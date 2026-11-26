Die hundertjährige Parade von Macy New York City bestätigte ihre Verschiebung auf Samstag, den 28. November, um 8:30 Uhr Ortszeit, aufgrund von schlechtem Wetter. Dies ist die erste von den Organisatoren angekündigte Verschiebung in der Geschichte der Parade.

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Die hundertjährige Parade von Macy New York City bestätigte ihre Verschiebung auf Samstag, den 28. November, um 8:30 Uhr Ortszeit, aufgrund von schlechtem Wetter. Dies ist die erste von den Organisatoren angekündigte Verschiebung in der Geschichte der Parade.

New York wird die großen Macys-Ballons am Donnerstag, den 26. November, nicht in Manhattan marschieren sehen. Am Mittwoch kündigten das Kaufhaus und die Gemeindebehörden die Verschiebung der Parade an, deren 100. Ausgabe nun für Samstag, den 28. November, um 8:30 Uhr New Yorker Zeit geplant ist. Die Ernennung beginnt somit um 14.30 Uhr in der Metropole Frankreich und um 15.30 Uhr im Libanon.

Sturm verschiebt Parade, nicht Urlaub

Die Gemeinde ruft den am Donnerstag in New York erwarteten Sturm hervor. Wind ist eine besondere Herausforderung für diese Parade: Teams müssen Ballons auf den Straßen von Manhattan führen, indem sie Seile halten. Die Entscheidung betrifft die Parade als Ganzes und nicht nur den Rückzug einiger Ballons. Der amerikanische Thanksgiving-Feiertag bleibt am Donnerstag, dem 26. November.

Für Zuschauer, die am Donnerstag kommen wollten, ersetzt der neue Termin die alte Einberufung. Die ersten kommunalen Verkehrshinweise waren für das erste Programm eingerichtet worden: Sie erlauben es nicht, die Schließungszeiten der Straßen am Samstag abzuziehen. Der aktualisierte Datensatz der Stadt bestätigt das Datum und die Uhrzeit der Abfahrt, ohne den neuen Eröffnungsplan für jede Strecke anzugeben.

Eine Reise in Manhattan

Die Parade beginnt im Central Park West in der Upper West Side. Es geht dann über die Sixth Avenue nach Midtown und endet vor dem Macys Store am Herald Square in der 34th Street. Dies ist die für die Parade angekündigte Route, nicht ein Zeitplan für jeden dieser Punkte.

Die Änderung ist beispiellos in der Geschichte der Ernennung nach den Organisatoren. Die einhundertste Ausgabe muss einen blauen Nilpferd enthalten, der von einem Ballon aus dem Jahr 1931 inspiriert wurde und aus Archivbildern nachgebildet wurde. Zum Zeitpunkt der Ankündigung arbeiteten die Organisatoren noch mit Truppen und Bands, um das Programm aufrechtzuerhalten. Die Stadt bestätigte den Neuanfang am Samstag; Die Reihenfolge der Durchfahrt und Verkehrsbeschränkungen müssen in den aktualisierten Mitteilungen überprüft werden.

Archivfoto: Macy Phil Roeder / Wikimedia Commons, CC BY 2.0. Boxen und Titration: Libnanews.

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