Nasser Al-Attiyah kündigte im Dezember in Baja d’Oman an

Nasser Al-Attiyah wird an der neuen Baja des Oman vom 17. bis 19. Dezember 2026 in Bidiyah teilnehmen. Der Katarer wählte einen Taurus T3 Max in der Kategorie Challenger. Die Veranstaltung wird für die internationalen Kalender von 2027 beobachtet. Die Registrierung muss am 2. Dezember vor dem örtlichen Bidiyah-Sandkarneval geschlossen werden.

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Nasser Al-Attiyah plant, an der Oman International Baja teilzunehmen, die vom 17. bis 19. Dezember 2026 rund um Bidiyah organisiert wurde. Der Katarer wird bei dieser neuen Veranstaltung mit einem Taurus T3 Max in der Kategorie Challenger antreten. Er bestätigte seine Anwesenheit in Katar nach der Ankunft des Baja-Laufs am vergangenen Wochenende, so das am 3. November übermittelte Kommuniqué.

Seine Teilnahme muss die internationalen Anfänge dieses Wettbewerbs begleiten. Die Veranstaltung wird nach den Vorschriften des Internationalen Automobilverbands und des Internationalen Motorradverbands organisiert und im Hinblick auf eine mögliche Integration in die Kalender des Jahres 2027 beobachtet. Ein Termin vom 4. bis 6. November 2027 ist für eine Runde des Middle East Baja Cup vorgesehen. Diese Perspektive ist noch keine endgültige Inschrift.

Ein Stier in der Kategorie Challenger

Al-Attiyah wählte eher ein Challenger-Auto als einen Ultimate-Prototyp. Die Pressemitteilung berichtet, dass er die Organisatoren unterstützen will und dass er sich mit Hamed Al-Wahaibi auf diese Kategoriewahl geeinigt hat. Qatari hatte bereits 2024 mit einem ähnlichen Fahrzeug die Dubai International Baja gewonnen, begleitet vom spanischen Navigator Pablo Moreno.

Das neue Rendezvous ist getrennt von der Internationalen Rallye Oman, bei der Al-Attiyah laut Presseakte neun Siege erzielt hat. Die Baja wird die Dünen von Sharqiya und die Sandgebiete neben Rub al-Khali leihen.

Drei Tage am Ende des Karnevals von Bidiyah

Die Oman Automobile Association organisiert die Veranstaltung mit dem Ministerium für Kultur, Sport und Jugend und dem Gouvernement Nord Sharqiya. Shell Oman ist einer seiner Unterstützer. Das Rennen fällt mit den letzten drei Tagen des Bidiyah Sand Karnevals zusammen, der vom 19. November bis 19. Dezember angekündigt wurde.

Die Anmeldefrist ist Mittwoch, den 2. Dezember 2026. Die Pressemitteilung spezifiziert noch nicht das vollständige Set oder die Details der Schritte.

Cover: Foto mit Nasser Al-Attiyah Pressemitteilung vom 3. November 2026, nicht näher bezeichneter Fotograf. Nasser Racing Fahrzeug im Rennen fotografiert; Ort und Datum des Schießens nicht angegeben. Illustration, keine Fotografie der kommenden Baja d’Oman. Layout: Libnanews.

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