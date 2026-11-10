Gulf genehmigt fortschrittliches Hauptquartier in Kuwait

Die Länder des Golf-Kooperationsrates genehmigten am 10. November 2026 in Manama die Eröffnung eines vorgeschobenen Hauptquartiers ihres vereinten Militärkommandos in Kuwait. Der Beschluss sieht auch den Einsatz von Truppen vor, ohne deren Anzahl, Zusammensetzung oder Zeitpunkt der Ankunft anzugeben. Diese Siedlung ist Teil einer militärischen Zusammenarbeit, die seit der Schaffung des Kommandos im Dezember 2013 eingeleitet wurde. Die Ankündigung betrifft einen Ministerbeschluss und bestätigt nicht einen bereits vor Ort durchgeführten Einsatz.

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Die sechs Länder des Golf-Kooperationsrates haben am Dienstag, dem 10. November 2026, ein fortgeschrittenes Hauptquartier in Kuwait genehmigt. Diese Regelung wird unter ihrem einheitlichen militärischen Kommando stehen. Der Beschluss sieht auch den Einsatz von Truppen vor, deren Stärke und Zusammensetzung unbekannt bleiben.

Jassem Mohammed Al-Boudaiwi, Generalsekretär des GCC, gab diese Entscheidung nach einem Treffen der Verteidigungsminister in Manama bekannt. Es geht um die Eröffnung einer fortgeschrittenen Struktur und die Zuweisung militärischer Ressourcen. Die Ankündigung bestätigt nicht, dass Truppen bereits der Website beigetreten sind.

Fortgeschrittenes Hauptquartier in Kuwait

Der Gemeinsame Verteidigungsrat verabschiedete diese Maßnahme auf seiner 23. Sitzung in der bahrainischen Hauptstadt. Bahrains Verteidigungsminister Abdallah bin Hassan Al-Nouaimi führte den Vorsitz. Vertreter der anderen fünf Mitgliedstaaten nahmen teil.

Der GCC vereint Bahrain, Kuwait, Oman, Katar und die Vereinigten Arabischen Emirate. Das angekündigte Projekt betrifft ihre gemeinsame militärische Zusammenarbeit. Ihre Bindung an ein einheitliches Kommando ist Teil einer bereits bestehenden Organisation.

Die Minister stimmten auch dem Einsatz von Truppen zu, die den Bedürfnissen der Siedlung angemessen erscheinen. Es gibt kein Militärpersonal, das die Ankündigung begleitet. Die ersten verfügbaren Informationen enthalten keine näheren Angaben zu den betreffenden Einheiten, ihrer Ausrüstung oder der Verteilung der nationalen Beiträge.

Eine Entscheidung in Manama

Das Treffen fand in einer Zeit starker regionaler Spannungen statt. Die Golfstaaten sind weiterhin mit den Folgen des Krieges zwischen dem Iran, den Vereinigten Staaten und Israel konfrontiert. Raketen- und Drohnenangriffe sowie maritime Störungen haben ihre Sicherheit in den Vordergrund gestellt.

Die Wahl Kuwaits ist die neue Entwicklung dieses Ministertreffens. Es allein bestimmt nicht den Umfang zukünftiger Operationen. Es gibt keine detaillierten Informationen über die spezifischen Missionen des neuen Hauptquartiers oder seine operativen Beziehungen zu anderen militärischen Einrichtungen im Land.

Das einheitliche Kommando stammt aus dem Jahr 2013

Die Golf-Führer hatten die Einrichtung des einheitlichen Militärkommandos auf ihrem Gipfel im Dezember 2013 in Kuwait befürwortet. Sie beauftragten dann den Gemeinsamen Verteidigungsrat mit den notwendigen Schritten zu seiner Umsetzung.

Diese Entscheidung war Teil einer Reihe von Maßnahmen zur Stärkung der kollektiven Verteidigung der Mitgliedstaaten. Die folgenden Entscheidungen konzentrierten sich auf die Humanressourcen, das Budget und die Aktivierung dieser Struktur. Die am Dienstag angekündigte Vereinbarung verlängert daher die institutionelle Zusammenarbeit um mehr als ein Jahrzehnt.

Der Eröffnungsplan für die Vorwärtszentrale muss noch festgelegt werden. Die Behörden haben ihren genauen Standort, ihre Stärke oder das Datum der Ankunft der betroffenen Truppen noch nicht veröffentlicht.

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