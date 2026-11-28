Die Wahllokale schlossen um 20 Uhr nach einer Stunde Verlängerung. Um 16 Uhr kündigte die Wahlbehörde 21,90 Prozent der Gemeinden und 20,91 Prozent der Wilayas an.

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Die Wahllokale schlossen um 20 Uhr nach einer Stunde Verlängerung. Um 16 Uhr kündigte die Wahlbehörde 21,90 Prozent der Gemeinden und 20,91 Prozent der Wilayas an.

Lokale Wahllokale geschlossen Samstag 28 November um 20 Uhr Zeit Algier. Die National Independent Election Authority, ANIA, hatte die Wahl im ganzen Land um eine Stunde verlängert. Die Zählung begann nach der Schließung in Anwesenheit der Listenvertreter. Ein konsolidiertes Ergebnis wurde noch nicht bestätigt.

Zwei Stimmzettel und zwei Wahlbeteiligungen

Die Wähler ernannten für fünf Jahre die Mitglieder der kommunalen Volksversammlungen und die der wilaya Volksversammlungen, der Provinzebene. Die beiden Stimmzettel werden getrennt aufgezeichnet. Am Mittag kündigte ANIA eine Beteiligung von 9,16 Prozent für Gemeinden und 8,76 Prozent für Wilayas an.

Um 16 Uhr gab der Präsident der Behörde, Saâd Arous, 5.306.824 Wähler für die Gemeinden bekannt, von 24.236.959 registrierten und 5.068.978 Wähler für die Wilaya-Versammlungen. Diese Zahlen wurden vier Stunden vor der Schließung gestoppt und stellen nicht die Beteiligungsquote bei der Schließung dar.

Die Zählung erfolgt in den Büros

Die 6.052 Listen wurden in 5.624 Gemeinschaftslisten und 428 Wilaya-Listen unterteilt, nach Zahlen von ANIE zur Verfügung gestellt. Die Zählung ist öffentlich und wird fortgesetzt, bis sie in den Wahllokalen abgeschlossen ist. Die mobilen Büros entfernen ihre Stimmzettel in der Mitte, an die sie angeschlossen sind. Aus den Teilnahmezahlen geht nicht hervor, wie die Sitze auf die Listen verteilt werden.

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