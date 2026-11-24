Am Dienstag lehnte der Senat die Abschaffung der 10-prozentigen Senkung der Altersversorgung ab und stimmte dann im Haushaltsentwurf für eine Obergrenze von 1.000 Euro. Der Betrag würde vom steuerpflichtigen Einkommen abgezogen, nicht von Steuern. Die Abstimmung ändert nichts an der heute geltenden Regel.

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Der Senat stimmte am Dienstag, den 24. November, dafür, die 10%ige Ermäßigung für die Altersversorgung auf 1.000 Euro zu senken. Die Maßnahme, die bei der Haushaltsüberprüfung 2027 mit 175 zu 161 Stimmen angenommen wurde, ist kein endgültiges Gesetz. Daher ändert es allein nicht die Regeln der Steuererklärung.

Die Senatoren lehnten zunächst den Änderungsantrag der Generalberichterstatterin Christine Lavarde zur Aufhebung der Rentenzulage ab. Sie verabschiedeten dann die Unteränderung von Jean-François Husson und Michel Canévet, die den Satz von 10% beibehält, aber die Obergrenze auf 1.000 Euro senkt. Im Regierungstext wurde eine Obergrenze von 3.000 Euro vorgeschlagen.

Die Obergrenze deckt den Abzug ab, nicht die Steuer

Die Ermäßigung reduziert den Betrag der Renten, die zur Berechnung des zu versteuernden Einkommens verwendet werden. Eine Obergrenze von 1 000 Euro ist daher weder eine Steuer von 1 000 Euro noch eine Senkung der gezahlten Rente. Zum Beispiel für jede 20 000 Euro jährliche Rente in einem Haus, das keine anderen Renten erhält, ergibt die proportionale Berechnung 2000 Euro. Mit der Senatsobergrenze wäre der Abzug auf 1.000 Euro begrenzt. Der steuerliche Effekt würde dann von anderen Einkommen und der Situation des Haushalts abhängen.

Zwei getrennte Haushaltstexte

Der Finanzausschuss erwog die Abschaffung einer vollständigen Erhöhung der Renten entsprechend der Inflation, die im Rahmen des Projekts zur Finanzierung der Sozialversicherung beschlossen wurde. Diese Anpassung und Ermäßigung fällt nicht unter denselben Text: der eine bezieht sich auf den gezahlten Betrag, der andere auf die Einkommensteuer. Die Abstimmung am Dienstag betrifft die Senatsversion des Finanzgesetzes. Das Schema kann sich während des parlamentarischen Shuttles noch weiterentwickeln.

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