In Tefahta geht die Wissenschaft weit von Nabatiyah entfernt weiter

In Tefahta änderte die Libanesische Universität ihre Adresse, um ihre Kurse im Süden beizubehalten. Zweig V der Fakultät für Naturwissenschaften hat den Universitätsbezirk Nabatiyah vorübergehend verlassen. Es befindet sich in einem Gebäude, das die Gemeinde ursprünglich für eine öffentliche High School vorgesehen. Das akademische Jahr 2026-2027 begann dort von Angesicht zu Angesicht, wie die Institution in ihren offiziellen Ankündigungen bestätigte. Dieser Schritt sollte es ermöglichen, die Studien trotz der Risiken für den Herkunftsort fortzusetzen. Dies bedeutet nicht die Schließung der Zweigniederlassung oder die dauerhafte Übertragung. Die Frage der Rückkehr nach Nabatiyah unterscheidet sich von der Organisation der Lehren in den Ersatzgebäuden.

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In Tefahta änderte die Libanesische Universität ihre Adresse, um ihre Kurse im Süden beizubehalten. Zweig V der Fakultät für Naturwissenschaften hat den Universitätsbezirk Nabatiyah vorübergehend verlassen. Es befindet sich in einem Gebäude, das die Gemeinde ursprünglich für eine öffentliche High School vorgesehen. Das akademische Jahr 2026-2027 begann dort von Angesicht zu Angesicht, wie die Institution in ihren offiziellen Ankündigungen bestätigte.

Dieser Schritt sollte es ermöglichen, die Studien trotz der Risiken für den Herkunftsort fortzusetzen. Dies bedeutet nicht die Schließung der Zweigniederlassung oder die dauerhafte Übertragung. Die Frage der Rückkehr nach Nabatiyah unterscheidet sich von der Organisation der Lehren in den Ersatzgebäuden.

In Tefahta, einem städtischen Wissenschaftsgebäude

Der Leiter der Zweigstelle, Wassim Abdallah, erklärte, dass die Entscheidung vor Beginn des akademischen Jahres getroffen werden müsse. Das Warten auf eine Verbesserung der Sicherheitsbedingungen hätte die Studenten unsicher gemacht, wenn sie ihr Studium wieder aufgenommen hätten. Die Wahl eines provisorischen Standorts erfüllt somit das Erfordernis der Kontinuität.

Nach seinen Angaben stellte die Gemeinde das Gebäude der Fakultät kostenlos zur Verfügung. Der Südrat stellte Rehabilitation und Ausrüstung zur Verfügung. Diese beiden Interventionen ermöglichten es, eine akademische Einrichtung in Räumlichkeiten für eine andere pädagogische Nutzung aufzunehmen.

Das Gebäude bietet eine konkrete Lösung für eine unmittelbare Schwierigkeit. Ihre Bestimmung gibt jedoch nicht an sich die Länge der Zeit an, die die Fakultät einnehmen wird. Kein Zeitplan für die Rückkehr in den Universitätsbezirk von Nabatiyah wird in den verfügbaren Artikeln angekündigt.

900 administrative einträge angekündigt

Der Direktor meldet 900 Studenten, die administrativ registriert sind. Diese Nummer enthält Informationen über die bei der Zweigniederlassung registrierten Aufzeichnungen. Es stellt weder eine Zählung der täglichen Anwesenheit in den Räumen noch eine Bilanz der Studenten dar, die ihr Jahr abgeschlossen haben.

Eine offizielle Ankündigung der libanesischen Universität hatte die Eröffnung von Vor-Ort-Registrierungen am 22. September 2026 im neuen Tefahta-Gebäude festgelegt. Die Studierenden wurden eingeladen, ihren Online-Prozess abzuschließen und dann die notwendigen Materialien der Fakultät zu präsentieren. Die Institution bestätigte dann den Beginn des Präsenzunterrichts.

Die Unterscheidung zwischen Einschreibung und Anwesenheit ist in einer unangemessenen Fakultät wichtig. Die administrative Organisation kann sichergestellt werden, während die Reisen der Studenten weiterhin Verkehrs- und Sicherheitsbeschränkungen unterliegen. Es werden jedoch keine Abwesenheitsraten angegeben: Es wäre ungerechtfertigt, einen Gruppenabbrecher abzuziehen.

Routen und Landmarken zum Wiederaufbau

Roua Qanso, ein Master-Student in Biologie, beschreibt die Veränderungen, die durch den Umzug auferlegt werden. Seine Reise zur Fakultät muss nun durch Doueyr, Charqiyah und Kauthariyet al-Sayyad gehen, bevor er Tefahta erreicht. Es erinnert an einen Ort, der kleiner ist als der von Nabatiyah, den sie jedoch für sicherer hält.

Seine Wertschätzung verbindet zwei Realitäten des Studentenlebens: die Bindung an die alten Räume und ihre Umgebung und die Erleichterung, unter Bedingungen lernen zu können, fühlte sich weniger bedrohlich an. Dieses Zeugnis misst nicht die Sicherheit aller Bewegungen. Es zeigt, was Campus-Änderung auf der Skala einer individuellen Reise darstellt.

Für die wissenschaftliche Ausbildung ist Kontinuität nicht auf die Eröffnung eines Klassenzimmers beschränkt. Praktische Arbeit und Zugang zu Ausrüstung sind Teil des Lehrplans. Öffentliche Informationen bestätigen das Layout der Website, ohne die Kapazität jedes Labors oder aller übertragenen Geräte anzugeben. Sie erlauben daher keine Unterbrechung der praktischen Arbeiten oder eine vollständige Gleichwertigkeit der Anlagen.

Die Aufrechterhaltung des Presentiel in Tefahta ist das erworbene Element. Die Fortsetzung wird von den Betriebsbedingungen des Standorts und der Entwicklung der Sicherheit in Nabatiyah abhängen. Für Studenten bleibt die unmittelbare Priorität, ihre Ausbildung abschließen zu können, ohne dass eine Gebäudeverlagerung zu einer Trennung wird.

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