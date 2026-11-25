In Schiltigheim bereitet das ESAT-Team den Levanthym zaatar nach dem Familienrezept von Sarah Kanj vor. Indem France 3 Elsass dieses kollektive Werk präsentiert, ohne seine libanesischen Wurzeln auszulöschen, bietet es einen Kontrast zu dem von France 3 Provence-Alpes, der Homos als israelisches Street Food präsentiert hatte.

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Sesam wird in Schiltigheim geröstet. Das Rezept stammt von Sarah Kanjs libanesischer Großmutter. In einem Bericht aus der Serie « L » Das Thema stellt Herstellung im Elsass und Mischen in der Levante Tradition. Ein paar Wochen nach der Kontroverse über die Homos, die von France 3 Provence-Alpes als « israelisches Street Food » präsentiert wurden, verdient diese Unterscheidung Beachtung.

Libanesischer Thymian und Sumach, eine in Schiltigheim hergestellte Mischung

Um Levanthym zu starten, übernahm Sarah Kanj ein Familienrezept. In dieser Version stammen der wilde Thymian und der Sumach aus dem Libanon, während Sesam vor Ort geröstet wird. Olivenöl und Salz vervollständigen die Mischung. Das Produkt wird von der ESAT Anne-Claire Staubes in Schiltigheim, einer nahe gelegenen Gemeinde in Straßburg, zubereitet, in Topf gefüllt und versendet. Es ist die Arbeit dieses Teams, die der Bericht hervorhebt.

Unter der Leitung von Apedi Alsace bietet die Einrichtung Catering-, Industriereinigungs- und Verpackungsaktivitäten mit angepasster Begleitung an. Für Levanthym intervenieren die Arbeiter nicht nur auf der Verpackung: Sie machen auch die Mischung. Die Unterscheidung zwischen der Herkunft des Rezepts und dem Ort der Produktion macht ihre Rolle sichtbarer. Es erlaubt uns zu sagen, was aus dem Libanon kommt und was in Schiltigheim getan wird, ohne sich gegenseitig die Arbeit zuzuweisen.

Was France 3 Provence-Alpes über Homos falsch erzählt hatte

Im französischen 3 Provence-Alpes-Bericht, den Libnanews untersucht hatte, wurde der Homos Bassar, eine Zubereitung aus Kichererbsen mit Fleisch, auf Instagram als « israelisches Street Food » präsentiert. Die Publikation sprach auch von einer « Spezialität des Nahen Ostens ». Es war eine falsche Darstellung: Das israelische Etikett war präzise, aber die regionale Formel, viel vager, nannte keine der arabischen Traditionen, die dieses Gericht übertrugen. Homos ist heute in Israel gut konsumiert. Dies macht seine Annahme nicht zu einem Ursprung. Insbesondere im Libanon, in Palästina und Syrien gehört es zu kulinarischen Repertoires, deren Geschichte der Gründung des Staates Israel vorausgeht.

Der elsässische Bericht ist weder eine Korrektur noch eine offizielle Antwort von France 3 auf die Kontroverse. Es zeigt andererseits, wie man vermeiden kann: Der Ort, an dem ein Produkt zubereitet oder serviert wird, befreit nicht von der Benennung der Tradition, aus der es stammt. Im Fall von Levanthym ist die libanesische Abstammung präzise, da sie das Rezept einer Familie innerhalb eines breiteren levantianischen Erbes ist.

Was die UNESCO geschrieben hat: das Manouché, nicht das Glas

Im Libanon ist der Zaatar hauptsächlich die Garnierung des Manouchés, des Flachbrots, das beim Frühstück gegessen wird. Im Jahr 2023 führte die UNESCO Manouché als emblematische kulinarische Praxis des Libanon auf. Das Blatt beschreibt eine Garnierung aus Thymian, Sumach, geröstetem Sesam, Salz und Olivenöl. Diese Inschrift erkennt die Gesten und die Übertragung an, die das Brot umgeben; sie schreibt dem Libanon nicht die Exklusivität aller zaatarischen Mischungen der Levante zu.

In Schiltigheim erlaubt das Glas, die beiden Know-hows zu benennen. Das Rezept ist libanesisch; diejenigen, die es heute vorbereiten, arbeiten im Elsass.

Foto der Illustration: Mischung aus Zaatar fotografiert im Jahr 2020, ohne Bezug zur Produktion von Levanthym. Fshadid / Wikimedia Commons, Zuschneiden und Titration Libnanews unter cC BY-SA 4.0 Lizenz.

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