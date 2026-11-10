In diesem Beitrag präsentiert René Naba Ali Hamdans Buch über Pastor, Seide und die französische koloniale Expansion von der Levante bis nach Westafrika. Er geht zurück auf die Karriere des Kardiologen, seine Verbindungen zum Libanon und Senegal und sein Engagement für die Samben Association. Der Text verbindet wissenschaftliche Geschichte, Migration und koloniales Erbe und schlägt mehrere Lesungen vor, um die Reflexion über diese Themen zu erweitern.

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Pastor, Seide und französische Kolonialexpansion Von der Levante nach Westafrika

Ali Hamdan (Autor)

Herausgeber: THE LYS BLUE

Novellen und Genre News – Historische Romane

Text auf Französisch

Veröffentlicht : 01/05/2026

Verfügbar

16.00 € Besteuerter Verkaufspreis (Frankreich)

https://www.lysblueditions.com/humanscience/history-geography/pastor-soy-and-colonial-expansion-french-levant-a-lafrique-de-louest/

Das Thema wird selten in den wissenschaftlichen Enzyklopädien und Publikationen der Afrikanisten erwähnt, viel weniger behandelt.

Die Schriften über Louis Pasteur feiern alle den weltbekannten Wissenschaftler für seine Entdeckung des Tollwutimpfstoffs.

Louis Pasteur, ein Chemiker und Physiker, hatte seine Forschung Experimenten mit Mineralien, Insekten und dann Pflanzen in der Mikrobiologie gewidmet.

Nur wenige betrachteten den Beitrag dieses Wissenschaftlers zur französischen Kolonialexpansion von der Levante nach Westafrika.

Ein philanthropischer Arzt, an der Kreuzung seiner beiden geopolitischen Blöcke (Westafrika und die Levante), arbeitete, um diese Lücke zu füllen.

Im 19. Jahrhundert, als der Pebrin die französische Seidenindustrie zu ruinieren drohte, schickte Kaiser Napoleon III. Louis Pasteur, um die Spinnerei zu retten. Aber die Wiedergeburt dieses « weißen Goldes » wird nicht nur im Labor gespielt. Von den Bergen des Libanon bis zu den unbekannten Ländern Westafrikas folgt es dem Schicksal der Bauernfamilien, die 1885 durch Armut ins Exil getrieben wurden. Ohne Gepäck, ohne eine gemeinsame Sprache, aber mit immensem Mut bewaffnet, beginnen diese Pioniere bei Null, um ihren Kindern eine Zukunft zu bieten. Eine Reise zwischen Wissenschaft und Überleben, vom Osten bis zum Atlantik, unterstützt Kardiologe Ali Hamdan, ein Absolvent der Tropenmedizin von der Medizinischen Fakultät von Rennes und Kardiologie der Medizinischen Fakultät von La Timone-Marseille.

Ali Hamdan aus dem Libanon, gebürtig aus Senegal, ein libanesisch-sengalischer Binationaler, ist ein reines Produkt der französischen Kultur, deren Nationalität er auch trägt.

Seine Einzigartigkeit ist zweifach: Der Vollzeitkardiologe Ali Hamdan ist auch Präsident der Samben Association, einer freiwilligen medizinischen Vereinigung, die 2007 gegründet wurde und sich der Erkennung von Herzfehlbildungen unter senegalesischen Jugendlichen widmet.

Samben ist ein Wortspiel, als Hommage an seinen Bruder des Herzens, Sobel, tatsächlich seinen Adoptivbruder, der tatsächlich der Sohn der Krankenschwester des Doktors ist und sein bester Freund war. Sobel starb mit 17 Jahren an einem plötzlichen Tod und dessen tragisches Verschwinden Ali Hamdan dazu brachte, sich für Kardiologie zu entscheiden.

Herzkrankheiten sind ein soziales Problem im Senegal, das unter einem schweren Mangel an Kardiologen vor Ort leidet: 50 Prozent der Kinder der ältesten französischen Kolonie in Westafrika werden mit Herzfehlern geboren. Bis heute wurden 80.000 Patienten diagnostiziert.

Regelmäßig ist Dr. Ali Hamdan auf einer Tour in die senegalesischen Provinzen, um jugendliche Herzkrankheiten zu behandeln. Kostenlos, das versteht sich von selbst.

Das Institut Pasteur in Dakar hat eine alte Präsenz im Senegal. Sie wurde 1924 gegründet und setzt sich für einen gerechten, nachhaltigen und erschwinglichen Zugang zu Gesundheit in Afrika ein.

Das Institut Pasteur, eine private, gemeinnützige, senegalesische gemeinnützige Stiftung, die als öffentliche Einrichtung anerkannt ist, spielt durch seine 12 spezialisierten Referenzlaboratorien eine wichtige regionale und kontinentale Rolle, insbesondere für die WHO als Kooperationszentrum für virale Arboviren und hämorrhagisches Fieber, für AFRICA CDC und für ECOWAS, eine regionale Einrichtung, die 15 westafrikanische Länder umfasst.

Sein Netzwerk zur Überwachung von Sentinelsyndromen im Senegal (das 4S-Netzwerk), das 28 Sentinelüberwachungsstellen in jeder der 14 Regionen Senegals umfasst, wird in der gesamten ECOWAS-Region repliziert.

Aber trotz dieses wichtigen Beitrags zur Prophylaxe Afrikas war es von Vorteil, dass die weniger glorreichen Aspekte des Charakters in die öffentliche Meinung gebracht wurden, um eine selektive Lektüre dieses großen französischen Gelehrten zu vermeiden. Der Kredit geht an Dr. Ali Hamdan.

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