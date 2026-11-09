iOS 27.2: News, Tipps und Anleitungen

iOS 27.2 bringt Siri AI auf Französisch, aber der Zugriff hängt vom Modell und Land ab. In diesem Handbuch wird erläutert, wie Sie das Update überprüfen, Liquid Glass anpassen, Safari-Tabs organisieren und eine Webseite überwachen. Es unterscheidet, was tatsächlich verfügbar ist, von dem, was auf bestimmte Sprachen beschränkt ist. Zwei bewährte Tricks runden den Kurs ab: Programmieren eines iMessage und Ersetzen einer Abkürzung durch einen Satz. Jede Manipulation gibt die zu findenden Menüs und die Grenzen an.

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iOS 27.2, erhältlich seit dem 26. Oktober 2026, erweitert Siri AI auf Französisch und bereichert die Verwendung des iPhone. Aber nicht alle neuen Funktionen funktionieren auf allen Geräten oder in allen Ländern. Hier sind die Einstellungen zu wissen, die Gesten, um sie zu finden und einige ältere Tipps, die besonders nützlich bleiben.

Ein aktuelles iPhone bietet nicht automatisch Zugriff auf alle von Apple präsentierten Funktionen. Am 9. November ist iOS 27.2 die neueste vom Hersteller angegebene stabile Version. Die iOS 27-Familie unterstützt iPhone 11 ff., sowie die zweite Generation und nachfolgende iPhone SE. Künstliche Intelligenz erfordert jedoch neueres Material.

Dieser Unterschied schließt iPhone 15 und 15 Plus ein: Sie können iOS 27 empfangen, gehören jedoch nicht zu den Apple Intelligence-kompatiblen Modellen. Das iPhone 15 Pro und 15 Pro Max werden unterstützt, ebenso wie die kompatiblen Modelle nachfolgender Generationen. Bevor Sie nach einem fehlenden Befehl suchen, überprüfen Sie das Modell, die installierte Version und die Verfügbarkeit der Funktion in Ihrer Nähe.

iOS 27.2: Version vor dem Start überprüfen

Die erste Kontrolle dauert einige Sekunden. OffenEinstellungen, dann General und Software UpdateDer Bildschirm zeigt die installierte Version an und bietet ein Update, wenn es für Ihr Gerät verfügbar ist.

Führen Sie vor der Installation ein Backup mit iCloud oder einem Computer durch. Schließen Sie dann das iPhone an und verbinden Sie es mit Wi-Fi. Wählen Sie « Download and install », wenn diese Option erscheint, und folgen Sie dann den Hinweisen. Diese Vorsichtsmaßnahme zählt mehr als eine ausgefallene Installation zwischen zwei Bewegungen.

Auf dem gleichen Bildschirm können Sie mit « Automatische Updates » den Download und die Installation verwalten. Die nächtliche Installation erfordert ein angeschlossenes Gerät und Wi-Fi. Ein Update der App ersetzt keine Updates von Anwendungen, die separat verwaltet werden.

Machen Sie flüssiges Glas lesbarer

Die Transparenz der Schnittstelle ist nicht für alle Augen geeignet. iOS 27 fügt einen Cursor hinzu, um das Erscheinungsbild von Liquid Glass anzupassen. Es macht es möglich, einen deutlicheren Farbton zu bevorzugen, anstatt den transparentesten Effekt zu behalten.

OffenEinstellungendannAussehen. WählenFlüssigglas. Bewegen Sie den Cursor nach rechts, um den Farbton zu verstärken, oder nach links, um die Transparenz zu erhöhen.

Achtung: Die Zugänglichkeitsoptionen « Transparenz reduzieren » und « Kontrast erhöhen » können Änderungen an dieser Einstellung verhindern. Wenn Sie sie verwenden, um besser zu lesen, behalten Sie zuerst, was zu Ihnen passt. Ihre Deaktivierung wird verwendet, um auf den Cursor zuzugreifen und nicht unbedingt den Komfort zu verbessern.

In Appearance bieten « text size » und « text in bold » zwei zusätzliche Anpassungen. Um die Auswirkungen der Bewegung zu begrenzen, gehen Sie stattdessen durchEinstellungen, Zugänglichkeit, Bewegungen, dann „Animationen reduzieren. Diese letzte Einstellung erfüllt ein anderes Bedürfnis: Beruhigen Sie die Übergänge, ohne die Charaktere zu erweitern.

Siri auf Französisch: Überprüfen Sie das Land

Die sprachliche Neuheit von iOS 27.2 ist die Ankunft von Siri AI auf Französisch sowie auf Koreanisch, Spanisch, Japanisch und Portugiesisch. Apple unterscheidet diesen neuen Siri-Assistenten von anderen Funktionen von Apple Intelligence. Siri AI verwendet persönlichen Kontext, angezeigte Inhalte und Aktionen in Anwendungen.

Die geografische Beschränkung ist wichtig: Apple gibt an, dass Siri AI in der Europäischen Union oder auf dem chinesischen Festland nicht verfügbar ist. Ein Spieler mit Sitz in Frankreich sollte daher nicht erwarten, diese Funktion einfach durch die Installation von iOS 27.2 zu erhalten. Diese Einschränkung bedeutet nicht, dass alle anderen Funktionen von Apple Intelligence nicht verfügbar sind.

Um die Konfiguration zu steuern, offenEinstellungen, dann SiriWenn der Assistent deaktiviert ist, wählen Sie « Siri aktivieren » und folgen Sie den angezeigten Optionen. Auf einigen Versionen trägt das Menü noch den Namen « Apple Intelligence und Siri ». Die Siri-Aktivierung allein garantiert keinen Zugriff auf Siri AI.

Überprüfen Sie für den französischsprachigen Gebrauch im Libanon die Sprachparameter des Geräts und Siri sowie die tatsächlich vorgeschlagenen Optionen. Arabisch ist nicht in der Liste der Sprachen enthalten, die mit dieser Version für Siri AI angekündigt wurden. Apple bietet auch tägliche Limits für bestimmte Funktionen mit seinen Server-Modellen.

Safari: Setzen Sie Tabs, anstatt sie zu akkumulieren

Eine Suche nach Reise oder Unterkunft lässt leicht Dutzende von Seiten offen. Auf einem Apple Intelligence-kompatiblen iPhone kann Safari Tabs nach Themen organisieren. Diese Funktion gehört zu den neuen Funktionen der 27; es ist nicht erforderlich, jede Seite von Hand zu platzieren.

OffenSafariund zeigt dieLaschen. Berühren Sie den ButtonOrganisieren, oder buttonMehrabhängig von der präsentation. WählenTabs organisieren.

Das Interesse ist konkret: Finden Sie zusammen die Seiten, die sich auf die gleiche Suche beziehen. Überprüfen Sie jedoch das vorgeschlagene Ranking. Seiten in der Nähe ihres Vokabulars können verschiedene Projekte betreffen. Wenn der Befehl nicht angezeigt wird, überprüfen Sie zunächst die Kompatibilität und Sprachverfügbarkeit von Apple Intelligence, anstatt Safari zurückzusetzen.

Safari überwachen eine Webseite

Andere Funktion des Servers 27: Safari kann Änderungen auf einer Seite, wie zum Beispiel einen Preis oder die Rückgabe eines Produkts, überprüfen. Apple präsentiert es unter der Überschrift « Alert me »; sein französischer Guide beschreibt auch ein « M ».

Öffnen Sie die entsprechende Seite inSafari. Berühren Sie esseitenmenüdann der alarmbefehl. Beschreiben Sie genau die Änderung, die angestrebt werden soll. VerwendungÄnderungdie prüfhäufigkeit anzupassen, dann mit dem häkchen zu validieren.

Diese Funktion erfordert Apple Intelligence. Es überprüft regelmäßig die Seite: Es stellt keine sofortige Alarmgarantie dar. Für ein stark nachgefragtes Ticket oder Produkt, überprüfen Sie die Verfügbarkeit und den Endpreis auf der Website erneut vor jeder Reservierung oder Kauf.

Nachrichten: Verwechseln Sie Vorschläge nicht mit der Verfügbarkeit auf Französisch

Mit iOS 27.2 können Nachrichten konversationsbezogene Aktionen anbieten, insbesondere in Notizen und Erinnerungen. Die Idee ist, das Kopieren von Informationen in eine andere Anwendung zu vermeiden. Apple präsentiert jedoch Vorschläge als in Englisch verfügbar. Die Anwesenheit von Siri AI auf Französisch macht daher diese andere französischsprachige Neuheit nicht automatisch.

Wenn eine Aktion unter einer Nachricht erscheint, prüfen Sie ihren Inhalt, bevor Sie sie annehmen. Ein Termin erfordert immer ein korrektes Datum und eine korrekte Uhrzeit. Das Fehlen eines Buttons in einem französischen Gespräch beweist kein Problem Ihres iPhones.

Zwei kleine Tricks, die nicht von iOS 27 stammen

Planen Sie eine Nachricht.Die Funktion existiert seit iOS 18 und erfordert iMessage. Tippen Sie in einem Gespräch auf den Add-Button und dann auf « Später senden ». Tippen Sie auf die Stunde, um zu wählen, wann Sie senden, schreiben Sie den Text und bestätigen Sie. Die Programmierung kann bis zu 14 Tage dauern.

Die Nachricht bleibt in einer gepunkteten Blase, bis sie geht. Es kann verteilt werden, auch wenn Ihre Geräte dann offline sind. Andererseits ist eine Internetverbindung erforderlich, um eine geplante Nachricht zu ändern, neu zu programmieren oder zu löschen. Es ist nützlich, am Abend zu schreiben, ohne sofort seinen Korrespondenten zu erbitten.

Ersetzen Sie eine Abkürzung durch einen Satz.Um zu vermeiden, dass Sie eine gemeinsame Formel abrufen, halten Sie Ihren Finger auf die Emoji-Taste oder ändern Sie Ihre Tastatur. Wählen Sie « Clear Settings », dann « Text Replacement » und den Add-Button. Schreibe den Satz in « Ausdruck » und eine separate Abkürzung in « Abkürzung ».

Eine Höflichkeitsformel oder Terminangabe ist dafür geeignet. Wählen Sie eine Abkürzung, die Sie nicht in einen gewöhnlichen Text eingeben, und versuchen Sie es dann in einer unsenden Nachricht. Diese kleine Einstellung bleibt verwendbar, ohne von den neuen Funktionen von Siri AI abhängig zu sein.

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