Amazon plant, bis 2030 zusätzliche 7 Milliarden US-Dollar in erneuerbare Energien in Indien zu investieren, heißt es in einer am 17. November veröffentlichten und von Reuters gemeldeten Ankündigung. Dieser angekündigte Umschlag erhöht die Anzahl der bereits vertraglich vereinbarten Projekte um 4 Milliarden US-Dollar. Sie entspricht nicht den bereits getätigten Ausgaben oder den sofort verfügbaren Kapazitäten.
934 MW im Zusammenhang mit bestehenden Verpflichtungen
Die Gruppe präsentiert auch vier Wind- und Solarprojekte mit insgesamt 934 Megawatt. Reuters gibt an, dass sie unter bestehende Verpflichtungen fallen, nicht den neuen 7-Milliarden-Umschlag. Die indischen Unternehmen Waaree, ReNew und Sunsure müssen sie in den Bundesstaaten Karnataka, Madhya Pradesh und Rajasthan entwickeln.
Die Pressemitteilung beschreibt einen 234 MW Windpark und ein 200 MW Solar-Wind-Hybridprojekt in Karnataka sowie zwei 300 MW Solarprojekte in Madhya Pradesh und 200 MW in Rajasthan. Amazon gibt an, dass es diese Projekte durch Stromabnahmeverträge oder PPP gesichert hat. Diese Verträge sind keine Ankündigung der Inbetriebnahme.
Ein Portfolio, das über 2 GW hinaus angekündigt wurde
Sobald die Anlagen in Betrieb sind, erwartet Amazon, dass sein indisches Portfolio 2 Gigawatt Kapazität überschreiten wird. Die 934 MW repräsentieren die vier angekündigten Projekte, nicht das gesamte Portfolio. Die Pressemitteilung enthält keinen detaillierten Zeitplan für jede Veröffentlichung.
Die Ankündigung kommt, da Indien im Jahr 2030 500 GW nicht-fossile Stromkapazität anstrebt, erinnert sich Reuters. Dieses nationale Ziel sollte nicht mit der Macht der Amazon-Projekte gleichgesetzt werden, noch mit der Verpflichtung, all diesen Strom durch den US-Konzern zu kaufen.
Von den Ergebnissen zu unterscheidende Ziele
Amazon verbindet diese Projekte mit seinem globalen Ziel, die CO2-Intensität des von Amazon genutzten Stroms bis 2030 im Vergleich zu 2019 um 65% zu reduzieren. Eine Abnahme der Intensität misst die Emissionen, die mit jeder verbrauchten Stromeinheit verbunden sind. Es allein bedeutet nicht eine gleichwertige Verringerung der gesamten Unternehmensemissionen.
In dieser Phase müssen daher drei Elemente unterschieden werden: eine zusätzliche Investition, die bis 2030 geplant ist, bereits in Auftrag gegebene Projekte und ihre zukünftige Produktion. Die angekündigten Beträge führen nicht zu dem Schluss, dass alle diese Verpflichtungen bereits finanziert, aufgebaut oder verbunden wurden.
Cover: Amazon Spheres, Seattle, 21. Oktober 2018, Joe Mabel, CC BY-SA 4.0über Wikimedia Commons. Größere Gesamtfotografie und Titration Libnanews, Komposition unter derselben Lizenz. Dieses Archiv repräsentiert keine Projekte in Indien.
Quellen
- Amazon: Pressemitteilung vom 17. November 2026.
- Reuters, über Business Recorder: Investitionen und Projekte in Indien.
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