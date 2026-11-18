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In Zghorta stellt die Überwachung der Olivensaison eine wirtschaftliche Frage in den Vordergrund: Wie kann eine Ernte zu einem nachhaltigen Einkommen für die Erzeuger werden? Die am 15. November angekündigte Tour des Generaldirektors für Landwirtschaft, Louis Lahoud, verband Felder, Mühlen und lokale Märkte. Es stellt Qualität und Möglichkeiten in die gleiche Reflexion, ohne in diesem Stadium der quantitativen Bewertung der Distrikternte.

Vom Feld bis zur Mühle, mehrere aufeinanderfolgende Kosten

Die Hersteller trafen sich in Bezug auf Arbeit, Ernte, Transport, Pressung und Vermarktungskosten. Der Verkauf von Öl folgt mehrere Kosten. Eine Erhöhung der Erntemenge führt nicht allein zu einer Verbesserung der Rentabilität: Sie hängt auch von den Kosten dieser Operationen und dem tatsächlich erzielten Preis ab.

Die Tour beinhaltete einen Besuch der Willani Mühle in Kfarchakhna. Der Produktionsprozess, von der Aufnahme von Oliven bis zur Zubereitung von Öl, veranschaulicht die Schritte, die überwacht werden können. Der Ministerialbericht veröffentlicht jedoch keine Ergebnisse von Chargenanalysen oder einer neuen Zertifizierung für diese Anlage. Ein offizieller Besuch ist kein Qualitätslabel.

Rückverfolgbarkeit ersetzt keine Analyse

Die Abteilung konzentriert sich auf Laboranalyse, Produktüberwachung und Einhaltung von Standards. Diese Ansätze beantworten unterschiedliche Fragen. Die Rückverfolgbarkeit ermöglicht es, die Route einer Partie zu finden; eine Analyse der Eigenschaften des getesteten Produkts. Der Name eines Dorfes, die Präsentation einer Flasche oder der Direktverkauf können nicht als Kontrollergebnis verwendet werden.

Das Interesse des Verbrauchers besteht darin, das gekaufte Öl mit einem identifizierbaren Hersteller und einer identifizierbaren Produktion verbinden zu können. Für den Fachmann reduziert die Dokumentation der Schritte Unsicherheitsbereiche, wenn ein Käufer nach Informationen fragt. Dies reicht jedoch nicht aus, um das gesamte Öl in dem Distrikt einer bestimmten Kategorie zuzuordnen: Eine solche Aussage würde Ergebnisse für die betreffenden Produkte erfordern.

Märkte, um Produzenten und Käufer zusammenzubringen

Die Tour konzentrierte sich auch auf lokale Märkte. In Jdeideh-Zghorta verbanden die « Dorfmärkte » die Vereinigung der Gemeinden von Caza, der Libanesischen Vereinigung für Bildung und Ausbildung und der Ajyal-Vereinigung. Eine weitere Stufe betraf den Markt der Bsebaal-Hersteller. Das angekündigte Ziel ist es, den Direktvertrieb zu erleichtern und die Zahl der Vermittler zu reduzieren.

Ein kürzerer Kreislauf kann dem Hersteller mehr Kontrolle über seine Vermarktung geben. Sie beseitigt jedoch nicht die Kosten für Transport, Verpackung, Marktpräsenz oder Lagerung. Die Auswirkung auf die Einnahmen muss daher anhand der getätigten Verkäufe und der tatsächlich angefallenen Kosten und nicht nur anhand der Eröffnung einer Verkaufsfläche bewertet werden.

Was bleibt zu messen

Das Treffen mit Landwirten in Alma erweiterte diesen Austausch über Produktion, Verarbeitung und Marktzugang. Die angekündigten Richtlinien ziehen Arbeit auf die gesamte Kette. Sie stellen noch keine Bilanz der Ergebnisse dar.

Daten, die dies ermöglichen würden, fehlen in dem Bericht: gesammelte Mengen, Kosten pro Betrieb, Preise nach Qualität, Ergebnisse der Kontrollen und Absatz auf den Märkten. Ohne diese Elemente wäre es verfrüht, eine Rekordernte anzukündigen, Öl von höherer Qualität als alle anderen Regionen oder eine Erhöhung des landwirtschaftlichen Einkommens. In Zghorta ist die Verbindung zwischen Qualität und Vergütung ein agrarpolitisches Ziel, noch keine gemessene Leistung.

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