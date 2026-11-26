U2 kündigte 15 Konzerte in den Vereinigten Staaten und Kanada von August bis Oktober 2027 an. Die Gruppe wird diese Etappe in der Gegend von Miami eröffnen und in Vancouver beenden, mit zwei Terminen in Toronto. Tickets werden am 4. Dezember erhältlich sein, nach mehreren Vorverkäufen, die für verschiedene Zielgruppen reserviert sind.

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U2 kündigte 15 Konzerte in den Vereinigten Staaten und Kanada von August bis Oktober 2027 an. Die Gruppe wird diese Etappe in der Gegend von Miami eröffnen und in Vancouver beenden, mit zwei Terminen in Toronto. Tickets werden am 4. Dezember erhältlich sein, nach mehreren Vorverkäufen, die für verschiedene Zielgruppen reserviert sind.

U2 gab am 24. November die nordamerikanische Komponente seiner Tour bekanntDie größte Show auf der ErdeDie fünfzehn Konzerte, die zwischen dem 13. August und dem 18. Oktober 2027 stattfinden sollen, ergänzen die zuvor in Lateinamerika und Europa angekündigten Termine. Die Tour begleitetKarneval von Luz, das sechzehnte studioalbum der irischen band, veröffentlicht am 13. november.

Zwei Nächte in Toronto, ein Konzert in Vancouver

Die nordamerikanische Bühne beginnt am 13. August im Hard Rock Stadium in Miami Gardens, Florida. Es wird Soldier Field in Chicago am 3. September enthalten. In Kanada wird U2 am 7. und 9. September im Rogers Stadium in Toronto spielen, dann am 18. Oktober am BC Place in Vancouver für das letzte Konzert, das in dieser Phase angekündigt wurde.

In den Vereinigten Staaten sind außerdem zwei Konzerte im MetLife Stadium in East Rutherford am 26. und 28. August und zwei im SoFi Stadium in Inglewood am 1. und 2. Oktober geplant. Stephen Wilson Jr. wird die ersten Teile der ersten Termine zur Verfügung stellen; The War On Drugs wird das Arlington-Konzert am 27. September übernehmen.

Generalverkauf am 4. Dezember zum Zeitpunkt jedes Zimmers

Der allgemeine Verkauf soll am Freitag, den 4. Dezember um 10 Uhr Ortszeit des Konzertortes eröffnet werden. Die ersten Presales für U2.com-Mitglieder beginnen am 30. November. Um am Donnerstag, den 3. Dezember, am Presale Artist teilzunehmen, bittet die Band sich spätestens am Sonntag, den 29. November um 21 Uhr, North American East Time, anzumelden. Die Registrierung ermöglicht den Zugriff auf den Vorverkauf, reserviert jedoch keinen Speicherplatz.

Nordamerikanische Konzerte kommen nach den ersten Etappen der Tour, die ab Februar 2027 in Mexiko vor São Paulo und Buenos Aires geplant sind. Der europäische Strang wird im April in Stockholm eröffnet. Paris, Lissabon, Berlin und London stehen bereits auf dem Kalender; die Bedingungen des 4. Dezember betreffen neue amerikanische und kanadische Termine, nicht europäische Konzerte.

Fotoarchiv: U2 in Seattle, 14. Mai 2017. U2start / Wikimedia Commons, CC BY 2.0. Boxen und Titration: Libnanews.

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