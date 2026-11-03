Zugangsmiete: Habib will Finanzierung studieren

Antoine Habib unterstützt das Mietverhältnis und schlägt vor, die Finanzierung mit dem Staat, Entwicklern und Finanzpartnern zu studieren. Die Habitat Bank kündigt jedoch kein offenes Programm oder zugewiesenen Umschlag an. Ein Teil der monatlichen Zahlungen könnte laut einem noch zu definierenden Vertrag in den Wohnungspreis fließen. Dies führt zu den jüngsten Diskussionen über eine nationale Wohnungsstrategie. In Saida zeigt der Austausch um mobilisierbares Land auch die Bedeutung der verfügbaren Kredite, um von Vorschlägen zu zugänglichem Wohnraum zu gelangen.

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Die Miete wird vom Präsidenten und CEO der Habitat Bank, Antoine Habib, unterstützt. In einem Interview in Al-Markazia, das am 2. November 2026 ausgestrahlt wurde, schlägt er vor, seine Finanzierung mit öffentlichen und privaten Akteuren zu studieren. Die Formel würde es ermöglichen, einen Teil der monatlichen Zahlungen für den Wohnungsbau auszugeben. Ihr Rechtsrahmen, ihre Ressourcen und Bedingungen müssen noch festgelegt werden.

Antoine Habib richtet sich an junge Menschen und Familien mit niedrigem und mittlerem Einkommen. Es präsentiert diese Formel als zusätzlichen Weg zum Eigentum. Die Habitatbank ist bereit, die Mechanismen zu prüfen, die erforderlich sind, um zu den Projekten beizutragen, ohne einen bereits zugewiesenen Finanzrahmen anzukündigen.

Die Ankündigung betrifft diese Verfügbarkeit, um an der Bearbeitung zu arbeiten. Es öffnet kein Anwendungsfenster und zeigt keine Gehäuseliste an. Kein Startplan, monatlicher Zahlungsplan oder die Anzahl der Begünstigten sind in den detaillierten Vorschlägen des Leiters enthalten.

Der Pachtbeitritt basiert auf einem zu errichtenden Vertrag

Das von Antoine Habib beschriebene Prinzip unterscheidet die Besetzung von Wohnraum von seinem fortschreitenden Erwerb. Der Haushalt würde in der Immobilie wohnen und monatliche Zahlungen leisten. Ein Teil dieser Zahlungen würde vorbehaltlich der Vertragsbedingungen in den Kaufpreis eingehen.

Der dem Erwerb gewidmete Anteil ist daher ein zentraler Punkt. Die Regelung bedeutet nicht, dass alle bisher gezahlten Mieten automatisch Kapital werden. Sie setzt eine spezifische Vereinbarung voraus, in der die berücksichtigten Beträge und die Bedingungen für die Eigentumsübertragung festgelegt werden.

Dieser Mechanismus ist von besonderem Interesse für Haushalte, die nicht sofort einen Input zum Kauf haben. Die Zugänglichkeit hängt jedoch von der beantragten Gesamtmenge und der erwarteten Dauer ab. Mit diesen Parametern können wir wissen, welche Familien die monatlichen Zahlungen tatsächlich tragen können.

Antoine Habib fordert einen umfassenden rechtlichen, regulatorischen und finanziellen Rahmen. Es sollte die Rechte des Insassen, des Promoters und des Finanziers definieren. Sie sollte auch die Berechnung der Zahlungen und Garantien jeder Partei spezifizieren.

Der Schutz bereits gezahlter Beträge ist eine konkrete Frage dieser Versammlung. Der Vertrag muss es dem Haushalt ermöglichen zu verstehen, was er wann er erwirbt. Einzelheiten der Abreise, Zahlungsunterbrechung oder Lieferverzögerung müssen noch geklärt werden. Keine detaillierten Vereinbarungen zu diesen Situationen begleiten die Ankündigung.

Assoziieren Sie Bank, Staat und Promoter

Der Führer sieht eine Zusammenarbeit mit dem libanesischen Staat, Immobilienentwicklern und Finanzinstituten vor. Er nannte auch arabische und internationale Fonds als mögliche Partner. Ihre Teilnahme ist ein Finanzierungskanal, keine bereits eingegangene Verpflichtung.

Die Habitat Bank konnte ihre Erfahrung im Kreditmanagement einbringen. Die anderen Partner sollten je nach gewähltem Aufbau zu Land, Infrastruktur oder Bau beitragen. Das Projekt erfordert somit mehr als nur eine Verteilung der Zahlungen zwischen einem Verkäufer und einem Käufer.

Unter den möglichen Anwendungen nennt Antoine Habib Wohneinheiten für Militär und Sicherheitspersonal. Er verwies auch auf Programme für Jugendliche und Familien. Diese Kategorien erscheinen als geplante Zielgruppen, ohne bereits vereinbarte Zulassungskriterien zu bilden.

Die Auswahl ist selbst Teil der Bedingungen, die sie auferlegt. Sie fordert transparente Regeln und Priorität für Familien, die am dringendsten eine Unterkunft benötigen. Sie legt jedoch keine Einkommensschwelle oder Verfahren für die Einreichung von Anträgen fest.

Öffentliche Debatte geht Entscheidungen noch voraus

Dieser Standpunkt folgt auf eine Tagung des Rates Wirtschaft, Soziales und Umwelt vom 27. Oktober. Sein Präsident, Charles Arbid, und der Generaldirektor der Habitat Public Institution, Rony Lahoud, hatten den Austausch organisiert. Sozialministerin Hanine Sayyed und der Abgeordnete Georges Okais nahmen teil.

Rony Lahoud präsentierte eine Roadmap für eine nationale Wohnungsstrategie. Eine von mehreren Möglichkeiten ist die Mietbeitrittsregelung, wobei besonderes Augenmerk auf Haushalte gelegt wird, die keinen ersten Beitrag leisten können. Er erwähnte auch steuerliche Anreize für Eigentümer und Promotoren.

Hanine Sayyed wies darauf hin, dass sich der Strategieentwurf mit fortschreitenden Konsultationen weiterentwickelte. Sie sollte dann dem Ministerrat vorgelegt werden. Charles Arbid verteidigte eine fünf- oder zehnjährige Politik, die in der Lage war, Regierungswechsel zu überleben.

Die Diskussionen betreffen daher sowohl ein Vertragsinstrument als auch eine öffentliche Politik. Die Habitat Bank und die Habitat Public Establishment arbeiten als zwei separate Institutionen. Die von Antoine Habib zum Ausdruck gebrachte Unterstützung ist es nicht wert, den von Rony Lahoud vorgelegten Fahrplan anzunehmen.

In Saida trifft die Frage des Landes auf die des Haushalts

Eine kommunale Antwort veranschaulicht die praktischen Schwierigkeiten. In einem am 30. Oktober veröffentlichten Bericht stellte Saida die Teilnahme seines Beraters Youssef Tohmé an der Sitzung vor. Er vertrat den Präsidenten des Gemeinderats, Mustapha Hijazi.

Er diskutierte die mögliche Nutzung von Eigentum im Zusammenhang mit Wiederaufbauprojekten nach dem Erdbeben von 1956. Die Idee wäre, neue Wohnungen zu entwickeln. Nach Angaben des Beraters widersetzte sich der Leiter der Habitat Public Institution der Schwäche der verfügbaren Kredite.

Das lokale Projekt bleibt daher eine Gelegenheit zur Diskussion. Die Gemeinde befürwortet eine Rolle der Gemeinden bei der Identifizierung von Bedürfnissen, Begünstigten und Land. Dieses Beispiel unterscheidet die mögliche Verfügbarkeit von Land von der Fähigkeit, seine Transformation zu finanzieren.

Am 29. Oktober präsentierte Rony Lahoud auch Präsident Joseph Aoun mit Vorbereitungen für eine Wiederaufnahme der Darlehen seiner Einrichtung. Es verband diese Perspektive mit der Annahme und Verkündung des Haushalts 2027. Diese Vorbereitung betrifft die Kredite der öffentlichen Wohnraumanstalt; sie stellt keine Öffnung des Pachtbeitritts dar.

Für letztere bleiben die nächsten Schritte die Festlegung des Vertrags, die Identifizierung der Finanzierung und die Annahme von Auswahlkriterien. Haushalte erwarten vor allem veröffentlichten Bedingungen: was Wohnung, monatliche Zahlungen, wie lange und was Garantien bis zur Übertragung von Eigentum.

Cover: Wohngebäude im Libanon, Fotoarchive von François el Bacha / Libnanews. Nicht angegebenes Drehdatum; Foto veröffentlicht in der Medienbibliothek vom April 2018. Keines dieser Gebäude wird als Teilnahme an einem Beitrittsmietprogramm identifiziert. Alle Rechte vorbehalten; Libnanews Wiederverwendung erlaubt. Boxen und Dressing Libnanews.

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