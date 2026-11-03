Der neue syrische Meinungsindex zeigt eine Lücke zwischen der Einschätzung der allgemeinen Situation und den Familienmitteln. Die Hälfte der Befragten war der Meinung, dass sich das Land in die richtige Richtung bewegt, aber nur eine Minderheit sagte, dass sie nach den wesentlichen Ausgaben sparen könnten. Die mit 3.600 Befragten durchgeführte Umfrage muss mit ihren statistischen Grenzen und im Kontext des Wiederaufbaus, der ungleichen Erholung und des starken Drucks auf Einnahmen und öffentliche Dienste gelesen werden.

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Der neue syrische Meinungsindex zieht einen Kontrast zwischen der Einschätzung der allgemeinen Situation und den Familienressourcen. Die am 2. November veröffentlichten ersten Ergebnisse zeigen, dass 50% der Befragten glauben, dass sich ihr Land in die richtige Richtung bewegt, verglichen mit 35% in die falsche Richtung. Aber nur 13% sagen, dass sie ihre Grundbedürfnisse erfüllen und sparen können.

Syrische Meinung zu Einkommen

In der Umfrage sagen 55%, dass sie das Notwendige haben, ohne zu sparen, während 30% sagen, dass sie kein ausreichendes Einkommen für ihre Grundbedürfnisse haben. 68% der Befragten bewerteten die Sicherheit als positiv, 63% als politisch und 41% als wirtschaftlich. Eine weitere Lücke: 66% glauben, dass die Außenpolitik ihre Ansichten zum Ausdruck bringt, aber nur 44% sagen dies aus der Innenwirtschaftspolitik, die 52% ablehnen.

Diese Antworten messen nicht alle gleich. Die Führung des Landes positiv zu beurteilen, bedeutet nicht, jede Regierungsentscheidung zu billigen oder den eigenen Lebensstandard als zufriedenstellend zu betrachten. Sicherheit, politische Vertretung und der Familienhaushalt sind getrennte Register. Sie zu einem einzigen Urteil zusammenzufassen, würde genau das entfernen, was die Untersuchung klarstellt.

Eine Umfrage, keine Volkszählung

Das Arab Centre for Research and Political Studies führte diese Arbeit mit dem Arab Centre for Studies on Contemporary Syria durch. Die Umfrage umfasste 3.600 Befragte zwischen dem 28. September und dem 15. Oktober 2026 mit mehrstufiger geschichteter Cluster-Probenahme. Die Organisatoren berichten über alle Provinzen und soziale und wirtschaftliche Komponenten. Sie kündigten ein Konfidenzniveau von 98% und eine Fehlerquote von zwei bis drei Punkten an.

Diese statistische Genauigkeit beseitigt nicht alle Einschränkungen einer Umfrage. Die Formulierung von Fragen, die Bedingungen der Interviews und die gefühlte Antwortfreiheit können die Ergebnisse beeinflussen. Vor allem sollte eine im Land interviewte Probe nicht als Abstimmung aller Syrer, auch derjenigen, die im Ausland leben, präsentiert werden. Die Prozentsätze beschreiben Berichte, die über einen bestimmten Zeitraum gesammelt wurden, keine Zertifizierung der institutionellen Qualität.

Wirtschaftliche Erholung löst nicht sofort die Schwierigkeiten

Der von der Weltbank beschriebene Kontext hilft zu verstehen, warum globale Verbesserungen mit eingeschränkten Budgets koexistieren können. Die Institution stellt Anzeichen einer Erholung fest, betont jedoch, dass die offiziellen Statistiken nach wie vor begrenzt und von ungleicher Qualität sind. Sie verwies insbesondere auf die Verbesserung der Stromversorgung, die Rückkehr von Flüchtlingen und die Wiederaufnahme bestimmter Aktivitäten. Sie warnt auch davor, dass regionale Konflikte Handel, Tourismus, Investitionen und Elektrizität beeinflussen können. Seine Schätzung des physischen Wiederaufbaus ist $ 216 Milliarden, basierend auf Schäden an Infrastruktur und Gebäuden für 2011-2024 geschätzt.

Auch der IWF machte am Ende seiner Mission im Juli eine wichtige Unterscheidung: eine verstärkte, aber ungleiche wirtschaftliche Erholung in den Regionen und eine allgegenwärtige Armut. Ihre Dienstleistungen waren ein Anstieg des Inflationsdrucks im Jahr 2026, der insbesondere mit den Kosten für Lebensmittel- und Energieimporte, Versorgungsunternehmen und Wohnraum verbunden war. Sie bestanden auf Beschäftigung, öffentlichen Dienstleistungen und Wohnungsbau, um nachhaltige Renditen zu unterstützen.

Veränderungen des Realeinkommens, des Zugangs zu Dienstleistungen und der Unterschiede zwischen den Regionen stehen weiterhin im Mittelpunkt der von den Wirtschaftsinstitutionen beschriebenen Schwierigkeiten. Um zukünftige Umfragen zu bewerten, werden diese Indikatoren informativer sein als eine einzige Zufriedenheitsquote, vorausgesetzt, sie vergleichen Fragen und Methoden, die wirklich gleichwertig sind.

Cover: Straßenmarkt in Damaskus, Syrien, Archiv vom 16. August 2008. Illustration, kein Bild der Umfrage 2026; fotografierte Personen werden nicht als Teilnehmer präsentiert. Foto:© Vyacheslav Argenberg / Wikimedia Commons,CC BY 4.0Boxen und Ankleiden von Libnanews.

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