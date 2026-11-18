Die Eröffnungserklärungen für den Dialog reichen nicht aus, um Verhandlungen zwischen Baabda und der Hisbollah aufzunehmen. Hassan Fadllallah verteidigt die Diskussion, während er seine Position zum Widerstand beibehält. Alain Aoun hatte zuvor eine Verfügbarkeit des Präsidenten beschrieben, ohne ein vereinbartes Treffen anzukündigen. Nun geht es um das Thema der Diskussionen, das Mandat der Gesprächspartner und die zu erwartenden Entscheidungen. Das gemeinsame Heilmittel in Taif bedeutet noch keine gemeinsame Auslegung seiner Bestimmungen über den Staat, die Armee und die Waffen.

3

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Der Dialog mit der Hisbollah wird weniger durch das Fehlen offener Erklärungen beeinflusst als durch den Inhalt, den jeder Gesprächspartner ihm geben möchte. Am 15. November bekräftigte Hassan Fadllallah die Bereitschaft seiner Partei, mit seinen politischen Gegnern zu diskutieren. Gleichzeitig verteidigte er die Aufrechterhaltung des « Widerstands » als Instrument zum Schutz des Libanon. Diese beiden Botschaften stellen daher keine Akzeptanz der Abrüstung dar.

Eine Öffnung mit einer politischen Linie

Der Abgeordnete des Widerstands-Glaubensblocks sprach in Ghaziyeh an einem Denkmal für den Tod von Aytaroun. Er kündigte an, dass er positiv auf die Gesten der Annäherung reagieren und mit denen zusammenarbeiten wolle, die innere Stabilität suchen, auch im Falle politischer Meinungsverschiedenheiten.

Fadallah stellt diesen Ansatz jedoch in einen spezifischen Rahmen: das Taif-Abkommen, die Verfassung und die libanesischen Gesetze. Er berief sich auf die Befreiung der besetzten Gebiete, um die Legitimität des Widerstands zu verteidigen. Diese Lesung ist die des Abgeordneten. Es ist weder eine gerichtliche Entscheidung noch eine Vereinbarung aller Institutionen über den Status der Hisbollah-Waffen.

In derselben Rede verknüpfte er die Perspektiven seiner Partei mit dem regionalen Kontext und den iranischen Positionen. Er hat weder eine Delegation angekündigt, die für ein Treffen mit dem Vorsitz bestimmt ist, noch ein Datum oder eine vereinbarte Tagesordnung. Die Erklärung enthält Informationen über eine politische Bestimmung und ihre Grenzen, nicht über die Einleitung von Verhandlungen.

Baabda Gate und Mandatsfrage

Am 10. November, am Ende eines Interviews mit Joseph Aoun, sagte der Abgeordnete Alain Aoun, dass die Tür des Präsidenten für die Hisbollah offen bleibe. Diese Präsentation kam vom Parlamentarier: Es war keine formelle Einladung, die von der Partei angenommen wurde. Alain Aoun unterschied die bilateralen Diskussionen über einen kollektiven Dialogtisch, dessen Bedingungen laut der von ihm berichteten Erzählung noch nicht erfüllt waren.

Die Annäherung dieser Positionen zeigt einen möglichen Austauschraum, jedoch keinen bereits definierten gemeinsamen Prozess. Zu akzeptieren, zu sprechen, gibt nicht an, was verhandelt wird, welches jedes Lager einbeziehen wird und welche Institution Entscheidungen treffen wird. Der Unterschied zwischen einem Triggersignal und einem operativen politischen Mechanismus wird auf dieser Ebene gemessen.

Taif ist nicht auf eine Bestimmung beschränkt

Die Vereinbarung von 1989 enthält mehrere Ziele. Sie sieht die Auflösung libanesischer und nicht-libanesischer Milizen und die Übergabe ihrer Waffen an den Staat vor. Sie organisiert auch die Stärkung der Streitkräfte und die Erweiterung der öffentlichen Souveränität.

Ihr Teil, der dem Ende der israelischen Besatzung gewidmet ist, verbindet die Befreiung des Territoriums, die Wiederherstellung der staatlichen Autorität und den Einsatz der Armee im Grenzgebiet. Die Berufung auf diesen Text erfordert daher, dass seine Bestimmungen zusammen betrachtet werden und nicht von ihm isoliert werden, um ein Waffenabkommen anzunehmen.

Damit ein Dialog zu einer Entscheidung führt, müssen drei Phasen unterschieden werden: das Treffen selbst, die Festlegung seines Ziels und die Modalitäten für die Umsetzung eines möglichen Kompromisses. Die Erklärungen vom 10. und 15. November betreffen die erste. Sie allein ermöglichen es nicht, eine Annäherung zwischen Baabda und der Hisbollah anzukündigen.

Institutionelle Darstellung von Archiven: Grand Sérail in Beirut, 12. August 2017. Foto Pjposullivan1, CC BY-SA 2.0. Dieses Bild repräsentiert nicht die erwähnten Treffen.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews