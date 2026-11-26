Das UNRWA-Gericht hob die Entlassung eines von Israel nach den Anschlägen vom 7. Oktober 2023 angeklagten Mitarbeiters aus Gaza auf. In ihrem Urteil vom 11. November vertritt sie die Auffassung, dass die Agentur ihre Entscheidung nicht hinreichend begründet habe, ohne über die Beteiligung des Betroffenen an den Anschlägen zu entscheiden.

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Das UNRWA-Gericht hob die Entlassung eines von Israel nach den Anschlägen vom 7. Oktober 2023 angeklagten Mitarbeiters aus Gaza auf. In ihrem Urteil vom 11. November vertritt sie die Auffassung, dass die Agentur ihre Entscheidung nicht hinreichend begründet habe, ohne über die Beteiligung des Betroffenen an den Anschlägen zu entscheiden.

Das Schiedsgericht des Hilfswerks der Vereinten Nationen für Palästina-Flüchtlinge (UNRWA) hob die Entscheidung vom 26. Januar 2024 auf, den Vertrag eines Angestellten in Gaza zu beenden. In einem am 11. November 2026 unterzeichneten Urteil stellte Richter John Murphy fest, dass die Agentur den operativen Entlassungsgrund nicht festgelegt hatte. Das Urteil, das am 25. November in den Nachrichten kam, regelt einen individuellen Arbeitsstreit, kein Strafverfahren.

Elemente, die die Ermittler nicht authentifizieren konnten

Die israelischen Behörden meldeten zuerst 12 Mitarbeiter der Agentur, die sie verdächtigten, am 7. Oktober 2023 an den Anschlägen der Hamas im Süden Israels teilgenommen zu haben. Sieben weitere Fälle wurden gemeldet. Das Office of Internal Oversight Services prüfte die 19 Fälle. In ihrer Überprüfung vom August 2024 berichteten die Vereinten Nationen, dass sie in einem Fall keine Beweise erhalten hatten und die Informationen in neun weiteren Fällen als unzureichend befunden hatten. Für die letzten neun bezog sie sich auf eine mögliche Teilnahme, sofern die Strafverfolgungselemente authentifiziert und bestätigt wurden.

Das Gericht stellt fest, dass die Anklagen gegen den Arbeitnehmer und andere Arbeitnehmer fast ausschließlich auf Informationen der israelischen Behörden beruhten. Dazu gehörten die Übertragung von Reproduktionen von Dokumenten und eigene Analysen. Die UN-Ermittler waren nicht in der Lage, den größten Teil des erhaltenen Materials unabhängig zu authentifizieren. Dem Urteil zufolge verhinderten die Sicherheitsbedingungen auch, dass sie die 19 betroffenen Mitarbeiter befragten, um ihre Antworten zu erhalten.

Die Agentur musste die Wahl der Entlassung rechtfertigen

Die UNRWA verteidigte ihre Entscheidung unter Berufung auf die Sicherheit ihrer Teams und Einrichtungen, die Kontinuität der Hilfe und das Vertrauen ihrer Partner und Geber. Der Richter schloss diese Bedenken nicht aus. Er stellte jedoch fest, dass die Dokumente in der Akte nicht erkennen ließen, was der Generalkommissar zum Zeitpunkt der Kündigung wusste, noch bewertete er das Vorhandensein eines unmittelbaren Risikos für diesen Mitarbeiter an seinem Arbeitsplatz.

Das Gericht fand auch keine Beweise dafür, dass die Agentur weniger strenge Maßnahmen wie außergewöhnlichen Urlaub mit oder ohne Bezahlung untersucht hatte. Sie kam zu dem Schluss, dass die Agentur nicht nachgewiesen habe, dass der Vertragsbruch aus betrieblichen Gründen gerechtfertigt sei. Der Richter erklärte, dass diese Feststellung nicht ergab, dass der Mitarbeiter an den Angriffen teilgenommen hatte oder dass er nicht teilgenommen hatte.

Zwölf Monate Gehalt, wenn die Agentur die Entschädigung wählt

Das Urteil hebt die Vertragsverletzung auf. Die Agentur kann stattdessen eine Zulage in Höhe von 12 Monaten Nettogrundgehalt zahlen. Das Gericht befahl ihm auch, 5.000 Dollar für moralischen Schaden zu zahlen. Die Entscheidung entscheidet nicht über das Schicksal der acht anderen Mitarbeiter, deren Teilnahme an den Anschlägen im August 2024 möglich war.

Fotoarchiv: UNRWA-Hauptquartier in Gaza, 19. Mai 2021. Mohamed Hinnawi / UNRWA, CC BY-SA 3.0 IGO. Boxen und Titration: Libnanews, unter derselben Lizenz.

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