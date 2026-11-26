Die malaysische kommunikationsaufsichtsbehörde kündigte zwei zivilklagen gegen google wegen der moderation von youtube an. Er behauptet 300 Millionen Ringgits in jedem Fall. Der erste betrifft Glücksspiele und Betrug, der zweite betrifft Veröffentlichungen, die unter eine einstweilige Verfügung fallen.

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Die malaysische kommunikationsaufsichtsbehörde kündigte zwei zivilklagen gegen google wegen der moderation von youtube an. Er behauptet 300 Millionen Ringgits in jedem Fall. Der erste betrifft Glücksspiele und Betrug, der zweite betrifft Veröffentlichungen, die unter eine einstweilige Verfügung fallen.

Die Malaysian Communications and Multimedia Commission (MCMC) gab am 25. November bekannt, dass sie zwei Zivilverfahren gegen Google LLC eingeleitet hat. Sie kritisiert das Unternehmen, weil es nicht ausreichend in auf YouTube veröffentlichte Inhalte eingegriffen hat. Die 600 Millionen Ringgits entsprechen dem von der Regulierungsbehörde geltend gemachten Gesamtschaden, nicht einer bereits verhängten Geldbuße.

Verfahren für Glücksspiele und Betrug

Im ersten Fall wirft die Kommission Google vor, die gesetzlichen Verpflichtungen und Lizenzbedingungen nicht eingehalten zu haben. Es ruft auch Fahrlässigkeit bei der Verarbeitung von Tausenden von Inhalten, einschließlich Publikationen im Zusammenhang mit Online-Glücksspielen, Betrug und Betrug. Die Kommission sagte, sie habe ihre Teams mobilisiert, um mit Zehntausenden von Inhalten umzugehen, die sie für schädlich hielt. Diese Zahlen beschreiben die Tätigkeit, die sie zur Unterstützung ihres Antrags geltend macht; sie stellen keine Feststellung des Gerichts dar.

Eine zweite Maßnahme betrifft wiederveröffentlichte Videos

Das andere Verfahren betrifft die Veröffentlichung von Inhalten des Bloggers Wan Muhammad Azri Wan Deris, bekannt als Papagomo. Nach Ansicht der Kommission war dieser Inhalt Gegenstand einer einstweiligen Verfügung des Obersten Gerichtshofs von Kuala Lumpur vom 19. Juni. Es wirft Google vor, nicht die Maßnahmen ergriffen zu haben, die es für notwendig hielt, als der Inhalt erneut veröffentlicht wurde. Es ist daher eine separate datei von der von glücksspielanzeigen und betrügereien.

Zwei zivilrechtliche Anträge, keine Sanktion verhängt

In jedem Verfahren fordert die Regulierungsbehörde 300 Millionen Ringgits, die zu gleichen Teilen zwischen gewöhnlichen Schäden plus und Kopien aufgeteilt werden. Insbesondere beruft sie sich auf den Communications and Multimedia Act 1998, den Online Security Act 2025 und die Verpflichtungen aus der Plattformlizenz. In der Ankündigung wird keine Entscheidung in der Sache erwähnt. Eine Antwort von Google auf beide Aktien wurde zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung nicht bestätigt.

Fotoarchiv: Google-Zentrale in Mountain View, Kalifornien. Runner1928 / Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0. Boxen und Titration unter demselben Führerschein.

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