Zahrani: Binnenvertriebene bauen täglich wieder auf

An der Küste von Zahrani nahm das Warten auf die Rückkehr die Form von neuen Adressen, wiedereröffneten Geschäften und täglichen Reisen an, um sich zu reorganisieren. Etwa 10.000 Binnenvertriebene leben in 18 Ortschaften in der südlichen Region, laut lokalen Schätzungen, die Anfang November gemeldet wurden. Sie sind ihren Dörfern näher gekommen, ohne notwendigerweise zurückkehren zu können. Bei der Reise geht es nicht mehr darum, für ein paar Tage ein Dach zu finden. Während es weitergeht, suchen Familien Einkommen, Gemeinden passen ihre Dienstleistungen an und Verbindungen zu Herkunftsorten werden aus der Ferne rekonstruiert. Die Installation bleibt als provisorisch erlebt, auch wenn sie Entscheidungen erfordert, die den Alltag betreffen.

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An der Küste von Zahrani nahm das Warten auf die Rückkehr die Form von neuen Adressen, wiedereröffneten Geschäften und täglichen Reisen an, um sich zu reorganisieren. Etwa 10.000 Binnenvertriebene leben in 18 Ortschaften in der südlichen Region, laut lokalen Schätzungen, die Anfang November gemeldet wurden. Sie sind ihren Dörfern näher gekommen, ohne notwendigerweise zurückkehren zu können.

Bei der Reise geht es nicht mehr darum, für ein paar Tage ein Dach zu finden. Während es weitergeht, suchen Familien Einkommen, Gemeinden passen ihre Dienstleistungen an und Verbindungen zu Herkunftsorten werden aus der Ferne rekonstruiert. Die Installation bleibt als provisorisch erlebt, auch wenn sie Entscheidungen erfordert, die den Alltag betreffen.

Zahrani Küste zieht vertriebene Familien an

Die Nähe der Küstenautobahn, Familienbeziehungen und relativ niedrigere Mieten als in Städten und ihren Vororten erklären einen Teil dieser Konzentration. Einige Haushalte sind von ihrem ersten Ziel in den Süden umgezogen. Sie kehren jedoch nicht in ihr eigenes Zuhause zurück.

In Sarafand gibt es etwa 800 vertriebene Familien oder 3.600 Menschen im Stadtrat. Diese lokale Zählung wird den geschätzten 10.000 Menschen in der Region nicht mechanisch hinzugefügt: Sarafand gehört genau zu diesem Satz. Die Zahlen beschreiben eine Anfang November gemeldete Situation, die sich mit neuen Bewegungen entwickeln könnte.

Bürgermeister Ali Haidar Khalifeh betont die Rolle von Dienstleistungen, Geschäften und der Küstenlage bei der Rezeption. Die Gemeinde hat auch eine alte Erfahrung der Aufnahme von Familien aus Grenzdörfern. Die Verbindungen, die in früheren Kriegen geschaffen wurden, erleichtern manchmal die Suche nach Wohnraum, nicht genug, um die aktuellen Bedürfnisse zu lösen.

Miet- und Beschäftigungslast der Gemeinden

Die Ankunft zusätzlicher Familien erhöht die Nachfrage nach Wohnraum. Lokale Beamte beschreiben Schwierigkeiten bei der Suche nach verfügbaren Wohnungen und versuchen, Mieten einzudämmen. Die Gemeinde Sarafand forderte auch, dass Vertriebene beim Zugang zu Beschäftigungsmöglichkeiten berücksichtigt werden.

Auf der Ebene der Union der Küstengemeinden von Zahrani bezieht sich ihr Präsident Ali Matar auf die Zusammenarbeit mit humanitären Verbänden und Organisationen. Die Interventionen betreffen die Unterstützung von Unterbringungszentren, Ansätze für Kommunen und die Suche nach Lösungen, wenn die Aufnahme verlängert wird.

Etwa 800 Menschen bleiben in drei Unterkunftszentren in der Gegend, nach der gleichen Situation. Diese Zahl entspricht einer bestimmten Form des Empfangs, nicht allen Vertriebenen. Ein großer Teil der Familien lebt in Mietwohnungen oder wird von Verwandten untergebracht. Die Addition dieser Zahlen ohne Kenntnis der Überschneidungen würde die Einschätzung des Bedarfs verzerren.

Wiedereröffnung eines Unternehmens, ohne das verlorene Dorf zu räumen

In Sarafand beschlossen Mohammad al-Sayyed und sein Sohn, nach dem Verlust ihrer Heimat und Einkommensquelle wieder aktiv zu werden. Sie eröffneten ein Schuhgeschäft auf der Achse zwischen Sarafand und Aaqbiyah. Das Zeichen trägt den Namen ihres Geschäfts von Bint Jbeil, zu dem sie das der Stadt hinzugefügt haben.

Die Geste ermöglicht es, Know-how und frühere Aktivitäten zu identifizieren. Es behält auch einen Verweis auf den Ort links. In Erzai trägt ein Zeichen von Falafels den Namen Aitah al-Sha’b. In diesen Beispielen wird die wirtschaftliche Erholung von einer Möglichkeit begleitet, das Dorf im Empfangsbereich sichtbar zu halten.

Diese Öffnungen zeigen nicht, dass die Verluste ausgeglichen werden. Ein neues Geschäft muss seine Kunden finden und seine Kosten in einer noch instabilen Situation decken. Vielmehr zeigen sie Versuche, allein aus der Hilfsabhängigkeit herauszukommen, ohne Gewissheit über die Länge der Reise.

Neun Wohnungen und eine Bibliothek zerstört

Tarek Mezranis Reise offenbart eine andere Dimension dieses inneren Exils. Ursprünglich aus Houla, sagte er, er habe die Wohnung neun Mal in drei Jahren zwischen mehreren Städten und Dörfern gewechselt. Seine Ansiedlung in Zrariyé brachte ihn an einen Ort zurück, an dem er gelehrt hatte, diesmal jedoch als Vertriebener.

Er beschreibt die Zerstörung seiner Bibliothek von 5.000 Büchern und das Erbe, das er rund um die ländliche Geschichte von Houla gesammelt hatte. Fotografien und Dokumente in seinen Archiven bleiben unter den Spuren dieser Arbeit. Der Verlust betrifft somit ebenso einen Lebensraum wie eine Reihe von kulturellen und persönlichen Sehenswürdigkeiten.

Die Vertrautheit von Zrariyé und die Beziehungen, die er dort findet, unterscheiden diese Bühne von den vorherigen. Sie warten nicht auf die Rückkehr. An der Küste von Zahrani organisieren die Initiativen von Familien und Gemeinden ein mögliches Leben abseits der Herkunftsdörfer, ohne ihre Abwesenheit in eine endgültige Wahl zu verwandeln.

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