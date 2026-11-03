Guatemala bereitet sich auf die Rückführung der Überreste von Miguel Ángel Asturias aus Frankreich vor, mit einer am 12. November angekündigten Ankunft und einer geplanten Beerdigung drei Tage später. Eine Archivausstellung soll im Nationalen Kulturpalast eröffnet werden. Dieser Zeitplan verlängert eine Entscheidung der Familie im Jahr 2024 und die institutionelle Koordinationsarbeit. Über die Feierlichkeiten hinaus sehen die geschlossenen Vereinbarungen Projekte zur Veröffentlichung, Recherche und Weitergabe der Arbeit des Literaturnobelpreises vor.

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Miguel Ángel Asturias kehrte nach Guatemala zurück. Die Behörden kündigten die Ankunft der Reste des Literaturnobelpreises am 12. November und dann ihre Beerdigung am 15. November im Kulturzentrum mit seinem Namen an. Vor diesen Zeremonien soll am 3. November eine Archivausstellung in Guatemala eröffnet werden. Das Programm verbindet somit die Rückführung aus Frankreich mit der Übertragung der Arbeit.

Die Rückkehr von Miguel Ángel Asturias, von der Übertragung auf Archive

Nach dem Kalender des Ministeriums für Kultur und Sport vereint die im Nationalen Kulturpalast geplante Ausstellung historische Dokumente, Korrespondenz und Theaterstücke, die sich auf die literarische Reise des Schriftstellers beziehen. Sie stammen aus dem Familienfonds des Zentralamerikanischen Generalarchivs. Geöffnet um 18 Uhr Ortszeit.

Die wichtigsten Ehrungen sind vom 12. bis 15. November fällig. Nach der Begrüßung am internationalen Flughafen La Aurora umfasst das Programm Etappen im Distrikt La Candelaria und an der Popular University, eine Maya-Zeremonie in Kaminaljuyú und staatliche Begräbnisehren. Die Beerdigung ist im Miguel Ángel Asturias Cultural Centre geplant. Der Zugang zum Denkmal für die Öffentlichkeit wird ab dem 16. November bekannt gegeben.

Eine Familienentscheidung wird zu einem öffentlichen Projekt

Der Prozess begann nicht mit der Ankündigung dieses Kalenders. Laut dem im August veröffentlichten offiziellen Bericht hatten der Sohn des Schriftstellers, Miguel Ángel Asturias Amado, und sein Enkel Sandino Asturias ihre Entscheidung am 9. Juni 2024 Präsident Bernardo Arévalo mitgeteilt. Guatemala organisierte dann die Koordination zwischen der Familie, den Ministerien für Kultur und Außenbeziehungen und der Stiftung, die den Namen des Autors trug.

Die Regierungsvereinbarung 104-2026 bot einen Rahmen für diese Vorbereitung. Eine weitere Vereinbarung zwischen dem Kulturministerium und der Familienstiftung sieht die Zusammenarbeit bei Verlags-, Lehr-, Forschungs- und Museumsprojekten vor. Es geht nicht nur darum, eine Grabstätte zu organisieren. Ziel der Behörden ist es, die Würdigung durch Aktivitäten zu erweitern, die Texte und Archive neuen Lesern zugänglich machen.

Eine Route zwischen Guatemala und Europa

Geboren 1899 in Guatemala und gestorben 1974 in Madrid, praktizierte Asturias als Schriftsteller, Journalist und Diplomat. Seine Reise durch Paris war auch eine Zeit des Trainings. Die Bekanntmachung des spanischen Archivs erinnert an seine Studien der Anthropologie und der indigenen Mythologie sowie an ein Werk, das vom magischen Realismus und Surrealismus genährt wird. Nach seinem Tod wurde er in Père-Lachaise in Paris begraben.

US-KongressbibliothekLeyendas de Guatemalaveröffentlicht 1930,El señor presidenteveröffentlicht 1946, undDunkelmaíz1949. Zu diesen Titeln fügt die Trilogie hinzuViento fuerte,El Papa VerdeundLos ojos de los enterradosDer Autor wurde 1967 mit dem Literaturnobelpreis ausgezeichnet und war auch Botschafter von Guatemala in Frankreich. Seine Reise verbindet somit literarisches Schaffen, politisches Leben und Zirkulation zwischen mehreren Ländern.

Nach der Ausstellung am 3. November muss das Programm daher mit der Ankunft der Überreste am 12. November fortgesetzt werden, gefolgt von öffentlichen Tributen und Beerdigung drei Tage später.

Grab von Miguel Ángel Asturias in Père-Lachaise, Paris, Archiv vom 20. März 2023 vor der angekündigten Rückführung. Foto:ManoSolo13241324 / Wikimedia Commons,CC BY-SA 4.0Boxen, Kalibrieren und Abrichten von Libnanews; Anpassung unter CC BY-SA 4.0.

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