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Wussten Sie das? Otter im Bekaa

Beobachtungen in Aammiq und Anjar dokumentieren die Anwesenheit des Eurasien-Otters im Libanon. Sie stellen keine Volkszählung dar. Das Bildtier wurde in Ungarn fotografiert; die anderen beiden Ansichten zeigen Aammiq und Anjar. https://libnanews.com/do you know the otter-deurasia-vit-also-in-la-bekaa/

Ungarn (Otter), 2010: Bouke ten Cate, CC BY 4.0. Aammiq, 2013: Hichamelzein, CC BY-SA 4.0. Anjar, 2008 : Vyacheslav Argenberg / Vascoplanet, CC BY 4.0. Commons, rekadrierte Archive; Anpassungen unter denselben Lizenzen: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ und https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/.

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