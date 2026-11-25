Am Mittwoch hat das Parlament eine Entschließung angenommen, in der die Union aufgefordert wird, eine langfristige Strategie für Syrien festzulegen. Die Abgeordneten fordern einen inklusiven Übergang, die Achtung der Rechte und die Fortsetzung der UN-Untersuchungen. Die Abstimmung allein eröffnet keine neuen Mittel für Damaskus.

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Das Europäische Parlament hat am Mittwoch, den 25. November, in Straßburg eine Entschließung zu den Beziehungen der Union zu Syrien mit 416 zu 126 Stimmen bei 101 Enthaltungen angenommen. Der Text, der von der französischen Europaabgeordneten Nathalie Loiseau geleitet wird, fordert die Union auf, eine langfristige Strategie zur Unterstützung des syrischen Übergangs zu entwickeln, die Versöhnung mit Fortschritten bei Rechten und politischer Integration verbindet.

Gerechtigkeit und Schutz der Völker

Als Prioritäten nannte der Berichterstatter die Gleichbehandlung der Syrer, unabhängig von ihrer Gruppe, und die Möglichkeit einer sicheren Rückkehr der Flüchtlinge. Der Bericht verteidigt auch die Rechte der Frauen, fordert einen Rechtsrahmen, der es Organisationen der Zivilgesellschaft ermöglicht, frei zu arbeiten, und fordert die Erneuerung des Mandats des Unabhängigen Untersuchungsausschusses der Vereinten Nationen zu Syrien.

Die Abstimmung fand fast zwei Jahre nach dem Sturz von Bashar al-Assad im Dezember 2024 statt. Für den Berichterstatter muss das europäische Engagement auch die syrische Souveränität und den Kampf gegen ein Wiederaufleben der Organisation des Islamischen Staates unterstützen. Zur Rückkehr der Flüchtlinge erinnerte der EU-Rat am 16. November daran, dass Wiederaufbau und wirtschaftliche Erholung die Bedingungen für eine freiwillige, sichere und nachhaltige Rückkehr schaffen müssen. Dieser Punkt betrifft die Aufnahmeländer der Region, einschließlich des Libanon.

Eine getrennte Abstimmung über das Assoziierungsabkommen

Die Entschließung ist eine Position des Parlaments. Sie unterzeichnet kein Assoziierungsabkommen und bindet keine zusätzlichen Mittel. Am 16. November einigten sich die europäischen Außenminister darauf, die Unterzeichnung des 2008 ausgehandelten Abkommens fortzusetzen und seine Modernisierung vorzubereiten. Sie forderten konkrete Zusagen der syrischen Behörden zu Rechtsstaatlichkeit, Menschenrechten und dem integrativen Charakter des Übergangs.

Die Annäherung basiert bereits auf der politischen Partnerschaft, die im Januar 2026 in Damaskus während des Besuchs von Ursula von der Leyen und António Costa angekündigt wurde. Die Kommission legte dann eine Mittelzuweisung von rund 620 Mio. EUR für 2026 und 2027 vor, die humanitäre Hilfe, Wiederaufbau und bilaterale Unterstützung umfasst. Der erste hochrangige politische Dialog fand im Mai in Brüssel statt.

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