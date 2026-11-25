Washington hat ein Tarifprojekt veröffentlicht, das auf 14 Volkswirtschaften abzielt. Sie sieht einen Satz von 15 % für die Europäische Union, die geltenden normalen Zölle und die gemäß Abschnitt 301 abgezogenen Zölle sowie Abgaben von bis zu 20 % für bestimmte chinesische Waren vor. Die Maßnahmen sind noch nicht in Kraft.

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Washington hat ein Tarifprojekt veröffentlicht, das auf 14 Volkswirtschaften abzielt. Sie sieht einen Satz von 15 % für die Europäische Union, die geltenden normalen Zölle und die gemäß Abschnitt 301 abgezogenen Zölle sowie Abgaben von bis zu 20 % für bestimmte chinesische Waren vor. Die Maßnahmen sind noch nicht in Kraft.

Das Büro des US-Handelsbeauftragten (USTR) veröffentlichte am Mittwoch, den 25. November, die Ergebnisse von 14 Untersuchungen zu industriellen Überkapazitäten und legte Tarifentwürfe zur Konsultation vor. Schriftliche Bemerkungen und Anträge auf Teilnahme an Anhörungen werden am 5. Januar 2027 erwartet. Die Anhörungen beginnen am 25. Januar. Es wurde kein Datum für das Inkrafttreten der vorgeschlagenen Gebühren festgelegt.

China und die Europäische Union: zwei unterschiedliche Berechnungen

Für China sieht das Projekt bis zu 20% für Nicht-Anhang-Produkte vor, nach Abzug der Zölle im Zusammenhang mit der US-Umfrage über Zwangsarbeit. Für eine zweite Liste von Produkten gilt ein Satz von bis zu 10 %, während ein anderer Anhang Ausnahmen vorsieht. Daher gilt der Satz von 20 % nicht unterschiedslos für alle Einfuhren aus der VR China.

Für die Europäische Union nimmt das Projekt einen Satz von 15 % an, von dem die normalen Zölle und die bereits gemäß Abschnitt 301 geltenden Zölle mit Ausnahmen abgezogen werden. Dies ist kein Gesamtanstieg von 15 Punkten. Japan, Südkorea, Taiwan und die Schweiz werden von ähnlichen Vorschlägen von bis zu 15% abgedeckt.

Bis zu 35 % für Vietnam

Die vorgeschlagenen Sätze reichen von 35 % für Vietnam, 25 % für Indien, 20 % für Singapur und 18 % für Bangladesch, Kambodscha, Indonesien, Malaysia und Thailand. Für Vietnam, Indien und Singapur verweist Washington auf niedrigere Sätze im Falle von Vereinbarungen, die auf die Ergebnisse der Umfragen reagieren. Diese Obergrenzen treten nicht an die Stelle der für jedes Produkt geltenden Sätze: In den Sparbescheiden sind die vorgesehenen Abzüge und Befreiungen festgelegt.

Die USTR eröffnete ihre Untersuchungen am 11. März gegen 16 Einsparungen nach Abschnitt 301 des US Commercial Act 1974. Die Regierung ist der Ansicht, dass Subventionen, Vorzugskredite und andere Unterstützungsmaßnahmen die Produktion über die Nachfrage hinaus treiben und die US-Industrie benachteiligen können. Mexiko und Norwegen befanden sich im ursprünglichen Anwendungsbereich, waren jedoch von den vierzehn am Mittwoch veröffentlichten Vorschlägen nicht betroffen.

Brasilien: Konsultation zu Flugzeugen und Zucker

In einem separaten Verfahren schlägt das Büro des US-Handelsbeauftragten vor, die Befreiung von aus Brasilien eingeführten fertigen Flugzeugen aufzuheben und einen Zoll von 10 Prozent anzuwenden. Die Maßnahme könnte sich auf die Lieferung von Embraer in die Vereinigten Staaten auswirken. Die Stellungnahme sieht auch zusätzliche Zölle in Höhe von 0,44 USD pro Kilo für bestimmte rohe Rohrzucker und 0,60 USD für bestimmte rohe Rübenzucker und raffinierten Zucker vor. Diese Komponente umfasst Einfuhren zum kontingentfreien Zoll, unabhängig von ihrer Herkunft.

Die brasilianische Konsultation wurde am 27. November eröffnet. Schriftliche Beiträge werden bis zum 30. Dezember erwartet, und die öffentliche Anhörung ist für den 14. Januar 2027 geplant. Im Zuge der Herausforderung der Welthandelsorganisation gegen die bestehenden US-Steuern auf brasilianische Produkte. Washington widersetzte sich Brasílias erster Bitte um ein Panel. Der Streit betrifft frühere Rechte, nicht den am Mittwoch veröffentlichten Entwurf.

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