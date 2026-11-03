Landwirtschaft im Libanon: Verluste jenseits von Land

Minister Nizar Hani bekräftigt eine Schätzung von 56.000 Hektar landwirtschaftlichem Land, das vom Krieg im Libanon betroffen ist. Die Bilanz umfasst auch mehr als 30.000 verlorene Bienenstöcke und einen starken Rückgang der Viehbestände im Süden. Diese Kategorien überschreiten nur Brandschäden und müssen getrennt bleiben. Die im Oktober angekündigte Hilfe richtet sich an 465 Landwirte, während der Zugang zu Parzellen, die Ernährung und die Sanierung von Einrichtungen weiterhin die Erholung der betroffenen Betriebe bestimmen.

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Die Verluste der Landwirtschaft im Libanon betreffen auch Herden, Bienenstöcke und die Mittel zur Wiederaufnahme der Landwirtschaft. In einem Interview in Anadolu, das am 2. November 2026 veröffentlicht wurde, bekräftigt Minister Nizar Hani eine Schätzung von 56.000 Hektar landwirtschaftlichem Land, das vom Krieg betroffen ist. Es berichtet auch über mehr als 30.000 verlorene Bienenstöcke und einen starken Rückgang der Viehbestandszahlen im Süden.

Diese Abteilungsbewertungen beschreiben mehrere Komponenten der landwirtschaftlichen Tätigkeit. Sie sind nicht auf Brände beschränkt. Die Rückkehr auf ein Feld, die Verfügbarkeit einer Herde oder die Pflege von Tierfutter stellen für die Landwirte jeweils ein anderes Problem dar.

Landwirtschaft im Libanon: Schäden im Süden konzentriert

Nach der Aufschlüsselung des Ministers befinden sich etwa 52.000 Hektar Land in den südlichen Gouvernements und Nabatieh. Die restlichen 4.000 Hektar liegen in Baalbek-Hermel. Die Gesamtzahl wird auf 22,5 Prozent der landwirtschaftlichen Nutzfläche des Landes geschätzt.

Diese Summe ist nicht eine Zählung der einzigen verbrannten Bereiche. Es umfasst Land, das direkt vom Konflikt betroffen ist. Daher ist es nicht notwendig, eine Feuerbilanz hinzuzufügen, als ob sie notwendigerweise verschiedene Parzellen beschreibt. Die zitierten öffentlichen Daten liefern diese Korrespondenz nicht flächenweise.

Die Gesamtzahl von 56.000 Hektar kursierte bereits vor November in offiziellen Erklärungen. Das Ministerium erwähnte ihn nach einem Treffen mit Präsident Joseph Aoun am 10. September. Seine Erholung in dieser Woche ist daher nicht allein ein Beweis für eine jüngste Verschlechterung des gleichen Ausmaßes.

Verlorene Bienenstöcke, geschwächte Betriebe

Nizar Hani schätzt Verluste auf über 30.000 Bienenstöcke. Es schätzt auch, dass der Konflikt etwa 70 Prozent des Viehbestands im Südlibanon übernommen hat. Dieser Anteil betrifft den Süden, nicht das gesamte nationale Vieh. Der Minister nennt insbesondere Rinder, Schafe und Ziegen.

Die Schwierigkeiten hören nicht bei bereits verlorenen Tieren auf. Noch aktive Landwirte müssen Lebensmittel-, Veterinär- und andere Produktionskosten finanzieren. Die FAO weist darauf hin, dass diese Belastungen bereits vor den letzten Kämpfen auf dem Milchsektor lasteten.

Die Organisation schätzt, dass dieser Sektor mehr als 13.000 Farmen im Libanon bietet. Diese Zahl beschreibt den gesamten Sektor, nicht die einzigen zerstörten Betriebe oder Begünstigten von Beihilfen. Es hilft, den wirtschaftlichen Anteil von Maßnahmen zur Erhaltung der noch in Produktion befindlichen Tiere zu identifizieren.

Gezielte Beihilfe für 465 Landwirte

Am 21. Oktober kündigten das Ministerium und die FAO eine finanzielle Intervention für 465 gefährdete Landwirte im Süden und in Nabatieh an. Jeder Begünstigte muss 300 $ erhalten. Der angekündigte Gesamtumschlag nähert sich $ 140.000.

Das Programm richtet sich an kleine libanesische Landwirte, die in der Milchkette tätig sind, insbesondere an solche mit großen, noch produktiven Wiederkäuern. Transfers sollten dazu beitragen, dringende Ausgaben wie Futter, Veterinärdienste und andere Tierbedürfnisse zu decken.

Diese Intervention unterstützt die Fortsetzung einer bestehenden Aktivität. Seine Höhe und sein Umfang erlauben es nicht, ihn als allgemeinen Ausgleich für alle landwirtschaftlichen Verluste darzustellen. Die Ankündigung beschreibt auch nicht die tatsächliche Zahlung an jeden Begünstigten.

Wiederaufnahme der Produktion erfordert Zugang zu Land

Das Ministerium hatte im September den Zugang zu den Feldern in den Mittelpunkt seiner Gespräche mit der Präsidentschaft gestellt. Er bezog sich auf die Arbeit, die mit der Armee geleistet wurde, um die Bewegungen der Landwirte und die Ernte zu erleichtern. Diese Frage bleibt von der finanziellen Bewertung des Schadens getrennt.

Die FAO beschreibt auch beschädigtes Land und landwirtschaftliche Infrastruktur sowie betroffene Bewässerungsnetze. Ihre Teams untersuchten diese Bedürfnisse in Nabatieh mit Produzenten, Genossenschaften und den Abteilungen des Ministeriums. Die Reaktivierung muss daher neben den Kulturen auch Ausrüstungen und Dienstleistungen umfassen.

Ein als betroffen identifizierter Hektar allein liefert keine Informationen über die zur Wiederherstellung der Produktion erforderlichen Arbeiten. Die Art des Anbaus, der Zustand der Anlagen und die Möglichkeit des Zugangs zum Land bleiben entscheidend. Die Flächenbilanzen müssen daher die Prüfung der Bedürfnisse jedes Betriebs begleiten und nicht ersetzen.

Für Landwirte, die unter die Oktober-Regelung fallen, bleibt der nächste konkrete Schritt der Zugang zu angekündigten Transfers. Für die anderen Erzeuger hängt die Rückforderung nach wie vor vom Zugang zu den Parzellen und den Mitteln zur Wiederherstellung ihrer Anlagen ab.

Cover: Ausstellung hive beim Kirschenfestival in Hammana, Libanon, 12. Juni 2016. Illustration der libanesischen Bienenzucht, keine zerstörten Bienenstöcke oder Fotos der betroffenen Gebiete. Foto:Bdx / Wikimedia Commons,CC BY-SA 4.0Boxen und Zurichten von Libnanews; Anpassung CC BY-SA 4.0.

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