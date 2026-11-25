Auf dem Brüsseler Gipfel am 25. November kündigte Ursula von der Leyen Gespräche mit jedem Westbalkan-Partner ab Anfang 2027 an. Ziel ist es, bestimmte Teile des europäischen Marktes vor dem Beitritt zu öffnen. Die Verhandlungen zum mobilen Roaming haben bereits mit vier Partnern begonnen. Albanien, Montenegro und Nordmazedonien könnten ebenfalls bis zu 338 Millionen Euro an zusätzlichen Reformen erhalten, sagte der Präsident der Kommission.

3

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Die Europäische Union wird Anfang 2027 Gespräche mit jedem ihrer Partner auf dem westlichen Balkan aufnehmen, um ihnen vor dem Beitritt schrittweise Zugang zu bestimmten Sektoren des Binnenmarktes zu gewähren. Ursula von der Leyen kündigte am Mittwoch, den 25. November, nach einem Gipfel in Brüssel an. Der Präsident der Kommission erwähnte auch 338 Millionen Euro an zusätzlichen Mitteln, die drei Länder in den kommenden Wochen bereitstellen könnten.

Im Westbalkan, Länder-für-Länder-Verhandlungen

Brüssel schlägt kein einziges Abkommen für die gesamte Region vor. Die Kommission möchte mit jedem Partner die Bereiche, in denen eine Annäherung möglich ist, und die dafür erforderlichen Reformen erörtern. Der Gipfel hat weder die Liste der neuen betroffenen Sektoren noch den detaillierten Zeitplan der Gespräche bekannt gegeben.

Der Grundsatz spiegelt sich bereits in dem 2023 auf den Weg gebrachten Wachstumsplan wider: die schrittweise Öffnung bestimmter Teile des europäischen Marktes im Austausch für Reformen, die die Regeln der Region denen der Union näher bringen. Der Europäische Rat stellt fest, dass diese sektorale Integration reversibel ist und von der Einhaltung der festgelegten Bedingungen abhängt. Eine Vereinbarung über einen bestimmten Dienst gewährt daher keinen Zugang zum gesamten Binnenmarkt und legt kein Beitrittsdatum fest.

Telefon und Transfer: zwei Projekte in verschiedenen Phasen

Die Kommission stützt sich auf zwei Beispiele. Vier Partner sind bereits Teil des einheitlichen Euro-Zahlungsraums SEPA, so Ursula von der Leyen. In diesem Bereich werden gemeinsame Regeln für Zahlungen in Euro festgelegt. Der effektive Zugang zum Dienst hängt auch von den an den Zahlungsmodalitäten teilnehmenden Instituten ab. Die Teilnahme am SEPA bedeutet nicht, dass das Land den Euro als nationale Währung annimmt.

Zum Thema Telefonie wurden im Oktober Gespräche mit Albanien, Montenegro, Nordmazedonien und Kosovo aufgenommen. Ziel ist es, das Roamingprinzip auf nationale Tarife zwischen diesen Partnern und der Union auszuweiten. Dies ist eine Verhandlung, keine Aufhebung der Gebühren, die in Kraft getreten sind. Reisende können daher nicht von der Brüsseler Ankündigung abziehen, dass ihr Paket bereits ohne zusätzliche Kosten gilt. Es gibt auch eine regionale Vereinbarung zwischen den Partnern auf dem westlichen Balkan: Sie sollte nicht mit Gesprächen über ihren Handel mit der Union verwechselt werden.

338 Mio. EUR bleiben an Reformen gebunden

Albanien, Montenegro und Nordmazedonien sind die drei potenziellen Begünstigten der am Mittwoch genannten Zahlungen. Die Kommission schätzt den Gesamtbetrag auf 338 Mio. EUR. Sie hat ihre Auszahlung am Ende des Gipfels nicht angekündigt. Diese Zahlungen sind Teil des regionalen Wachstumsplans mit bis zu 6 Mrd. EUR zur Unterstützung von Reformen und Investitionen.

Der Kommissionspräsident berichtete, dass die Partner 63 % der abgeschlossenen Reformphasen abgeschlossen hätten, verglichen mit 38 % im Vorjahr. Der Indikator deckt die im Rahmen des Plans fälligen Maßnahmen ab. Es gibt keinen Prozentsatz der Vorbereitung auf den Beitritt oder Einzelheiten der Ausführung für jedes Land. Die genannten 338 Mio. EUR betreffen drei Partner, nicht einen neuen Finanzrahmen, der auf alle Teilnehmer verteilt wird.

Montenegro und Albanien vor dem Beitritt

António Costa, Präsident des Europäischen Rates, erinnerte daran, dass in diesem Jahr mit der Ausarbeitung des Beitrittsvertrags für Montenegro begonnen wurde. Albanien hat begonnen, Verhandlungskapitel zu schließen. Die Kommission hatte Anfang November Fahrpläne mit Prioritäten und Meilensteinen für beide Länder vorgelegt. Auf dem Gipfel wurde für beide Länder ein Datum für den Beitritt zur Union angekündigt.

Der Europäische Rat betonte auch die Nachbarschaftsbeziehungen und die Beilegung bilateraler Streitigkeiten. Brüssel war Gastgeber des zweiten EU-Westbalkan-Gipfels des Jahres, nach dem Tivat-Gipfel in Montenegro im Juni. Das nächste am Mittwoch angekündigte Treffen betrifft die sektorale Integration: Die ersten Einzeldialoge sollen Anfang 2027 eröffnet werden.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews