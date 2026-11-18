Der Entwurf der Bürgercharta unterscheidet 19 Rechte und 8 Verantwortlichkeiten in den Beziehungen zu libanesischen Verwaltungen. Vorbereitet mit Konsultationen und einer Benutzerumfrage, muss es noch die breiteren Konsultations- und Validierungsphasen durchlaufen. Dieser Rahmen wird nicht mit der Digitalisierung von Dienstleistungen oder der Reorganisation von Abteilungen verwechselt. Der 2001 verabschiedete Präzedenzfall beleuchtet den Ansatz, listet jedoch nicht die Rechte des neuen Projekts auf.

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Der Entwurf der Bürgercharta bereitet einen neuen Rahmen für die Beziehungen zwischen Libanesen und Verwaltungen vor. Das Ministerium für administrative Entwicklung legt einen Text vor, der 19 Rechte und acht Verantwortlichkeiten umfasst. Der Ansatz ist Teil der von Fadi Makki geleiteten Staatsreform 2030, die den Abschluss der Vorbereitungsarbeiten ankündigt.

Eine Bürgercharta, die mit den Nutzern erstellt wird

In einem politischen Interview, das am 17. November von Ad-Diyar veröffentlicht wurde, beschreibt Fadi Makki eine Reform, die auf den Erwartungen der Bürger und der Kontrolle der Verwaltungen aufbaut. Er bezieht sich auf ein Inventar von 150 Organisationen, das auf etwa 1.600 Seiten gesammelt wurde. Diese Diagnose muss in die Entscheidungen zur Reorganisation öffentlicher Institutionen einfließen.

Die Charta ist ein gesonderter Bestandteil dieser Arbeit. Es muss die Verpflichtungen in der täglichen Beziehung zwischen der Verwaltung und ihren Nutzern angeben. Es wird nicht mit der Organisation von Ministerien oder mit Plänen zur Digitalisierung ihrer Dienste verwechselt.

Das Büro des Ministers für Verwaltungsentwicklung, L-OMSAR, stellte das Projekt am 28. Oktober zivilgesellschaftlichen Organisationen vor. Der Bericht bezieht sich auf etwa 100 Konsultationen und eine Umfrage unter mehr als 10.000 Bürgern. Die Diskussionen konzentrierten sich auf Transparenz, institutionelle Rechenschaftspflicht, Einbeziehung und Qualität der Dienstleistungen.

19 Rechte und 8 Verantwortlichkeiten

Die offizielle Zählung unterscheidet 19 Rechte und 8 Verantwortlichkeiten der Bürger. Ziel ist es, eine wechselseitige Beziehung zu den Institutionen zu organisieren und nicht nur eine Liste der zu digitalisierenden Dienste zu erstellen. Die WHOSAR plant eine erweiterte Konsultation auf dem Bürgerportal, gefolgt von einer Überprüfung der Beiträge vor einem Regierungsstart.

Dieser Zeitplan unterscheidet die Ausarbeitung eines Textes von seiner Annahme. Die Vorstellung des Projekts reicht daher nicht aus, um das Inkrafttreten neuer Verfahren in jeder Gerichtsbarkeit festzulegen.

Ein Präzedenzfall, der 2001 verabschiedet wurde

Der Libanon hat bereits einen Präzedenzfall. Der Ministerrat hat am 15. November 2001 auf Vorschlag von Minister Fouad el-Saad eine Charta verabschiedet. Das WHOAR-Dokument befasste sich mit der Einfachheit der Ansätze, der Ethik der Beamten, dem Zugang zu Informationen und der Bürgerbeteiligung.

Dieser alte Text enthielt bessere Informationen über die Unterlagen und Kosten des Verfahrens. Sie verteidigte auch die Gleichbehandlung, die Motivation für individuelle Entscheidungen und den Zugang zu Beschwerdemechanismen. Diese Bestimmungen gehören zum Dokument von 2001: Sie sind keine Liste von 19 Rechten im aktuellen Entwurf.

Die heute vorgestellte Reform verbindet die Definition von Verpflichtungen mit der institutionellen Transformation. Fadi Makki kündigte an, dass die Empfehlungen des Masterplans dem Ministerrat vorgelegt werden sollten. Die Konsultation über die neue Charta muss ihrerseits die endgültige Fassung vor ihrer offiziellen Veröffentlichung ermöglichen.

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