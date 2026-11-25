Flämische Gemeinden bestätigen, dass die Daten, die für die Verwaltung des Zugangs zu ihren Abfallentsorgungsanlagen verwendet wurden, kompromittiert wurden. Der Umfang variiert je nach Netzwerk und die individuelle Bilanz muss noch erstellt werden.

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Mehrere flämische Gemeinden bestätigten am Mittwoch, den 25. November, dass ein Vorfall mit einem Computeranbieter Daten kompromittiert hatte, die für den Zugang zu Abfallentsorgungsanlagen verwendet wurden. Die belgische Datenschutzbehörde fordert die Einwohner auf, auf Betrugsversuche aufmerksam zu sein. Sie verwies auf einen potenziellen Rekord von 1,2 Millionen Menschen, ohne zu bestätigen, dass jeder davon betroffen war oder dass die gleichen Informationen überall kopiert wurden.

Daten über den Zugang zur Abfallentsorgung

In Edegem berichtet die Gemeinde, dass der interkommunale IGEAN am 19. November über einen Vorfall bei TWS, dem Softwareanbieter für seine Abfallentsorgung, informiert wurde. Nach den ersten Ergebnissen der von der Gemeinde zitierten Umfrage wurden Daten aus dem IGEAN-Gebiet kopiert. Ihre genaue Natur muss noch festgestellt werden. Der Lieferant schloss den betreffenden Zugang und richtete laut Edegem eine neue Umgebung ein.

In Wingene gibt die Gemeinde an, dass die betreffenden Informationen aus dem Lesen des Personalausweises am Eingang der Website stammen, einschließlich Name, Anschrift und nationale Registernummer. Die Datenschutzbehörde berichtete auch, dass Bankdaten in einigen Fällen beteiligt sein könnten. Dies bedeutet nicht, dass alle Dateien IBAN enthalten.

Unterschiedlicher Umfang je nach Intergemeinschaft

In Laakdal wies die Gemeinde darauf hin, dass die Analyse einen Angriff auf den Meerhout-Laakdal Park begründete. Drei andere IOK-Sites verwenden die gleiche Software, aber die Gemeinde hat kein bestätigtes Leck in diesen drei Parks angekündigt. Courtrai und Ninove hingegen erklärten, dass die Daten der Nutzer ihrer eigenen Abfallentsorgungsnetze nicht betroffen seien. Courtrai erklärt, dass Imog interkommunale Websites weiterhin normal funktionieren.

In Sint-Martens-Latem kündigten die lokalen Behörden an, dass der Park weiterhin geöffnet sei und die betroffenen Bewohner nach ihrer Identifizierung direkt informiert würden. Die Gemeinde gibt an, dass das Zentrum für Cybersicherheit Belgien seine Untersuchungen fortsetzt.

Vorsicht bei unerwarteten Nachrichten

Die belgische Behörde warnt vor E-Mails, SMS, WhatsApp-Nachrichten und Anrufen, die auf persönlichen Daten beruhen, um authentisch zu erscheinen. Sie empfiehlt, dass Sie nicht auf einen unangekündigt erhaltenen Link klicken und niemals einen Bankcode oder ein Passwort mitteilen. Wenn sich ein anrufer als bank oder gemeinde präsentiert, ist es besser, aufzuhängen und sich an die auf der offiziellen website der agentur veröffentlichte nummer zu erinnern.

Fotoarchiv: Recyclingpark Bierbeek. Das Bild zeigt nicht den Ort des Eindringens und bedeutet nicht, dass Bierbeek betroffen ist. Foto VAT (Outematic) / Wikimedia Commons, gerahmt und betitelt, untercC BY 2.5 Lizenz.

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