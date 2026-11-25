Xiamen Airlines hat eine Vereinbarung zum Kauf von 50 Boeing 737 MAX 8 unterzeichnet. Die Lieferungen sind zwischen 2031 und 2034 geplant, vorbehaltlich der Zustimmung der chinesischen Behörden und der Aktionäre von China Southern Airlines. Die versprochenen 7,4 Milliarden Dollar sind der Katalogpreis, nicht der tatsächlich ausgehandelte Betrag.

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Xiamen Airlines unterzeichnete am Dienstag, den 24. November, eine Vereinbarung mit Boeing über den Kauf von 50 Flugzeugen 737-8, der MAX 8-Version des US-Monocouloirs. China Southern Airlines, die 55% des Unternehmens besitzt, kündigte die Transaktion nach der Schließung der Märkte an. Die Vereinbarung muss noch von den Aktionären von China Southern und den zuständigen chinesischen Behörden genehmigt werden. Die ersten Lieferungen sind für 2031 geplant.

7,4 milliarden dollar im katalog, nicht auf der rechnung

Der Katalogpreis von 50 Flugzeugen, einschließlich Motoren, beträgt etwa 7,4 Milliarden US-Dollar. Die Gruppe gibt an, dass Boeing Rabatte gewährt hat und dass der ausgehandelte Preis niedriger ist. Der tatsächliche Betrag bleibt vertraulich. China Southern beantragte einen Verzicht auf die Preisangaben an der Hongkonger Börse.

Die Ausrüstung muss in Chargen von 2031 bis 2034 geliefert werden, mit Ratenzahlungen nach dem Lieferplan. Die Gruppe plant, eigene Mittel und Bank- oder ähnliche Finanzierungen zu mobilisieren. Am 24. November erklärte er keine Finanzierungsvereinbarungen mit Banken für diesen Kauf.

Eine Flotte verbunden mit dem neuen Flughafen von Xiamen

Der Verwaltungsrat von China Southern verbindet den Kauf mit dem geplanten Umzug nach Xiamen Xiang Die Gruppe präsentiert die Vereinbarung als Ergänzung zu den jüngsten Einkäufen von Airbus und nicht als Ersatz für diese Flugzeuge.

Der nächste Schritt ist die Einberufung eines Treffens der Aktionäre von China Southern. Die Börsenmitteilung bezieht sich auf einen unterzeichneten, aber bedingten Vertrag: Es bedeutet nicht, dass die 50 Flugzeuge geliefert werden oder dass das Unternehmen den Katalogbetrag bezahlt hat.

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