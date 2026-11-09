AUB und Anghami fordern Studenten heraus

Die American University of Beirut und Anghami organisieren eine studentische Challenge, die sich dem Engagement der Generation Z in der Region widmet. Die Teilnehmer müssen einen machbaren Geschäftsvorschlag verteidigen und dann erklären, wie sie seine Ergebnisse messen können. Fünf Teams werden im Finale vom 13. November 2026 erwartet. Die unabhängige Zusammenarbeit mit der Plattform wird für die Gewinner angekündigt, während andere Belohnungen professionelle Unterstützung und Firmenbesuche umfassen. Das Programm verbindet somit Strategielernen und Testen einer Idee vor Profis.

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AUB und Anghami bieten Studenten an, ein echtes Geschäftsproblem in eine Strategieübung zu verwandeln. An der Suliman S. Olayan Business School besteht die Herausforderung darin, die Generation Z im Nahen Osten und Nordafrika zu engagieren und zu halten. Das Finale wurde am 13. November 2026 auf dem Campus der American University of Beirut angekündigt.

Teams müssen einen Vorschlag für die Musikplattform entwerfen. Das Thema geht über die Präsentation einer attraktiven Idee hinaus: Es muss erklärt werden, an welches Publikum es gerichtet ist, wie es funktionieren würde und welche Ergebnisse es ermöglichen würden, sein Interesse zu beurteilen.

AUB und Anghami: fünf Teams für das Finale

Das Programm wurde am 16. Oktober gestartet. Nach der Einreichung der Vorschläge in Posterform, die für den 30. Oktober geplant ist, muss Anghami fünf Teams für die endgültige Präsentation auswählen. Der 13. November entspricht dem Demo Day, nicht dem angekündigten Finalisten-Auswahldatum.

Die Bewertung kombiniert strategische Kohärenz, Wissen der Verbraucher in der Region, Machbarkeit und Fähigkeit, die Auswirkungen des Vorschlags zu messen. Auch die Qualität der Präsentation zählt. Diese Kombination erfordert, dass Kreativität dem wirtschaftlichen Denken näher gebracht wird.

Eine Arbeitserfahrung am Key

Dem Gewinnerteam, das bis zu fünf Personen zusammenbringen kann, wird eine unabhängige Zusammenarbeit mit Anghami zur Entwicklung seines Konzepts angeboten. Die zweite wird Unterstützung und direktes Feedback von Fachleuten erhalten. Ein Besuch des Unternehmens ist für den dritten geplant. Anghami Plus gehört ebenfalls zu den angekündigten Vorteilen für die Teilnehmer.

Die Formel stellt die Studierenden somit vor einen professionellen Empfänger: Ihr Projekt muss von einem Unternehmen diskutiert werden können, über seinen akademischen Wert hinaus. Der nächste Schritt wird die Präsentation der fünf ausgewählten Vorschläge sein und dann die Auswahl eines, den die Plattform vertiefen möchte.

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