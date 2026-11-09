9. November Presseübersicht: Der Ausnahmezustand

Die Presse vom 9. November untersucht die Mittel des libanesischen Staates, um Notlagen im Süden, Elektrizität und Justiz zu bewältigen. Die Zeitungen vergleichen ihre Lesarten der Souveränität, beschreiben die landwirtschaftlichen und sozialen Bedürfnisse und verfolgen diplomatische, kulturelle und sportliche Aufzeichnungen, ohne Ankündigungen und Entscheidungen zu verwechseln.

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Auf der Titelseite: der Süden, die Waffen und die Mittel des Staates

Die Aufrechterhaltung einer internationalen Präsenz im Süden und die Autorität der Justiz nehmen einen zentralen Platz in der Presse vom 9. November 2026 ein. Hinter diesen beiden Fragen steht die gleiche Frage: Welche Mittel kann der Staat das Territorium schützen und seine Entscheidungen durchsetzen? Die Zeitungen geben nicht die gleiche Antwort, aber sie alle beschreiben eine Regierung, die vor konkreten Fristen steht.

Asharq Al-Awsat widmet in seiner Ausgabe vom 9. November 2026 seine libanesische Seite der Vorbereitung des Post-FINUL. Die Tageszeitung nahm ein Kommuniqué der internationalen Truppe wieder auf, in dem das Ende ihres Mandats am 31. Dezember 2026 vor einem Rückzug und Rückzug angekündigt wurde. Die diplomatischen Quellen, die er zitiert, beschreiben einen allmählichen Abgang, der sich über mehrere Monate erstreckt. Sie präsentieren daher nicht die Dezember-Frist als die sofortige Evakuierung aller Positionen.

Die Zeitung Details vor allem die Funktionen Libanon könnte ohne Ersatz verlieren. UNIFIL unterhält eine Präsenz vor Ort, dokumentiert Verstöße und erleichtert Kontakte zwischen den Parteien. Es begleitet auch Bewohner, die zwischen bestimmten Orten und dem Rest des Landes reisen. Rmeich, Débel und Ain Ebel veranschaulichen dies: Ihre Bewohner genießen derzeit internationale Begleitpersonen und begleiten die Armee auf einem Teil der Reise.

Asharq Al-Awsat berichtet, dass ein vom Libanon vorgeschlagener Korridor, einschließlich Tibnin und Beit Yahoun, angeblich von Israel abgelehnt wurde. Diese Informationen basieren auf diplomatischen Quellen. Die Tageszeitung meldet keine bereits angenommenen Ersatzmaßnahmen. Er verwies auf die Schritte, die Präsident Joseph Aoun zugunsten einer internationalen Präsenz unternommen hat, und auf die Mahnungen von Nabih Berri zum Umfang der Resolution 1701.

An der inneren Front stellt Al Liwaa vom 9. November 2026 das Waffenmonopol in den Mittelpunkt seiner Titelseite. Sein Leitartikel verteidigt das Vorgehen der Regierung und der Justiz nach dem Abfangen eines explosiven Lastwagens in Dahr al-Baidar. Sie stellt die Straflosigkeit als Gefahr für den Staat dar und nicht die Strafverfolgung als unvermeidliche Ursache ziviler Konfrontation. Diese Position fällt eindeutig in ihre redaktionelle Linie.

Al Akhbar vom 9. November 2026 präsentiert eine andere Lesart in seinen Meinungsseiten. Ein Forum glaubt, dass Sicherheitsvorkehrungen die Entscheidungen über Waffen begleiten müssen und bestreitet die in den Vereinigten Staaten platzierte Wette. Bei der Divergenz geht es also nicht nur um den Abrüstungszeitplan. Er betrifft die für notwendig erachteten Garantien und die Fähigkeit externer Partner, diese zu leisten.

Das Sprengstoffverfahren konzentriert sich auf diese Spannungen. Asharq Al-Awsat berichtet von der Vernehmung der beiden Gefangenen und der Strafverfolgung von elf weiteren Personen. Patriarch Béchara Rai bat darum, dass die Untersuchung ohne politische Erholung fortgesetzt wird. Die Hisbollah, von Hussein Hajj Hassan, verurteilt im Gegenteil ausländische Einmischung nach dem Kommuniqué der Botschaften der Vereinigten Staaten, Großbritanniens, Australiens, Kanadas und Japans. Dieser Text betrifft Dahr al-Baidar, nicht die Untersuchung der Explosion des Hafens von Beirut.

Wirtschaft: Katarisches Angebot zahlt die Rechnung noch nicht

Die Verhandlungen mit Katar über Elektrizität sind ein gemeinsames Thema für mehrere Zeitungen am 9. November 2026. Asharq Al-Awsat nähert sich durch Regierungsdiskussionen. Al Akhbar ist an der Laufzeit des Vertrags, den Garantien und dem Tarif interessiert. Diese Ansätze laufen in einem Punkt zusammen: Die Modalitäten müssen noch festgelegt werden.

Laut Asharq Al-Awsat vom 9. November 2026 wurde die Regierungssitzung zum Thema Elektrizität bis zur Rückkehr von Energieminister Joe Saddi aus Katar verschoben. Eine katarische Delegation wird voraussichtlich Anfang der Woche den technischen und finanziellen Austausch fortsetzen. Die Tageszeitung ruft eine mögliche Absichtsvereinbarung hervor, ohne einen endgültig unterzeichneten Vertrag anzukündigen.

Das von Nawaf Salam vorgestellte Projekt sieht vor, dass der Partner die Infrastruktur finanziert, implementiert und betreibt. Das Fehlen einer Erstinvestition durch das Finanzministerium ist eines seiner Argumente. Aber es allein macht es nicht möglich, die Stromkosten für die Nutzer zu kennen. Die Rückzahlung der Investition, des Kraftstoffs, des Betriebs und der Wartung muss ihren Platz in der Montage finden.

Al Akhbar vom 9. November 2026 unterstreicht diese Unterscheidung. Die Zeitung erinnert an ein Modell von Bau, Betrieb und Transfer, mit einer Dauer von bis zu 20 Jahren. Es meldet einen Garantieanspruch von 1 Milliarde US-Dollar und arbeitet an der Tarifstruktur. Diese Elemente werden als Verhandlungselemente dargestellt. Es wird kein endgültiger Preis pro Kilowattstunde als angenommen angegeben.

Die Aussicht auf die Verwendung von Gas speist die Hoffnung auf eine billigere Produktion als Diesel oder Heizöl. Al Akhbar warnt jedoch, dass die Produktionskosten nicht mit dem vollen Tarif verwechselt werden. Seine Erwartung einer Erhöhung muss der Zeitung zugeschrieben werden; es stellt nicht die Ankündigung einer Regierungsentscheidung dar.

Die gleiche Tageszeitung vergleicht den Ausrüstungsbedarf und die öffentlichen Konten. Die Investition im ersten Halbjahr 2026 belief sich auf 173 Millionen US-Dollar oder 7,9 Prozent der Ausgaben, verglichen mit einem Überschuss von 1,21 Milliarden US-Dollar. Er besteht auf dem Ort der Instandhaltung in den als Investition eingestuften Ausgaben. Diese Unterscheidung ist wichtig, um zu messen, was existiert und was tatsächlich die Kapazität des Landes erhöht.

Nida Al Watan vom 9. November 2026 richtet den Blick auf die Landwirtschaft. In einem Interview mit Minister Nizar Hani erwähnt die Zeitung etwa 56.000 Hektar betroffen, oder 22,5 Prozent der landwirtschaftlichen Fläche des Landes. Etwa 52.000 Hektar sollen im Süden und Nabatiyah liegen. Das beschriebene Förderprogramm richtet sich an 25.000 Landwirte, aber es würde immer noch nur 15.000 Begünstigte abdecken. Von den benötigten 12,5 Millionen US-Dollar würden 7,5 Millionen US-Dollar aufgebracht. Der Fehlbetrag von fünf Millionen lässt zehntausend Landwirte auf Deckung warten.

Diplomatie: Die Detroit-Affäre teilt Lesungen

Der Fall von Konsul Ibrahim Charara in Detroit erscheint am 9. November 2026 in der Presse durch zwei Register: eine diplomatische Maßnahme und eine Schlacht um seine Motive. Die Unterscheidung zwischen gemeldeten Taten, US-Rechtfertigungen und politischen Anschuldigungen bleibt unverzichtbar.

Al Liwaa vom 9. November 2026 berichtet, dass der Diplomat aufgrund von Social-Media-Veröffentlichungen, die ihm zugeschrieben wurden, zur Persona non grata erklärt wurde. Die Tageszeitung berichtet auch, dass das libanesische Ministerium seinen Diplomatenpass abgesagt hat. Gleichzeitig leitete er die Version eines Verwandten weiter, der sagte, dass sein Konto mehrere Jahre zuvor gehackt worden sei und dass es keinen Zugriff mehr darauf gebe. Die Verteidigung des Betroffenen stellt keine technische Überprüfung des Kontos dar, noch befreit ihn die Verteilung von Veröffentlichungen von der Feststellung seiner Herkunft.

Al Akhbar vom 9. November 2026 schlägt eine sehr politische Lesart des Falles vor. Es verbindet es mit den Machtverhältnissen in Michigan und umfasst mehrere diplomatische oder wirtschaftliche Akteure. Die Zeitung beschreibt einen Zeitraum von 48 Stunden einschließlich des Wochenendes und berichtet auf der Grundlage diplomatischer Quellen, dass zum Zeitpunkt der Benachrichtigung keine detaillierte Erklärung vorliegt. Diese Gebühren werden nicht unabhängig in der Pressemappe festgelegt.

Die Tageszeitung behauptet auch, dass Demokraten eine Anhörung mit Michel Issa planen. Dies ist eine erwähnte Möglichkeit, keine angekündigte Einberufung. Dieser Unterschied ist wichtig in einem Fall, in dem die Reaktionsaussichten fast so viel Platz einnehmen wie die bereits gemeldeten Maßnahmen.

Auf regionaler Ebene beschreibt Asharq Al-Awsat vom 9. November 2026 das Programm des G7-Außenministertreffens am 9. und 10. November in Paris. Ein Treffen zum Nahen Osten sollte saudische und ägyptische Minister begrüßen. Krieg mit dem Iran, maritime Sicherheit und Energieversorgung müssen eine wichtige Rolle spielen. Libanon, Syrien und Palästina gehören zu den Themen, die angegangen werden können, ohne dass ein bestimmtes Ergebnis vor dem Austausch als selbstverständlich angesehen wird.

Justiz: Ali Cherris Beschwerde tritt in die Untersuchung ein

Al Akhbar vom 9. November 2026 widmet seine letzte Seite dem Gerichtsverfahren in Frankreich nach dem Tod der Eltern des Künstlers Ali Cherri in Noueiri. Die Zeitung beschreibt die Einleitung einer Untersuchung nach einer am 1. April 2026 eingereichten Beschwerde wegen eines mutmaßlichen Kriegsverbrechens und eines Angriffs auf ziviles Eigentum.

Die Phase des Verfahrens ist die der Untersuchungen. Zwei Richter wurden erwähnt, ebenso wie die Möglichkeit von Durchsuchungen im Libanon und Ersuchen um gegenseitige Hilfe. Die Tageszeitung meldet keinen Gerichts- oder Haftbefehl. Zukünftige gerichtliche Konsequenzen werden von den Beweisen, Qualifikationen und Verantwortlichkeiten abhängen, die festgelegt werden können.

Ali Cherri fordert, dass die Untersuchung über die allgemeine Bezeichnung eines Staates hinausgeht. In dem von Al Akhbar veröffentlichten Interview besteht er auf der Identifizierung derjenigen, die die Entscheidungen getroffen haben. Dieser Antrag spiegelt die Suche nach einer individuellen Verantwortung wider; Es wird nicht angekündigt, dass diese Autoren bereits von den Gerichten identifiziert werden.

Die Zeitung hebt die Arbeit hervor, die von der Familie, dem Anwalt Clémence Bectarte, Forensic Architecture und Amnesty geleitet wurde, um Elemente zu sammeln. Dazu gehören Streiks, Flugbahnen und Opfer. Der Künstler weist darauf hin, dass er keinen Kontakt zu den libanesischen Behörden hat und deren Zusammenarbeit wünscht. Selbsthilfe erscheint somit als konkrete Frage für die Fortsetzung des Falles, nicht als bereits vollzogene Formalität.

Der Text hebt die Kluft zwischen der Zeit der Trauer und der der Gerechtigkeit hervor. Die französische Staatsangehörigkeit ermöglicht es, das Verfahren bei den französischen Behörden anzustrengen, greift dem Ergebnis jedoch nicht vor. Die Kategorien von Kriegsverbrechen bleiben diejenigen, die von der Beschwerde abgedeckt und in der Untersuchung untersucht werden, nicht die eines endgültigen Urteils.

Gesellschaft: Gesundheit, Schule und tägliche Sicherheit

Al Liwaa vom 9. November 2026 bietet mehrere öffentlich-rechtliche Informationen, die die politischen Debatten ergänzen. Die Zeitung kündigte eine kostenlose PSA-Dosierungskampagne für Männer im Alter von 50 bis 70 Jahren in öffentlichen Krankenhäusern bis zum 15. Februar an. Gesundheitsminister Rakan Nassereddine präsentiert dieses Gerät als Teil des Screenings. Die Ankündigung ist keine individuelle medizinische Empfehlung: Die Modalitäten und die Angemessenheit einer Untersuchung sind eine Frage des Dialogs mit Angehörigen der Gesundheitsberufe.

Die Nachmittagslehre bietet ein weiteres konkretes Dossier. Al Liwaa meldet einen Aufruf für ein Sit-in am Dienstag und fordert die Wiederaufnahme der Preise vor dem Hintergrund der finanziellen Blockade im Zusammenhang mit UNICEF. Vertragslehrer fordern Intervention, um die Krise zu lösen. Die Frage geht über die Entlohnung hinaus: Sie betrifft die Kontinuität der Bildung. Die Zeitung berichtet noch nicht über eine Beilegung des Konflikts.

Die Sicherheit in Beirut kontrastiert auf denselben Seiten die Gefühle einiger Einwohner und die institutionelle Reaktion. Al Liwaa greift die von den Internen Sicherheitskräften vorgelegten Zahlen auf, um die alarmierendsten Berichte in Frage zu stellen: 83 Festnahmen während des Berichtszeitraums, davon 47 im Zusammenhang mit Diebstahl und 23 im Zusammenhang mit Drogen. Diese daten messen die polizeitätigkeit, nicht direkt die gesamtzahl der straftaten. Sie reichen daher nicht aus, um allein zu dem Schluss zu kommen, dass die Kriminalität insgesamt zugenommen oder abgenommen hat.

Eine tägliche Kolumne verbindet Misstrauen gegenüber Institutionen mit der Verbreitung von Gerüchten. Er fordert die Zusammenarbeit zwischen Bürgern, Justiz und Sicherheitskräften, während er sich weigert, Armut und Kriminalität zu assimilieren. Seine soziale Lesart bleibt von der Verwaltungsstatistik getrennt.

Schließlich erscheint der Wohnungsbau durch den angekündigten Start der vorgefertigten Wohnungsfinanzierung durch die Housing Bank. Al Liwaa gibt an, dass das Produkt am 9. November beginnen muss, aber seine Bedingungen werden später angegeben. Zu diesem Zeitpunkt bestimmen die Informationen nicht den Zinssatz, die Dauer, die Obergrenze oder den persönlichen Beitrag. Diese Parameter sind weiterhin erforderlich, um den tatsächlichen Wert des Systems für die privaten Haushalte zu messen.

Kultur: offene Orte, eine Erinnerung zum Wiederaufbau

Die Presse vom 9. November 2026 bietet ein libanesisches Kulturthema, das sich nicht auf Gedenkveranstaltungen beschränkt. Nida Al Watan kündigt eine neue Ausgabe von Beirut Chants an, vom 1. bis 23. Dezember, mit 23 kostenlosen Konzerten auf Reservierung. Die gleiche Zeitung berichtet über einen künstlerischen Ort, der in Bayssour von Ribal Molaeb eröffnet wurde. Programmierung, Zugang zu Werken und kulturelle Präsenz außerhalb der Hauptstadt sind allesamt eigenständige Themen.

Für seine neunzehnte Ausgabe heißt Beirut Chants Abdel Rahman El Bacha und seinen Sohn Camille bei der Eröffnung willkommen. Nida Al Watan erwähnt Kirchen, Universitäten und Kulturzentren in Beirut sowie ein Repertoire, das klassische Musik, sakrale Lieder, Jazz und arabischen Gesang kombiniert. Reservierungen werden auf Ihjoz angekündigt. In Bayssour vereint der am 7. November mit der Galerie Saleh Barakat eröffnete Ort Ausstellung, Musik und Kreation auf vier Ebenen. Ribal Molaeb beabsichtigt, ein künstlerisches Angebot außerhalb von Beirut zu entwickeln.

Asharq Al-Awsat vom 9. November 2026 geht auf Chouchous Reise durch Fares Yawakims Buch zurück, das von Dar al-Furat veröffentlicht wurde. Die Rezension basiert auf dem Zeugnis eines Autors, der ihn zehn Jahre lang begleitet und für ihn geschrieben hat. Es zeichnet die Eröffnung des Nationaltheaters am 11. November 1965 in einem 450-Sitze-Raum und die Installation eines regelmäßigen Treffens mit einem beliebten Publikum.

Das Repertoire mischte Anpassungen und Komödien in gesprochener Sprache. Die Shows folgten einander während des Jahres, mit Touren im Sommer. Der Artikel beschreibt einen Künstler, der mit seiner Stimme, seinem Körper und der unmittelbaren Reaktion des Raumes spielen kann. Es erinnert auch an seine Filme, Kindershows und seine Präsenz auf Festivals.

Dieser öffentliche Erfolg hat die wirtschaftliche Fragilität nicht beseitigt. Das Buch erzählt von Krediten, Zinsen und der Anhäufung von Schulden. Der Krieg unterbrach die Aussichten für die Finanzierung und die Tätigkeit des Theaters. Das Porträt verbindet somit die Erinnerung an einen Künstler mit den materiellen Bedingungen einer Kulturinstitution. Chouchou starb am 2. November 1975 im Alter von 36 Jahren. Der Hinweis der Zeitung auf ein halbes Jahrhundert muss als eine Erinnerung an diese Erinnerung verstanden werden, nicht als die genaue Berechnung eines Jahrestages im Jahr 2026.

Al Akhbar vom 9. November 2026 eröffnete eine weitere Debatte mit seiner Kritik an dem Dokumentarfilm, der Edward Said gewidmet war. Die Tageszeitung interessiert sich für den Einsatz von Familienarchiven und den Platz, der der Stimme des Denkers gegeben wird. Er stellt auch in Frage, wie der Film ihn der westlichen Öffentlichkeit präsentiert. Diese kritische Lektüre sollte nicht mit der Ankündigung eines lokalen Screenings verwechselt werden: In diesem Artikel sind keine spezifischen libanesischen Termine vorgesehen.

Sport: Safa schreitet voran, Olympismus bleibt unter Druck

Al Akhbar vom 9. November 2026 hebt den Beginn der Safa-Saison hervor. Der Verein erzielte fünf Siege in fünf Spielen und fünfzehn Punkte nach dem Gewinn 4-0 gegen Tripolis. Die Zeitung hebt die Kombination aus einem produktiven Angriff, dreizehn Zielen und einer Verteidigung hervor, die nur zwei einräumte.

Das Ranking erfordert jedoch eine sorgfältige Lektüre des Kalenders. Safa hat zwei Punkte vor Jouaya, der sechs Spiele gespielt hat. Nejmeh hat acht Punkte in vier Spielen, während Ansar sieben in drei hat. Unterschiede im Ranking zeigen daher nicht alle möglichen Leistungsverhältnisse an, sobald die Kalender ausgeglichen sind.

Der von Al Akhbar beschriebene Tag beinhaltet auch den Sieg von Ansar 4-3 gegen Tadamon Tyre und Nejmeh 2-0 gegen Ahed. Al Liwaa vom 9. November 2026 bestätigt die Ziele von Tomiwa und Ali al-Fadl für Nejmeh. Safas Bilanz gibt starke Sportinformationen, ohne die Unterschiede in den Spielen zwischen seinen Verfolgern zu klären.

Die andere wichtige Frage betrifft die olympische Regierungsführung. Al Akhbar vom 9. November 2026 berichtet einen Brief des Internationalen Olympischen Komitees und des Asiatischen Olympischen Rates an Ministerin Nora Bayrakdarian. Eine Antwort wird vor dem 15. November im Anerkennungskonflikt zwischen der konkurrierenden Führung des libanesischen Komitees erwartet.

Die Zeitung verweist auf das Risiko von Schutzmaßnahmen im Rahmen der Olympischen Charta. Es wird keine bereits ausgesprochene Aussetzung gemeldet. Diese Klarstellung ändert die Interpretation der Frist: Der libanesische Sport hat noch ein Dossier zu lösen, und die Konsequenzen werden von institutionellen Reaktionen abhängen. Athleten können die Auswirkungen eines Konflikts erleben, den sie nicht kontrollieren.

Nida Al Watan vom 9. November 2026 bringt schließlich ein positives kollektives Ergebnis mit dem regionalen Titel der libanesischen Rugbyfrauen. Die Tageszeitung vergibt sechs Siege, 155 Punkte eingegeben und siebzehn eingelöst. Diese Leistung steht im Gegensatz zu der in den gleichen Ausgaben beschriebenen institutionellen Unsicherheit.

Die Auswahl gewann die westasiatische und zentrale Meisterschaft in Aqaba, mit einem Finale gewann 22-0 gegen Jordanien. In einer anderen Sportart berichtet Nida Al Watan über den Sieg des Libanesen Mahmoud Ghandour durch KO in der ersten Runde in Bangkok während eines Treffens der Muay-Thai RWS. Der Dreißigjährige, 61 Kilogramm, wird für einen Termin in Beirut am 28. November angekündigt.

International: Verhandlungen unter Bedrohung ohne verwirrende Ankündigungen

Die Bildung der nächsten israelischen Regierung und der Austausch zwischen Washington und Teheran nehmen in den Ausgaben vom 9. November 2026 einen prominenten Platz ein. In beiden Akten beschreiben Zeitungen Verhandlungen, Bedrohungen und Szenarien. Sie sehen noch keine endgültige Vereinbarung.

Asharq Al-Awsat vom 9. November 2026 berichtet, dass Isaac Herzog Gadi Eisenkot mit der Aufgabe betraute, eine Regierung zu bilden. Die eingegangenen Empfehlungen stellen keine bereits zusammengestellte Koalition dar. Die Zeitung unterschied die 48 Sitze in ihrem Lager von der Unterstützung für ihre Benennung. Die Rolle der arabischen Parteien, Diskussionen mit religiösen Gruppen und die Forderungen von Avigdor Lieberman machen die Gleichung unsicher.

Al Akhbar vom 9. November 2026 untersucht mehrere Szenarien: Minderheitsregierung, Vereinbarung mit Haredim-Parteien, Einheit mit dem Likud oder Rückkehr zu Wahlen. Seine Analyse von Netanjahus Mitteln zur Blockierung der Ausbildung schließt die Hypothese einer militärischen Eskalation ein. Es wird nicht nachgewiesen, dass eine solche Entscheidung getroffen wurde. Die Unterscheidung zwischen politischer Möglichkeit und etablierter Vorbereitung muss sichtbar bleiben.

In Bezug auf den Iran berichtet Asharq Al-Awsat, dass Donald Trump eine Wiederaufnahme der Streiks für sehr unwahrscheinlich hält, wenn die Verhandlungen voranschreiten und gleichzeitig die militärische Option beibehalten wird. Abbas Araghchi seinerseits formuliert einen Vorschlag, der die Beendigung des Krieges an allen Fronten einschließt. Iranische und amerikanische Bedingungen werden nicht als versöhnt dargestellt.

Die Tageszeitung trifft mehrere Vorsichtsmaßnahmen zu den Vorfällen von Ormuz. Er schreibt, dass er die iranische Ankündigung von vier betroffenen Öltankern nicht unabhängig überprüft habe. Britische Seealarme beschreiben Vorfälle, erlauben es ihnen jedoch nicht, sie allein mit allen von Teheran erwähnten Schiffen zu verbinden. Auch die Ankündigung einer Anhebung der Obergrenze für iranische Raketen um zweitausend Kilometer führt nicht zur Inbetriebnahme eines neuen Systems oder zum Erfolg eines Tests mit größerer Reichweite.

Diese Vorbehalte stellen für sich genommen eine Information dar: Im Kontext militärischen Drucks ersetzt eine Erklärung der Fähigkeiten oder eine beanspruchte Bilanz ihre Demonstration nicht. Die Mediation geht weiter, während die Parteien ihre Drohungen aufrechterhalten.

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