Die Benyamin Netanyahu Partei bestreitet die Wahlen vom 27. Oktober vor dem Jerusalemer Bezirksgericht. Zertifizierte Ergebnisse bleiben in Kraft.

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Am Mittwoch, den 25. November, appellierte Likud an das Jerusalemer Bezirksgericht für die Annullierung der Abstimmung in 120 Wahllokalen und für einen neuen Stimmzettel in diesen Büros. Die Berufung betrifft Büros in Gemeinden mit arabischer Mehrheit. Der Antrag betrifft einen Teil der Abstimmung vom 27. Oktober, ohne alle Länderbüros direkt einzubeziehen. Die zertifizierten Ergebnisse bleiben in Kraft, bis eine Entscheidung sie ändert.

Zwei Anträge beim Gericht

Die Berufung, eingereicht von Anwalt Ilan Bombach, beruft sich auf Artikel 86 des Wahlgesetzes. In Ermangelung einer weiteren Abstimmung in den 120 Büros beantragte Likud, dass die Maßnahme 95 Büros in 41 Gemeinden abdeckt. Diese 95 Büros sind eine Nebenanwendung und ergänzen die 120 nicht.

Die Partei behauptet, dass Informationen zur Verfolgung der Teilnahme gesammelt und von den Wahllokalen übertragen wurden. Er berief sich auch auf Verstöße gegen die Geheimhaltung der Abstimmung. Dies sind die Argumente des Beschwerdeführers, nicht die vom Gericht festgestellten Tatsachen. Yashar, die Partei von Gadi Eisenkot, beschuldigte den Likud, das Urteil der Wahlurnen abzulehnen. Diese politische Reaktion greift auch dem Ergebnis des Verfahrens nicht vor.

Die Berufung ändert nichts an der Sitzverteilung

Die zentrale Wahlkommission verabschiedete die Ergebnisse am 4. November. Der Likud blieb die erste Gruppe mit 27 der 120 Sitze vor Yashar, der 21 statt. Am Mittwoch einigten sich Yashar und Yisrael Beituen mit sieben gewählten Vertretern darauf, in den Koalitionsgesprächen voranzukommen. Ihre 28 kombinierten Sitze bleiben weit von den 61, die von einer Mehrheit verlangt werden. Der Fall vor dem Gericht fügt zu diesem Zeitpunkt keinen Sitz hinzu oder entfernt ihn.

Das Bezirksgericht tagt in diesem Fall als Verwaltungsgericht. Sie wird die vorgebrachten Beschwerden und den Antrag auf Wiederholung der Abstimmung in den betreffenden Dienststellen berücksichtigen müssen. Am Mittwochabend wurde keine Neuwahl angekündigt.

Die Knesset, ein Archivfoto vom 5. Juni 2005. Foto Joshua Paquin / Wikimedia Commons, Perspektive korrigiert von Berthold Werner, Framing und Titration Libnanews.Lizenz CC BY 2.0.

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