Ormuz: Araghchi unterhält Bedingungen in Washington

Abbas Araghchi bekräftigte am 10. November die iranischen Bedingungen für die Wiedereröffnung der Straße von Ormuz. Er bestreitet auch alle Pläne, Mohsen Rezaei und JD Vance zu treffen. Der zweitägige Vorschlag bleibt an Bedingungen geknüpft und legt kein Datum für die Wiederaufnahme der Navigation fest. Nach einem Treffen mit dem katarischen Premierminister wies Donald Trump weitere sofortige Streiks ab, während er die Seeblockade aufrechterhielt. Doha setzt seine Vermittlung fort, ohne dass eine endgültige Vereinbarung zwischen den beiden Parteien bekannt gegeben wurde.

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Abbas Araghchi hält die iranischen Bedingungen aufrecht, um die Straße von Ormuz wieder zu öffnen. Am Dienstag, den 10. November, bestritt der Außenminister auch jegliche Pläne für ein Treffen zwischen Mohsen Rezaei und J.D. Vance. Diese Position kommt nach Donald Trumps optimistischen Bemerkungen, am Tag nach seinem Treffen mit dem katarischen Premierminister. Zwischen Washington und Teheran wurde kein Abkommen bekannt gegeben.

Ormuz: Iranische Bedingungen bleiben auf dem Tisch

In Erklärungen gegenüber der offiziellen iranischen Nachrichtenagentur, die von einer internationalen Agentur übernommen wurde, verteidigt Araghchi immer ein diplomatisches Ergebnis. Er glaubt, dass neue militärische Operationen oder härtere Sanktionen den Konflikt nicht lösen würden. Er bat Washington, die Anforderungen des iranischen Zwei-Tage-Vorschlags zu akzeptieren.

Diese Frist betrifft die bedingte Wiedereröffnung von Ormuz für die kommerzielle Schifffahrt. Teheran forderte das Ende des Krieges an allen Fronten, die Freigabe seiner Vermögenswerte im Ausland und die Aufhebung der amerikanischen Blockade seiner Häfen. Die Aufhebung der Ölsanktionen ist auch eine seiner gemeldeten Forderungen. Diese Bedingungen sind keine von den Vereinigten Staaten eingegangenen Verpflichtungen.

Die 48-Stunden-Formel setzt daher keinen Wiedereröffnungstermin für Donnerstag, den 12. November. Die vorgeschlagene Frist hängt von vorherigen Maßnahmen der USA ab. Araghchi bekräftigt ein bereits vorgelegtes Angebot, ohne bekannt zu geben, dass es in Kraft getreten ist.

Rezaei– Vance-Sitzung ausdrücklich abgelehnt

Der Leiter der iranischen Diplomatie reagierte auch auf Berichte über ein Interview zwischen zwei hochrangigen Beamten. Mohsen Rezaei leitet den Obersten Nationalen Sicherheitsrat des Iran, J.D. Vance ist Vizepräsident der Vereinigten Staaten. Laut Araghchis Aussagen, die vom iranischen öffentlichen Fernsehen aufgegriffen wurden, sind keine Treffen zwischen ihnen geplant.

Diese Ablehnung bezieht sich auf eine spezifische direkte Ernennung. Dies bedeutet nicht, dass der Handel mit Zwischenhändlern eingestellt wurde. Katar führt weiterhin Nachrichten zwischen den Parteien. Die Unterscheidung zählt: Indirekte Konsultationen können ohne angekündigtes Treffen beider Beamter fortgesetzt werden.

Rezaei selbst hatte Informationen über Gespräche in einer am 9. November auf X ausgestrahlten Nachricht abgelehnt. Er drängte Washington, die sieben iranischen Bedingungen zu akzeptieren. Diese Botschaft, die bereits vor Araghchis Erklärung veröffentlicht wurde, stellt keine neue Entscheidung dar, die an diesem Dienstag getroffen wurde. Sie liefert auch keinen Beweis dafür, dass ein Kompromiss erzielt worden wäre.

Trump suspendiert die Aussicht auf Streiks, nicht die Blockade

Am Montag, den 9. November, empfing Donald Trump den katarischen Premierminister Mohammed bin Abdelrahmane Al-Thani in Washington. Der US-Präsident verwies dann auf Fortschritte bei der Beendigung des Konflikts. Er wies darauf hin, dass er keine weiteren Streiks sofort in Betracht zog, und zitierte die Forderungen mehrerer Golfstaaten.

Sie behielt jedoch die amerikanische Marineblockade und die Möglichkeit der Anwendung von Gewalt bei. Diese Position erfüllt daher zum jetzigen Zeitpunkt nicht alle iranischen Voraussetzungen. Sie spiegelt eine amerikanische Entscheidung über die sofortige Nutzung ihrer militärischen Mittel wider, ohne eine von beiden Seiten akzeptierte Waffenruhe anzukündigen.

Die aufeinanderfolgenden Erklärungen klären somit eine Meinungsverschiedenheit über die Reihenfolge der Maßnahmen. Insbesondere fordert Teheran die Aufhebung der Blockade vor der versprochenen Wiedereröffnung. Washington behält dieses Druckinstrument. Die Worte vom 10. November erlauben es nicht, einen Termin für die Aufhebung der Beschränkungen oder einen gemeinsamen Zeitplan für die Umsetzung festzulegen.

Doha vermittelt weiter

Das katarische Außenministerium hat heute seine fortgesetzten Bemühungen zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran bekräftigt. In einer Erklärung der libanesischen Nationalagentur berichtete er von positiven Reaktionen beider Seiten. Es unterstreicht auch die steigenden Kosten für die Schließung von Ormuz auf die Annäherung an den Winter.

Katar hatte daher einen aktiven diplomatischen Kanal. Der Iran behält seine Voraussetzungen bei und leugnet die erwähnte direkte Begegnung. Der nächste Schritt hängt von angekündigten und überprüfbaren gegenseitigen Verpflichtungen ab, deren Datum und endgültige Modalitäten noch nicht festgelegt sind.

Archivfoto: Ormuzstraße gesehen von Terra/MODIS, 2. Dezember 2020. MODIS Land Rapid Response Team, NASA GSFC, gemeinfrei. Redaktionskleid; Diese Ansicht zeigt nicht die Ereignisse vom November 2026.

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