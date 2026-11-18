Die Régie kündigt das Ende der Aufnahme von Tabakpflanzen im Süden an, auch in der Region Rmeich. Sie zahlte auch weiterhin Beihilfen an Landwirte, die 2026 nicht pflanzen konnten. Mehr als 3.600 Menschen profitierten laut seinem Bericht. Der Kauf einer gelieferten Erzeugung und die Beihilfe an einen privaten Saisonbetrieb reagieren auf unterschiedliche Situationen. In dem Kommuniqué wird weder ein Gesamtvolumen noch ein einheitlicher individueller Beihilfebetrag angegeben.

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Die Régie gibt bekannt, dass sie die Aufnahme von Tabakpflanzen im Südlibanon abgeschlossen hat. Gleichzeitig zeigt sie an, dass sie begonnen hat, Landwirten, die 2026 nicht pflanzen konnten, Beihilfen zu zahlen. Mehr als 3.600 Landwirte profitierten laut seinem Bericht.

Tabak im Süden: eine Kampagne unter Zwängen abgeschlossen

Die Verwaltung der Régie zeigt die Schwierigkeiten in den südlichen Ortschaften. Sie nennt insbesondere die Ernten von Rmeich und der Umgebung in einem Kontext der Besetzung und des schwierigen Zugangs zu Land.

Der Erhalt der Ernte markiert den Abschluss der angekündigten Kaufkampagne für diese Region. Es geht um Landwirte, die Tabak erzeugen und liefern konnten. Die Régie behauptet, mit ihnen zusammengearbeitet zu haben, um diese Operation trotz der Folgen der Angriffe auf Dörfer, Grundstücke und Kulturen zu organisieren.

Das Institut hebt die den Betreibern gewährten Fazilitäten hervor. Sein Präsident und CEO, Nassif Seklaoui, hatte seine Dienste gebeten, ihnen zu helfen, die Schwierigkeiten während der Kampagne zu überwinden.

Zwei Formen der Unterstützung zur Unterscheidung

Der Kauf der Ernte und die Barbeihilfe reagieren auf zwei unterschiedliche Situationen. Im ersten Fall gibt ein Landwirt eine Produktion an die Régie. In der zweiten zielt die Unterstützung auf einen Landwirt ab, der während der Saison 2026 nicht pflanzen konnte.

Die Bilanz von mehr als 3.600 Begünstigten deckt diese zweite Kategorie ab. Sie misst daher nicht die Gesamtzahl der Erzeuger, die Tabak liefern, oder die erhaltene Menge. Sie entspricht auch nicht der Zahl der betroffenen landwirtschaftlichen Familien im gesamten Süden.

Die Unterscheidung macht es möglich, den Umfang der Ankündigung zu verstehen: Die Unterstützung der Vermarktung der bestehenden Produktion erfüllt nicht das gleiche Bedürfnis wie die Unterstützung eines privaten Saisonbetriebs.

Verteilung der Beihilfen geht weiter

Die Régie stellt die Zahlungen als laufende Transaktion mit bisheriger Bilanz dar. In seiner Erklärung wird kein einziger individueller Betrag festgelegt. Die Beihilfen sind für Landwirte bestimmt, die nicht in der Lage sind zu wachsen, während der Erhalt der Kulturen aus dem Süden als abgeschlossen angekündigt wird.

Libanesische Buchkarten, Archivfoto im Mai 2020 veröffentlicht. Monetäre Darstellung, ohne Darstellung einer laufenden Zahlung. © François el Bacha / Libnanews.

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