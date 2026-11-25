Im Libanon stellen die internen Sicherheitskräfte eine spezielle Nummer und ein Formular zur Verfügung, um Bedrohungen und Betrügereien online zu melden. Eine verdächtige Banktransaktion oder ein Streit mit einem Verbindungsanbieter erfordert ebenfalls einen separaten Ansatz. Hier sind, wer zu kontaktieren und was jeder behandeln kann.

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Eine Bedrohung in einem sozialen Netzwerk, eine betrügerische Zahlung und ein Ausfall eines Zugangsanbieters werden nicht demselben Ansprechpartner gemeldet. Im Libanon veröffentlichen die internen Sicherheitskräfte eine spezielle Nummer und ein offizielles Formular für Cyberkriminalität. Bei einem Dienstleistungsstreit hat die Regulierungsbehörde für Telekommunikation ein anderes Verfahren anzugeben.

Bedrohungen, Betrug oder Erpressung: der Weg der ISPs

Das Amt zur Verhütung von Cyberkriminalität und zum Schutz des geistigen Eigentums ist an 01 293 293Die internen Sicherheitskräfte verweisen auch auf ihre offizielle Website, einschließlich Drohungen, Erpressungsversuchen und Online-Betrug. Mit dem Formular können Sie auswählen, ob Sie erneut kontaktiert werden möchten. Es ist nicht notwendig, auf eine Antwort auf einen Online-Ansatz zu warten, wenn die Situation dringende Maßnahmen erfordert: Die ISP-Notrufnummer ist die 112.

Der öffentliche leitfaden des isp empfiehlt, dass nützliche gegenstände, wie empfangene nachrichten und datum und betrag einer verdächtigen zahlung, beibehalten und nicht in netzwerken veröffentlicht werden. Ihre Anweisungen erinnern uns auch daran, dass ein Anruf oder eine Nachricht den Namen des Präsidiums usurpieren kann: Es ist besser, die offizielle Nummer zu verwenden, als die Person zu beantworten, die sich als Agent präsentiert. Die Berichterstattung an die Plattform, auf der die Inhalte verbreitet wurden, ersetzt nicht die Berichterstattung an die Behörden. Die isps weisen auch in ihren häufig gestellten fragen darauf hin, dass eine beschwerde an die zuständige staatsanwaltschaft verwiesen werden kann, die sie an das büro weiterleiten kann.

Eine Banktransaktion oder ein Zugangsstreit: zwei getrennte Schaltkreise

Wenn es sich um eine nicht autorisierte bankoperation handelt, empfehlen isps, sich sofort an die betrugsbekämpfungsabteilung der institution zu wenden. Es ist die Bank, die die Transaktion und mögliche Maßnahmen für das Konto überprüfen kann. Eine weitere Notwendigkeit besteht darin, die Ermittler über eine mutmaßliche Straftat zu informieren. Geben Sie niemals ein Passwort oder einen Single-Use-Code an die Kontaktperson weiter, die Sie kontaktiert.

Eine Panne, strittige Gebühren oder Verbindungsqualitätsprobleme liegen in erster Linie in der Verantwortung des Telekommunikationsanbieters. Die Regulierungsbehörde empfiehlt, mit einer schriftlichen Beschwerde zu beginnen und eine Kopie aufzubewahren. Ist die Antwort unzureichend oder nicht innerhalb der anwendbaren Frist, so nimmt die Behörde Bezug auf die Richtung des Verbraucherschutzes 1739Diese Zahl ist nicht die der Polizei oder eines nationalen technischen Zählers für die Reaktion auf Vorfälle.

Ein nationaler Antwortentwurf ist kein offenes Fenster wert

Die Strategie der öffentlichen digitalen Transformation umfasst ein nationales Computer-Incident-Response-Team, um Vorfälle zu verhindern, zu behandeln und zu melden. Das digitale Beschleunigungsprogramm der Weltbank misst separat die Implementierung dieses Teams und die einer Cybersicherheitsbehörde. Die konsultierten Dokumente bieten keinen aktuellen und überprüfbaren nationalen öffentlichen Kanal, um einen Vorfall mit diesem Team einzureichen. Dies schließt interne oder sektorale Regelungen nicht aus. In der Zwischenzeit sind die Adressen und Nummern zu verwenden, die die Institutionen für ihren eigenen Umfang veröffentlichen.

Bild der Illustration: Tastatur eines Laptops, 23. November 2025, Sadat-E-Zubaire / Wikimedia Commons, CC0 1.0. Es werden keine tatsächlichen Vorfälle dargestellt.

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