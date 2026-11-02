Eisenkot: Eine Mehrheit soll in Israel aufgebaut werden

Avigdor Liberman kündigte am Montag, den 2. November an, dass Yisrael Beytenu Gadi Eisenkot empfehlen würde, die nächste israelische Regierung zu bilden, berichtet die Jerusalem Post. Diese Ankündigung folgt der von Naftali Bennett am Sonntag. Es stärkt die Kandidatur des Yashar-Führers, ohne ihm entweder das Präsidentenmandat, eine Koalition oder das Vertrauen der Knesset zu garantieren.

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Avigdor Liberman kündigte am Montag, den 2. November an, dass Yisrael Beytenu Gadi Eisenkot empfehlen würde, die nächste israelische Regierung zu bilden, berichtet die Jerusalem Post. Diese Ankündigung folgt der von Naftali Bennett am Sonntag. Es stärkt die Kandidatur des Yashar-Führers, ohne ihm entweder das Präsidentenmandat, eine Koalition oder das Vertrauen der Knesset zu garantieren.

Die Ankündigung von BhittingYachad, die Bildung von Bennett und Yair Lapid, klärt eine erste Frage: die Wahl des Kandidaten für diese Komponente der Opposition. Es löst nicht das Haupthindernis. Das Lager im Gegensatz zu Benjamin Netanyahu wurde von 48 Abgeordneten besucht, verglichen mit 53 für den scheidenden Premierminister. Die anderen 19 Sitze werden in den arabischen Konfigurationen gehalten.

Diese Zahlen beschreiben Machtverhältnisse, nicht drei bereits gebildete Koalitionen. Die absolute Mehrheit in diesem 120-köpfigen Raum ist 61 Sitze. Keines der beiden Hauptlager erreichte allein.

Eisenkot: eine mögliche Mehrheit für das Mandat

Präsident Isaac Herzogs Konsultationen sollen am Mittwoch, dem 4. November, nach der formellen Präsentation der Ergebnisse beginnen. Jede Formation kann angeben, welches Mitglied sie zur Regierungsbildung berufen sehen möchte. Der Präsident muss dann denjenigen auswählen, dem er oder sie diese Aufgabe anvertrauen wird.

Die gemeinsame Liste und Ra Wir müssen noch auf ihre formellen Schritte warten. Zusätzlich zu den 48 Oppositionssitzen würden ihre 19 Amtszeiten eine mögliche Unterstützung von 67 Abgeordneten darstellen.

Diese Summe sollte nicht als erworbene Mehrheit dargestellt werden. Es braucht konsequente Empfehlungen. Einen Kandidaten vor Herzog zu unterstützen bedeutet vor allem nicht, sein Programm anzunehmen, in sein Kabinett zu gehen oder ihm jede parlamentarische Stimme zu garantieren.

Demselben Bericht zufolge wird Liberman auch Yair Lapid für die Knesset-Präsidentschaft unterstützen. Dies ist die Unterstützung für eine Nominierung, nicht eine Wahl. Bei dieser Gelegenheit wurde keine umfassende Vereinbarung zwischen den Oppositionskomponenten angekündigt.

Vertrauen in die Knesset

Das Verfahren hat daher mehrere verschiedene Phasen. Der designierte Abgeordnete hat 28 Tage Zeit, um ein Regierungsteam zu bilden. Der Präsident kann diese Frist auf weitere 14 Tage verlängern.

Sobald seine Regierung gegründet ist, muss der Kandidat sie der Knesset vorlegen. Sie umreißt ihre Zusammensetzung, die Aufteilung der Ministerfunktionen und die Grundzüge ihrer Politik. Dann bat er um das Vertrauen der Abgeordneten. Die Empfehlung des Präsidenten ersetzt diesen Schritt nicht.

Diese Unterscheidung erklärt, warum der Fortschritt von Eisenkot es noch nicht erlaubt, den Abgang von Netanyahu anzukündigen. Der scheidende Premierminister bleibt im Amt, während er nach einem Nachfolger sucht. Eine Benennung eröffnet eine Verhandlung; sie stellt nicht das Ergebnis fest.

Partner noch durch ihre Bedingungen getrennt

Eisenkot bekräftigte am Samstag, den 31. Oktober, die den zukünftigen Partnern vorgeschlagenen Grundsätze. Dazu gehören der jüdische und demokratische Charakter des Staates, die Werte der Unabhängigkeitserklärung und der militärische, nationale oder zivile Dienst für alle. Sie fordert auch die Anerkennung der Hamas als Terrororganisation und die Zerstörung ihrer militärischen und Regierungskapazitäten in Gaza.

Diese Bedingungen stellen kein ausgehandeltes Abkommen dar. Sie müssen sich den Positionen der Formationen stellen, die die Regierung unterstützen können. In der Opposition verteidigte Yair Golan die Zusammenarbeit mit arabischen Parteien. Andere Beamte setzten rote Linien während der Kampagne.

Die neue Knesset soll am 10. November ihr Amt antreten, unabhängig vom Ausgang der Verhandlungen. Vor diesem Datum können die Konsultationen am 4. November die tatsächliche Unterstützung für Eisenkot über die möglichen Ergänzungen hinaus messen.

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