Nicolas Sarkozy und Carla Bruni gehören zu den elf Personen, die vor das Pariser Strafgericht gebracht wurden. Der für Ende 2027 geplante Prozess muss die Bedingungen untersuchen, unter denen der französisch-libanesische Vermittler Ziad Takieddine im November 2020 öffentlich zu seinen Vorwürfen der libyschen Finanzierung des Präsidentschaftswahlkampfes 2007 zurückkehrte.

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Die Finanzermittlungsrichter verklagten Nicolas Sarkozy und Carla Bruni im Fall des Rückzugs des französisch-libanesischen Vermittlers Ziad Takieddine vor dem Pariser Strafvollzugsgericht. Der am 24. November erlassene Beschluss betraf elf Personen, darunter Michèle Marchand. Der Prozess ist für den 3. November bis 2. Dezember 2027 geplant. Die Entlassung greift dem Urteil nicht vor.

Ein Rückzug nach Vorwürfen über die Kampagne 2007

Im Jahr 2016 behauptete Ziad Takieddine, am Vorabend der Präsidentschaftswahl 2007 5 Millionen Euro in bar aus Libyen transportiert zu haben. Er sagte, er habe sie Claude Guéant und Nicolas Sarkozy, dem damaligen Innenminister, übergeben. Beide hatten es dementiert. Im November 2020 kehrte Takieddine aus dem Libanon öffentlich zu seinen Vorwürfen zurück. Zwei Monate später forderte er den ehemaligen Präsidenten erneut heraus. Er starb im Libanon im September 2025.

Die Richter glauben, dass der Rückzug vom November 2020 bereit war, die Gerichtsentscheidungen im Falle einer angeblichen libyschen Finanzierung abzuwägen. In ihrem Auftrag weisen sie Noël Dubus eine Rolle bei der Vorbereitung der Rücknahme und Michèle March und eine Rolle in der Medienberichterstattung zu. Diese Elemente unterliegen der Strafverfolgung und können in der Anhörung angefochten werden.

Zwei Verfahren zur Unterscheidung

Nicolas Sarkozy und Carla Bruni werden wegen Vereinigung von Kriminellen entlassen, um Betrügereien in organisiertem Band vorzubereiten und um Zeugen zu verbergen. Der letztgenannte Vorwurf betrifft die Tatsache, dass er nach Angaben der Anklage über ein Verfahren zur Änderung einer Aussage informiert wurde. In diesem Punkt betreffend Carla Bruni folgten die Richter nicht der nationalen Finanzstaatsanwaltschaft, die eine teilweise Entlassung beantragt hatte.

Der für 2027 geplante Prozess sollte die Herkunft der Kampagnengelder 2007 nicht neu beurteilen. Es befasst sich mit den Umständen, unter denen Takieddine zu seinen Aussagen zurückgekehrt ist, und der Rolle des Angeklagten. Im separaten Fall der libyschen Finanzierung bestreitet Nicolas Sarkozy seine Verurteilung in erster Instanz. Die Berufung wird am Montag, den 30. November erwartet.

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