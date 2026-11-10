Jordanien: Wasser hängt auch von Strompreisen ab

In Jordanien benötigt die Erzeugung und der Transport von Wasser Strom. Diese Ausgaben machen etwa die Hälfte der Betriebskosten der Betreiber nach der Diagnose der EBWE für 2025 aus. Netzverluste und nicht abgerechnete Volumina erhöhen die Belastung weiter. Das Aqaba-Amman-Projekt bietet eine zusätzliche Ressource durch Entsalzung mit einem teilweisen solaren Beitrag. Seine Umsetzung unterstreicht die Bedeutung von Pumpeneffizienz, Verbrauchskontrolle und Verlustreduzierung über den Bau neuer Anlagen hinaus.

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In Jordanien betreffen die Energiekosten von Wasser die gesamte Lieferkette. Pumpen, Aufbereiten und Transportieren von Strom mobilisieren, noch bevor Wasser an den Wasserhahn kommt. Das Aqaba-Amman-Projekt muss eine neue Ressource durch Entsalzung bringen. Es macht es auch dringender, diese Ausgaben in einem Land zu kontrollieren, in dem die Netzverluste nach wie vor hoch sind.

Die jordanische Diagnose, die 2025 von der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung veröffentlicht wurde, steht auf dem Spiel. Der Strom macht etwa die Hälfte der Betriebskosten der Wasserbetreiber aus. Das Dokument beschreibt den Wassersektor als den ersten individuellen Energieverbraucher des Königreichs.

Diese Daten beziehen sich auf die Struktur des Sektors, nicht auf den Preis, der in dieser Woche für jeden Haushalt berechnet wird. Dennoch beleuchteten sie das Problem, das am 10. November in der Regionalpresse diskutiert wurde: Die Erhöhung der verfügbaren Mengen bedeutet auch die Finanzierung ihrer Produktion und Lieferung.

Energiekosten des Wassers beginnen vor dem Hahn

Die Knappheit der Ressourcen zwingt Jordanien, erhebliche Ausrüstung und Transfers zu mobilisieren. Das Ministerium für Wasser und Bewässerung führt eine Politik, die Angebot, Verlustreduzierung und Energieeffizienz kombiniert. Die getrennte Behandlung dieser drei Komponenten würde einen Anteil der tatsächlichen Kosten des Dienstes maskieren.

Eine weniger effiziente Pumpe verbraucht mehr für das gleiche Volumen. Ein leckendes Rohr verliert bereits entnommenes Wasser und wird manchmal bereits behandelt und transportiert. Die Verbesserung der Anlagen kann sich daher gleichzeitig auf die verfügbare Ressource und die zu ihrer Bereitstellung erforderliche Strommenge auswirken.

Die GIZ hat in Zusammenarbeit mit dem jordanischen Ministerium ein Programm zum Energiemanagement entwickelt. Das Fact Sheet erinnert daran, dass die Energiekosten 2021 die Hälfte der Betriebskosten des Sektors überstiegen. Dieses historische Wahrzeichen bestätigt das Alter des Problems. Es sollte nicht als neue Ausgabenerklärung im November 2026 vorgelegt werden.

Nicht abgerechnetes Wasser, ein Verlust, der nicht auf Lecks beschränkt ist

Die EBWE-Diagnose erwähnt einen 47% nicht abgerechneten Wasseranteil. Dieser Indikator bedeutet nicht, dass 47% des Wassers ausschließlich aus Pipelines entweicht. Es umfasst auch verteilte Volumina, die keine erwarteten Einnahmen generieren.

Die technische Definition unterscheidet physikalische Verluste wie Leckagen von offensichtlichen Verlusten im Zusammenhang mit unbefugtem Verbrauch oder Zählfehlern. Dazu gehört auch der erlaubte, aber nicht abgerechnete Verbrauch. Das Klimatechnologiezentrum und Netzwerk der Vereinten Nationen greift diese Verteilung in seiner Darstellung des Verlustmanagements auf.

Die 47%-Rate beschreibt daher Wassermengen, nicht einen Anteil der ausgestellten und ausstehenden Rechnungen. Die Reparatur der Rohrleitungen und die Sicherung der Zähler reagieren auf verschiedene Ursachen dieser Verluste. Diese Rate, abgeleitet aus der Diagnose 2025, ist keine aktualisierte Umfrage aller Unternehmen im Jahr 2026.

Aqaba-Amman fügt Entsalzung und Transport hinzu

Das Programm Aqaba-Amman zielt darauf ab, jährlich 300 Millionen Kubikmeter entsalztes Wasser zu erzeugen. Die EBWE-Datei beschreibt eine 438 km lange Pipeline und ein 281 Megawatt-Spitzensystem für erneuerbare Energien. Diese Zahlen entsprechen den geplanten Einrichtungen, kein Service bereits verfügbar.

Die Entsalzung muss den Druck auf konventionelle Ressourcen verringern. Aber das am Golf von Akaba produzierte Wasser muss immer noch die bedienten Gebiete erreichen. Die Energiebilanz des Projekts hängt daher auch von Pumpstationen und dem Transport nach Amman ab. Die Produktion am Ausgang der Fabrik fasst nicht die Kosten des gelieferten Kubikmeters zusammen.

National Carrier Project Company, gegründet von Meridiam und Suez, um das Programm durchzuführen, gibt an, dass der erneuerbare Standort etwa 30% des Energiebedarfs des Projekts decken muss. Dieser angekündigte Anteil verdeutlicht den erwarteten Beitrag der Solarenergie. Es zeigt auch, dass das Programm nicht auf einer vollständig solaren Diät basiert.

Netzwerk und Betrieb der Pumpen zählen ebenfalls

Die Entwicklung erneuerbarer Energien befreit sie nicht von der Organisation ihrer Nutzung. Die Solarproduktion variiert während des Tages, während die Wasserversorgung zuverlässig bleiben muss. Speichermöglichkeiten, Netzwerkkapazität und die Organisation des Pumpens sind Teil desselben technischen Problems.

Für die Betreiber ist die Verringerung des Stromverbrauchs je geliefertem Volumen daher ein separates Ziel des Aufbaus neuer Kapazitäten. Es kann durch bessere Ausrüstung und Anpassung gehen, ohne auf die Transformation des gesamten nationalen Energiesystems zu warten.

Die Nationale Wasserstrategie 2023-2040 sieht auch eine schrittweise Reduzierung des nicht abgerechneten Wassers vor. Die Diagnose der EBWE erinnert an die Ziele von 37% im Jahr 2030 und 25% im Jahr 2040. Bei der Überwachung sollte zwischen den eingesparten Mengen, den tatsächlich zurückgewonnenen Einnahmen und dem Energieverbrauch für jeden gelieferten Kubikmeter unterschieden werden.

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