Vallourec verkaufte im dritten Quartal mehr Röhren, aber seine Marge ging zurück. Die Verzögerungen im Süden von Ormuz belasten immer noch ihre Prognosen.

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Die von Vallourec verkauften Rohrmengen erholten sich im dritten Quartal 2026, ihre Rentabilität ging jedoch zurück. In ihren am Freitag, den 20. November veröffentlichten Konten berichtet die französische Gruppe, dass die Staus der Häfen südlich der Straße von Ormuz die Lieferungen und ihre Abrechnung verzögert haben. Sein Bruttobetriebsergebnis (GAR) liegt bei 181 Millionen US-Dollar, ein Rückgang von 26% gegenüber dem Vorjahr.

Vallourec: mehr Röhren verkauft, weniger Marge

Vallourec verkaufte von Juli bis September 274.000 Tonnen Rohre, 12% mehr als im Vorquartal. Der Umsatz der Gruppe stieg im gleichen Zeitraum von 886 Millionen US-Dollar auf 956 Millionen US-Dollar. Die RBE-Marge fiel jedoch von 21,4% auf 18,9%. Über ein Jahr sank die Tonnage um 10 Prozent, während der Umsatz der Gruppe von 1,068 Milliarden US-Dollar auf 956 Millionen US-Dollar stieg.

Diese Verschiebung ist im Tubes-Zweig zu sehen. Sein RBE pro Tonne lag bei $ 592, verglichen mit 722 im Vorquartal. Die Gruppe nennt höhere Logistikkosten im Nahen Osten, niedrigere Preise und Verkaufszusammensetzung sowie ein vorübergehendes Problem bei einem amerikanischen Subunternehmer. Auch die brasilianische Mine belastete die Konten: Vallourec meldet geringere Erzverkäufe vor dem Hintergrund niedrigerer Preise und teurerer Fracht nach China.

Im Nahen Osten verspätete Lieferungen

Der Hersteller liefert Rohre, die insbesondere in Öl- und Gasbohrungen verwendet werden. Nach Angaben des Managements wurde die Bohrtätigkeit in der Region im dritten Quartal teilweise wieder aufgenommen. Aber am Ende der Periode störten die Erwartungen an Docks den Lieferplan. Die Gruppe ist der Ansicht, dass der Großteil der zusätzlichen logistischen Kosten in den kommenden Quartalen erstattet werden sollte, ohne diese Erstattungen in ihren Ergebnissen zu quantifizieren.

Der Umsatz von Tubes im Nahen Osten belief sich im dritten Quartal auf 183 Millionen US-Dollar, 4% mehr als im zweiten, aber 14% weniger als ein Jahr zuvor. Etwa 1 von fünf der globalen Umsätze der Branche stammen im Laufe des Quartals aus dieser Region. Diese Zahl misst den Absatz von Vallourec, nicht einen entsprechenden Rückgang der Bohrungen oder des regionalen Hafenverkehrs.

Hafenverspätungen werden auch das vierte Quartal belasten

Die Gruppe sieht einen RBE von 170 bis 210 Millionen US-Dollar im vierten Quartal. Diese Bandbreite geht davon aus, dass die Verzögerungen beim Andocken südlich von Ormuz nicht weiter zunehmen und sich die geopolitische Situation nicht wesentlich verschlechtert. Für das gesamte Jahr 2026 sieht Vallourec einen RBE von 760 bis 800 Millionen Dollar vor. Die Gruppe gibt weder den Zeitplan für den Aufholprozess noch die Beträge an, die sie voraussichtlich von der Fracht zurückerhalten wird. Die nächsten Jahresergebnisse sind für die Gruppe am 26. Februar 2027 geplant.

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