maßnahmen und bestreitet den Umfang bestimmter Ergebnisse

Die Antworten von Amazon vom 6. Juli und 13. Oktober 2026 sind dem Bericht beigefügt. Insbesondere verlangt das Unternehmen eine genauere Aufschlüsselung der von den 24 Personen gemeldeten Schwierigkeiten, um individuelle Probleme von allgemeinen Trends zu unterscheiden. Es erinnert daran, dass mehrere tausend von Auftragnehmern zur Verfügung gestellte Arbeiter an seinen saudischen Operationen teilnehmen.

Amazon bestreitet die systematische Assimilation eines Endes der Beendigung der Beschäftigung: Laut Amazon bleiben die Menschen bei ihrem Lieferanten beschäftigt. Es besagt, dass es die Zahlung von Löhnen und Ansprüchen, die Suche nach einer neuen Aufgabe und, wenn nicht, die Übernahme der Rückführung erfordert. Es erkennt jedoch die Grenzen der Überwachung an, wenn Arbeitnehmer den Betrieb verlassen.

Das Unternehmen hebt auch seine Audits, das Verbot von Rekrutierungsgebühren von Arbeitnehmern und ein zugängliches Arbeitslosenbeschwerdeformular bei Amazon hervor. Sie betonte, dass die saudi-arabischen Regeln für den Ausstieg und die Rückkehr in das Land in der Verantwortung der Behörden liegen, während sie sagte, dass sie ihre Anbieter verpflichten, Anträge zu bearbeiten und die Mobilität der Arbeitnehmer zu respektieren.

Meinungsverschiedenheiten über wirksamen Schutz

Amnesty empfiehlt, dass Amazon seine Abhängigkeit von Arbeitskräftelieferanten verringert und sich in Richtung Direktbeschäftigung bewegt. Stattdessen verteidigt das Unternehmen Verbesserungen seiner Steuerungs- und Reparatursysteme. Der Reibungspunkt ist konkret: Was wird ein Arbeiter nach dem Ende seines Einsatzes, und wer kontrolliert, dass er ein Einkommen, ein Heilmittel und eine echte Möglichkeit zur Veränderung der Situation behält?

Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des Berichts gab Amnesty an, dass es keine Antwort von der saudischen Regierung erhalten habe. Die bereits geleisteten Rückzahlungen stellen eine gesonderte Abhilfe für diese Frage der Nachverfolgung dar: Sie können eine frühere Verschuldung lindern, ohne die zukünftigen Beschäftigungsbedingungen zu gewährleisten.

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