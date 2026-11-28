Zwei Wärter einer Klinik Ärzte ohne Grenzen wurden am 27. November bei einem von der israelischen Armee behaupteten Streik getötet. Die NGO kündigt die Aussetzung der Pflege am Sonntag in diesem Zentrum von Gaza an.

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Zwei Wärter einer Klinik Ärzte ohne Grenzen wurden am 27. November bei einem von der israelischen Armee behaupteten Streik getötet. Die NGO kündigt die Aussetzung der Pflege am Sonntag in diesem Zentrum von Gaza an.

Ärzte ohne Grenzen kündigten am Samstag, den 28. November, den Tod von Moath Yousef Ali Sobeh und Ahmed Sofyan Mohammed Abu Hassira an, zwei palästinensischen Angestellten seiner Klinik in Gaza-Stadt. Nach Angaben der Organisation bewachten sie das Gelände ohne Waffen, als am Freitagabend ein israelischer Drohnenangriff auf das Gelände einschlug.

Israelische Armee fordert Streik

Die israelische Armee bestätigte, dass sie den Streik angeführt hatte und dass beide Männer in der Klinik arbeiteten. Sie beschuldigt sie, zu bewaffneten Gruppen, einschließlich der Hamas, zu gehören, und behauptet, dass keine medizinische Infrastruktur beschädigt wurde. Die Zugehörigkeit der beiden Männer wurde nicht unabhängig bestätigt.

Im Gegenteil, MSF behauptet, dass der Streik die Einhausung einer aktiven medizinischen Struktur getroffen hat, die mit ihren Logos identifizierbar ist und deren Standort der israelischen Armee mitgeteilt wurde. Die von der NGO veröffentlichten Fotos zeigen Trümmer im Innenhof und in einem psychologischen Unterstützungsraum für Kinder. Sie dokumentieren den Zustand der Szene nach MSF, ohne selbst den Verlauf des Streiks festzulegen.

Ein Zentrum eröffnet seit April 2025

Die Behandlung wird am Sonntag, den 29. November, in dieser Klinik ausgesetzt, kündigte Ärzte ohne Angabe eines Wiederaufnahmedatums an. Das Zentrum bietet pränatale und postnatale Konsultationen, Wundversorgung, Ernährungs-Follow-up und psychische Gesundheit Konsultationen. Die NGO berichtete, dass sie seit Anfang 2026 mehr als 91.700 Menschen aufgenommen hat.

Nach Angaben von Ärzte ohne Grenzen wurden seit Oktober 2023 17 Mitarbeiter in Gaza getötet. Die Organisation fordert eine unabhängige Untersuchung von Angriffen auf Pflegekräfte und medizinische Einrichtungen.

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